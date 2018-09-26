КХЛ своих болельщиков вновь не разочаровала! Нет, серьезно, вы только посмотрите, что сотворил «Автомобилист», одерживая свою 10-ю победу в сезоне. Ее уже называют уральским чудом. И вовсе не только за то, что команда из Екатеринбурга пока не знает поражений. Важно – как она их одерживает!

В матче с «Локомотивом» уральцы ушли на второй перерыв при счете 1:4. Мало того, получили гол в раздевалку от Степана Санникова, отпраздновавшего вчера свое 28-летие дублем.

Это был нокаут!

Но вот потом-то чудеса и начались! Какие именно – описал в своей колонке наш обозреватель Павел Лысенков.

А я лишь скажу, что в овертайме весь ледовый дворец в Екатеринбурге на ушах стоял, когда Дэн Сэкстон забивал победный гол – 5:4. Главный тренер ярославцев Дмитрий Квартальнов после этого так расстроился, что заявил, будто его команда проиграла по делу. Да что ж «Локомотиву» надо 8:1 после второго периода выигрывать, чтоб победный счет удержать.

В дополнительное время завершился и матч московских армейцев с ХК Сочи. Это, кстати, первая домашняя победа армейцев в сезоне. Но как же тяжело она далась хозяевам – только по буллитам, 2:1. Вообще, с ЦСКА какая-то чертовщина происходит в новом столичном дворце, который успел пропитаться сперва динамовским духом, затем спартаковским, а потом оказался в собственности у армейцев.

Ну ладно, споткнулись пару раз на старте. Но потом-то был вылет на Дальний Восток, который игроки всех Западных клубов хором проклинают.

Но вот как раз там ЦСКА выглядел молодцом, три уверенных победы, 11 голов, два матча без пропущенных шайб… Но стоило вернуться домой – сразу начались проблемы.

Почему армейцам так тяжело даются матчи с командой Сергея Зубова – объяснил в своем материале наш обозреватель Владислав Домрачев.

Впрочем, в наше время и хиленькая победа и по буллитам весит все те же самые два очка. И она вывела ЦСКА на второе место в Западной конференции, позволив обойти СКА.

А что же лидер Запада «Йокерит»? И тут сюрприз – финны неожиданно уступили латвийцам. Тоже 1:2, но уже не по буллитам, а в овертайме.

При таком счете нельзя не заметить дубль Линуса Виделля. Но кого в наше время удивишь дублем? А вот то, что игрок латвийской команды, которую в последние годы привыкли считать записным аутсайдером, возглавил список лучших бомбардиров КХЛ – это действительно круто.

Вообще в пятерке самых результативных игроков нашей лиги сейчас аж четыре иностранца! Причем, один из них – защитник. И он тоже играет за рижское «Динамо».

И я вас огорошу еще больше, сказав, что он по национальности – итальянец! Итальянский защитник – лучший бомбардир в российской лиге. Вячеслав Фетисов, вы это могли себе представить?! Шок!

А у этого парня еще фамилия такая кулинарная – Майоне. Так вот под этим рижским «Майонезом» побывали уже многие наши лидеры.

Но только не «Спартак», который вчера одержал уже третью победу кряду, разгромив в Братиславе «Слован» - 4:1.

Таких удачных серий сейчас очень не хватает московскому «Динамо». И бело-голубые уже начали в связи с этим чистку своих рядов. Первым отправился на выход известный форвард Дастин Бойд. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию с клубом. И у меня нет сомнений в том, где канадец продолжит свою карьеру.

Во-первых, его отпустили из «Динамо», не став выставлять на драфт отказов, сразу после матча с «Барысом». Во-вторых, главный тренер казахстанцев Андрей Скабелка, не смущаясь пел ему в Москве дифирамбы на послематчевой пресс-конференции. В-третьих, Бойд имеет спортивное гражданство Казахстана, чья сборная очень хочет вернуться в элитный дивизион. И тренирует эту команду тоже Скабелка. В общем, делайте выводы сами.

Но как бы не был крут наш местный хоккей, заокеанские новости его всегда переплюнут. Вот, к примеру, капитан сборной США женился (или вышла замуж?) за форварда сборной Канады…

Речь – о браке между двумя женщинами, что в Северной Америке не такая уж и редкость. А нюанс в том, что девушки не раз рубились друг против друга в финалах чемпионатов мира и Олимпийских игр. Хоккей – контактный вид спорта. Но кто знал, что контакты на льду заведут спортсменок так далеко? Хорошо еще, что мужики в НХЛ пока сдерживают себя, но… В общем, если что, мы уже ничему не удивимся. А, кого эта история заинтересовала – читайте здесь.

Мы же лучше разберем с Павлом Лысенковым события в контрольных матчах НХЛ, где Александр Радулов начал набирать очки за «Даллас». А Илья Ковальчук пожурил в интервью Александра Овечкина.

В КХЛ же в среду пройдет сразу шесть игр.

19.00* Ак Барс – Куньлунь КХЛ ТВ HD

19.00 Нефтехимик – Амур

19.00 Торпедо – Адмирал

19.30 Витязь – Барыс КХЛ ТВ HD

19.30 СКА - Сибирь КХЛ ТВ

19.30 Динамо Мн – Салават Юлаев

* Время московское

И вы, как хотите, а я буду болеть за СКА против «Сибири»! Пусть армеец Никита Гусев наберет там побольше очков и вновь возглавит рейтинг лучших бомбардиров КХЛ. А то… за державу обидно!

Удачных вам матчей! Ну а если что пропустите, все самые интересные хоккейные события - на сайте «Советского спорта»!