Московские армейцы с третьей попытки расколдовали новую домашнюю арену, одолев в овертайме гостей из столицы Олимпиады-2014.

Виктор Тихонов называл юного защитника Сергея Зубова «Тип Топ», за невысокую скорость. Тем не менее всецело доверял, выпускал на лед 18-летнего масочника, очень напоминавшего птенца, в самые горячие моменты самых горячих матчей. Ставил его в пару с искушенным чемпионом Алексеем Касатоновым.

Зубов успел поработать в ЦСКА и тренером. В штабе американца Джона Торчетти. Попытка переформатировать знаменитый клуб на энхаэловский лад провалилась, Зубов тогда многому удивлялся.

Потом в его карьере был отрезок в СКА и успешная самостоятельная работа в Сочи. Причем до переезда в столицу Олимпиады-2014 он отказался возглавить «Авангард».

Помните сочинский кошмар год назад в Уфе, где «леопардам» подпалили усы – 3:11? Кто тогда верил в Зубова и его команду, собранную по остаточному принципу? Разве что он сам. Однако через два дня сочинцы выместили злость в Казани на «барсах» - 5:0. А потом дважды обыграли СКА и вышли в плей-офф. Всему наперекор.

Вот и теперь иные эксперты похоронили «леопардов», потерпевших 5 поражений в шести последних матчах. Однако тренер отнюдь не паникует, а терпеливо ставит молодой команде игру.

– Я ведь за все время работы в Сочи в море искупался только один раз, - признался Зубов на летнем домашнем турнире.

Он не любит давать интервью, а на вопросы отвечает медленно, но обстоятельно.

– Скажите, вы как олимпийский чемпион получили звание заслуженного мастера спорта? – поинтересовался я у Зубова.

– Все в порядке. Получил. Через 20 лет.

Только матчи против ЦСКА ему упорно не давались – шесть поражений во главе СКА, два – с ХК «Сочи». Ужасная серия!

Вчера команда Зубова твердо вознамерилась снять проклятие. Гостей даже не смутила пропущенная в первом периоде шайба от Окулова. Тот все исполнил с присущим ему изяществом – эффектно обыграв бывшего армейца Воробьева и с лопаты бросив под перекладину. В стиле Зубова-игрока.

В середине второго периода хозяева забили второй гол. Но шайбу Скотта неожиданно аннулировали, определив у гостей нарушение численного состава. Оказывается, пока канадец разбирался с вратарем, на льду пребывало сразу восемь «леопардов». Зрители - а их в этот ненастный холодный вечер собралось на «ЦСКА Арене» более пяти тысяч – толком ничего и не поняли.

Поздно вечером департамент судейства лиги признал «методическую ошибку» лайнсмена, давшего свисток в пользу нарушителя. Впрочем, свистка этого никто в зале не слышал.

Скотт так огорчился, что спустя минуту врезал в голову защитнику Погоришному и сам отправился в штрафной бокс на целых 12 минут. А гости реализовали численное преимущество, проведя эффектную трехходовку.

В третьем периоде хозяева продолжали испытывать судьбу и своего вратаря Сорокина, полируя скамейку штрафников. Защитник Пашнин вспомнил девиз «Раскалывал, раскалываю и буду раскалывать» и ушел до конца игры, а потом Хансен отсидел две минуты. «Леопарды» когти в ответ не выпускали, но и соперников за фолы не наказали. В овертайме защитник Мусин пощекотал нервы хозяевам, заставив звенеть перекладину.

А в буллитной перестрелке гости уступили.

Однако Москву команда Зубова покинула не с пустой кошелкой. Наставник оценил начало выездной серии как успешное.

Поблагодарил своих подопечных и Игорь Никитин – за стойкость в третьем периоде, за «съеденные» минуты меньшинства, вскользь затронув тему акклиматизации после турне по Дальнему Востоку.

Отсутствие капитана команды Андронова тренер объяснил небольшим мышечным спазмом. К дерби он должен быть в строю.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – ХК Сочи – 2:1 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

«ЦСКА Арена». 5350 зрителей.

Голы: 1:0 Окулов (Пашнин, Шалунов, 14.50), 1:1 Архипов 2 (Коллинз, Росен, 34.15, б.), 2:1 Шалунов (65.00, реш. бул.).

Вратари: Сорокин – Барулин. Броски: 25-16. Штраф: 43-4.