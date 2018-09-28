Весной известный форвард Илья Ковальчук завершил свой контракт в СКА и став олимпийским чемпионом принял решение в 35 лет вернуться в НХЛ. Сейчас он проходит предсезонную подготовку в «Лос-Анджелесе».

- Сможет ли Ковальчук вновь стать за океаном такой же яркой звездой, как 17 лет назад, когда улетал в НХЛ из «Спартака»?

- А почему бы и нет? Статус звезды с Ковальчука никто не снимал, - рассуждает Борис Майоров. - Он как был, так и остается выдающимся форвардом. Насколько я знаю, Илья уже и за океаном забивает в товарищеских встречах.

Адаптироваться ему ни к НХЛ, ни к Северной Америке в целом не надо. Все знакомо. Остается только с партнерами общий язык найти. Но Илью же не пошлют в четвертое звено, в чекинг-лайн, которое существует для того, чтоб дать отдохнуть ведущим игрокам. Нет, он наверняка будет выходить на лед в ударной тройке. И у него есть все качества, чтобы стать лидером своей команды и за океаном.

- До старта чемпионата НХЛ осталась меньше недели. Кто из российских хоккеистов, выступающих за океаном, вам особенно интересен?

- Конечно, мы все будем следить, как сражаются за океаном игроки сборной России – Александр Овечкин, Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Иван Проворов…

Это же наши ребята! И я всегда с удовольствием читаю, когда кто-то из них громко о себе заявляет. Мне это, честно говоря, очень приятно. Ну а особо сильную симпатию я испытываю, пожалуй, все же к Малкину. Хотя и первый сезон Ковальчука после возвращения в НХЛ будет, безусловно, интересен.