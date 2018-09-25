Новость, которой вы удивитесь. А может, и нет. Капитан сборной США по хоккею женилась на игроке сборной Канады по хоккею. Да, это – женщины.

Давайте разбираться по порядку, потому что история выглядит удивительно.

Есть такая хоккеистка из сборной США – Меган Дагган. Олимпийский чемпион по хоккею (2018, есть два серебра – 2010, 2014). Еще она представляла американскую команду на восьми первенствах мира. Играет в женской команде «Бостон Прайд» (кстати, у слова Prideмного значений, и одно из них ложится в нашу историю – но уточнять не буду).

31-летняя нападающая с правым хватом. Капитан сборной. Семикратная чемпионка мира. Будущий член Зала славы, если я все понимаю правильно.

А еще есть хоккеистка сборной Канады Джиллиан Эппс. Ей – 34 года, и она – вообще трижды олимпийский чемпион (2006, 2010, 2014). Тоже нападающая, но уже с левым хватом. Она завершила игровую карьеру в 2014 году, а потом пошла работать помощником тренера в Бостонский колледж.

И тут две наши параллельные прямые пересеклись. 24 сентября, в понедельник, Меган Дагган связала себя узами брака с Джиллиан Эппс. История, конечно, очень резонансная, которая подводит нас к главному вопросу…

А какая статистика была у хоккеисток в двух финалах Олимпиад, когда они играли друг против друга?

2010 год – Канада победила со счетом 2:0. Дагган выходила в третьем звене, нанесла пять бросков, а вот Эппс в первом звене бросила только один раз.

2010 год – Канада победила в овертайме со счетом 3:2. Дагган выходила снова в третьем звене, открыла счет в матче, но получила полезность «-2», а вот Эппс в четвертом звене провела только пять минут на льду (5:43), но уехала из Сочи с золотом.

Совет да любовь!