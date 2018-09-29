Вы видели, как Панарин обхитрил Кросби? Лучший момент дня (видео)
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 4 (2+2) очка, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче против «Каролины».
Артемий стал первой звездой встречи, оформил дубль уже к шестой минуте, потом сделал две передачи. А в третьем периоде сделал эффектный финт, после которого Сидни Кросби был вынужден на нем фолить, поставив подножку. Вот так Панарин «купил» великого капитана «Питтсбурга». Это было очень красиво!
NSFW: Artemi Panarin absolutely dangles Sidney Crosby. #CBJ pic.twitter.com/dehFREIKP7— 1st Ohio Battery (@1stOhioBattery) 29 сентября 2018 г.
Евгений Малкин, как старый бык, медленно спустится с горы, когда нужно. Он выиграл только три вбрасывания из 16 (19%), заработал одну второстепенную передачу. Но посмотрите на Джино, когда начнется официальный сезон.
Александр Овечкин и его «Вашингтон» рубились с «Каролиной». Ови сразу же начал забивать – сначала отличился, когда реализовал большинство с рикошетом от конька защитника. Потом добил шайбу в ворота после быстрой атаки, когда вовремя подскочил на пятачок. А в большинстве капитан «Кэпиталз» провел восемь минут, но удивляться этому не стоит. Кстати, в обоих случаях ему ассистировал Евгений Кузнецов.
The #Capitals' captain capitalized on a series of assists and Alexander Ovechkin tied the game at 3-3.pic.twitter.com/yZzNobVfez— Sporting News Canada (@sportingnewsca) 29 сентября 2018 г.
А еще радостно, что в этом матче снова забил Андрей Свечников. Красивая атака «Каролины», подключение по левому флангу – и неотразимый бросок. Ну а в воротах у «Кэпс» находился, между прочим, Брэйден Холтби, герой недавнего плей-офф.
SVECHNIKOV GOAL ALERT!— Brett Finger (@brett_finger) 29 сентября 2018 г.
Necas carries the puck up ice, finds Svechnikov, and the second-overall pick snipes it home on the powerplay. Get used to seeing that, Canes fans. pic.twitter.com/pdQuT0LDQn
Если Свечников будет так и дальше забивать, я знаю, кто возьмет «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Так держать!
СТАТИСТИКА ДНЯ
Контрольные матчи
Вашингтон – Каролина – 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)
ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Мегна, ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Бураковски – Теравайнен, Ахо (2), СВЕЧНИКОВ, ЗЫКОВ
В: Овечкин (2+0; +1, 4, 4, 20.40)
Кузнецов (0+2; +1, 0, 4, 19.52)
Орлов (0+0; -1, 0, 3, 21.29)
К: Свечников (1+0; -1, 6, 3, 10.29)
Зыков (1+0; -1, 0, 4, 14.16)
Коламбус – Питтсбург – 7:6 (3:3, 2:2, 2:1)
ПАНАРИН (2), Дженнер, Аткинсон (ПАНАРИН), Фолиньо (ПАНАРИН), Кукан, Бьоркстранд – Кросби, Хагелин, Брассар (2), Хорнквист (МАЛКИН), Раст
К: Панарин (2+2; +2, 0, 4, 15.50)
в Бобровский (23-29, 79,3%, 60.00)
П: Малкин (0+1; -2, 0, 2, 17.23)
Сент-Луис – Даллас – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
О’Райлли (ТАРАСЕНКО), Шварц, ТАРАСЕНКО – Комо
СЛ: Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 13.06)
Тарасенко (1+1; +2, 0, 5, 19.35)
Д: Радулов (0+0; -2, 0, 1, 18.44)
Торонто – Детройт – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Кадри, Гардинер, Таварес, Марло, Линдхольм, Гардинер (ЗАЙЦЕВ) – Нюквист, Ларкин
Т: Зайцев (0+1; +3, 0, 0, 18.51)
Ожиганов (0+0; 0, 2, 0, 19.25)
Колорадо – Миннесота – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Керфут (ЗАДОРОВ), Джост, Калверт, Рантанен – Гранлунд, Нидеррайтер, Закер
К: Задоров (0+1; -2, 0, 3, 15.18)
Айлендерс – Баффало – 4:5 (1:1, 2:4, 1:0)
Бэйли, Ли (2), Пулок – Гиргенсонс, Нельсон, Далин, Скиннер (2)
Вегас – Лос-Анджелес – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Ривз, Макнэбб
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.