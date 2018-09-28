Беседуем с председателем Совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым о том, что будет с ареной в Омске и о матче против СКА.

Омский "Авангард" в этом сезоне проводит домашние матчи далеко от дома – в подмосковной Балашихе. Почему - об этом много раз писал "Советский спорт" в своих материалах - согласно экспертизе, состояние "Арены Омск" признано аварийным. А теперь мы беседуем с председателем Совета директоров клуба Александром Крыловым, который объясняет нам, где дальше может играть "Авангард".

- В пятницу «Авангард» играет в гостях против СКА. Проверка будет очень серьезной. СКА на ходу, семь побед подряд, очень уверенно играют питерцы. Чего ждете от матча?

- Интересного и зрелищного хоккея, соберется полная арена. Будут играть две классные команды, у каждой свой стиль. Мы увидим потрясающий матч. Ребятам из «Авангарда» желаю полностью выложиться на льду, выполнить установки тренера Боба Хартли и его помощников. Не сомневаюсь, Боб знает, как можно обыграть СКА. Увидим вечером, получится ли.

- У команд – один спонсор, а вы родились в Санкт-Петербурге.

- Это просто очередная игра регулярного чемпионата с очень сильным соперником. Все будет решаться в плей-офф, до этого нужно туда попасть. Вот мы и идем шаг за шагом. Важно сейчас победить СКА, а на следующей неделе – ЦСКА.

- «Авангард» опубликовал результаты экспертизы. Там написано, что рабочая группа будет заниматься проектированием вариантов реконструкции «Арены Омск». Успеют ли с реконструкцией к следующему сезону? Ведь в своем недавнем интервью вы подчеркнули, что стоит задача вернуть команду в Омск через год.

- Давайте еще раз уточним. Когда я говорил про следующий год, то подразумевал реализацию варианта со сборной-разборной конструкцией. Такой вариант также сейчас в проработке и просчитывается, мы должны учесть кучу нюансов.

Думали и про сочинскую «Шайбу», но она не совсем сборно-разборная, вернее только лишь условно. Перевезти ее из Сочи в Омск на данный момент не совсем реально и очень затратно. Есть примеры таких арен в Европе, мы находимся в тесном контакте с зарубежными коллегами. Вообще, мы работали и параллельно работаем над всеми возможными опциями. Для этого и была создана специальная рабочая группа.

Многие пишут про вариант с реконструкцией арены СКК имени Блинова, но он отпал одним из первых. Уже при первом просчете мы поняли, что ее ремонт обойдется в несколько миллиардов рублей. Увеличить вместимость там также нельзя. Пять с половиной тысяч – это предел. Кроме этого, арена нам не принадлежит. Получается очень дорогостоящий и очень временный проект. Ведь мы точно знаем и понимаем, что в Омске на хоккей могут ходить в два, а то и в три раза больше зрителей. Поэтому не вижу в этом никакого смысла.

Что касается окончательного решения по срокам возвращения команды в Омск, то оно будет принято по итогам выводов рабочей группы, когда мы будем иметь на руках все варианты уже с точными цифрами их стоимости.