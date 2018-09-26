Инсайдер канадской телекомпании TSN Даррен Дрэгер сообщает, что болезнь нашли в мае после биопсии и анализа крови. Кинэн прошел за лето консультации у нескольких врачей перед тем, как в августе выбрал курс лечения.

«Я изучал разные варианты в США и Канаде, – рассказал Железный Майк. – И решил продолжить лечение в одной из клиник Торонто».

Кинэн на прошлой неделе перенес операцию, ему имплантировали радиоактивные частицы в предстательную железу. Сейчас тренер проходит лучевую терапию.

«Можете теперь с полной уверенностью называть меня Железным Майком, потому что радиация останется со мной навсегда», – шутит сам Кинэн, сохраняя бодрость духа.

Напомню, что Майк Кинэн входит в десятку самых успешных тренеров в истории НХЛ по количеству побед (672). Он работал с «Филадельфией», «Чикаго», «Рейнджерс» (один сезон, но взял с этим клубом Кубок Стэнли), «Сент-Луисом», «Ванкувером», «Бостоном», «Флоридой», «Калгари». Потом переехал в КХЛ, где возглавил «Магнитку» – и с ней завоевал Кубок Гагарина спустя 20 лет после победы в Нью-Йорке. История современного хоккея не знает других таких примеров.

Еще в прошлом сезоне Майк Кинэн возглавлял «Куньлунь», но был отправлен в отставку 28 ноября. Кроме этого, Железный Майк работал в нескольких клубах на должности генменеджера, выиграл два Кубка Канады со сборной «Кленовых Листьев», построил успешную карьеру на телевидении как аналитик. Кинэн даже успел получить российский паспорт. Удивительный человек!

Теперь тренеру предстоит выиграть главный матч в своей жизни. Кинэн решил, что его диагноз должен стать публичным. Он хочет привлечь внимание к проблеме рака. Врачи дают хорошие прогнозы, что Железный Майк со своим стальным характером и при правильной терапии победит тяжелую болезнь.