Артемий Панарин говорил, что не будет отбывать номер в «Коламбусе», пусть даже и не подписывает с ним новый контракт. Пацан сказал – пацан сделал. Да, матч против «Питтсбурга» был контрольным и завершился с теннисным счетом (7:6). Но Панарин набрал 4 (2+2) очка.

Артемий стал первой звездой встречи, оформил дубль уже к шестой минуте, потом сделал две передачи. А в третьем периоде сделал эффектный финт, после которого Сидни Кросби был вынужден на нем фолить, поставив подножку. Вот так Панарин «купил» великого капитана «Питтсбурга». Это было очень красиво!

Вы спрашиваете, как теперь выглядит первая бригада большинства «Коламбуса»? Отвечаю. На синей линии – Зак Веренски, на кругах – Панарин и Кэм Аткинсон, по центру – Ник Фолиньо, у ворот – Александр Веннберг. Думаю, что «Блю Джекетс» снова могут попасть в плей-офф, это интересная команда.

Евгений Малкин, как старый бык, медленно спустится с горы, когда нужно. Он выиграл только три вбрасывания из 16 (19%), заработал одну второстепенную передачу. Но посмотрите на Джино, когда начнется официальный сезон.

Александр Овечкин и его «Вашингтон» рубились с «Каролиной». Ови сразу же начал забивать – сначала отличился, когда реализовал большинство с рикошетом от конька защитника. Потом добил шайбу в ворота после быстрой атаки, когда вовремя подскочил на пятачок. А в большинстве капитан «Кэпиталз» провел восемь минут, но удивляться этому не стоит. Кстати, в обоих случаях ему ассистировал Евгений Кузнецов.

The #Capitals' captain capitalized on a series of assists and Alexander Ovechkin tied the game at 3-3.pic.twitter.com/yZzNobVfez — Sporting News Canada (@sportingnewsca) 29 сентября 2018 г.

А еще радостно, что в этом матче снова забил Андрей Свечников. Красивая атака «Каролины», подключение по левому флангу – и неотразимый бросок. Ну а в воротах у «Кэпс» находился, между прочим, Брэйден Холтби, герой недавнего плей-офф.

SVECHNIKOV GOAL ALERT!



Necas carries the puck up ice, finds Svechnikov, and the second-overall pick snipes it home on the powerplay. Get used to seeing that, Canes fans. pic.twitter.com/pdQuT0LDQn — Brett Finger (@brett_finger) 29 сентября 2018 г.

Если Свечников будет так и дальше забивать, я знаю, кто возьмет «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Так держать!

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Вашингтон – Каролина – 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)

ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Мегна, ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Бураковски – Теравайнен, Ахо (2), СВЕЧНИКОВ, ЗЫКОВ

В: Овечкин (2+0; +1, 4, 4, 20.40)

Кузнецов (0+2; +1, 0, 4, 19.52)

Орлов (0+0; -1, 0, 3, 21.29)

К: Свечников (1+0; -1, 6, 3, 10.29)

Зыков (1+0; -1, 0, 4, 14.16)

Коламбус – Питтсбург – 7:6 (3:3, 2:2, 2:1)

ПАНАРИН (2), Дженнер, Аткинсон (ПАНАРИН), Фолиньо (ПАНАРИН), Кукан, Бьоркстранд – Кросби, Хагелин, Брассар (2), Хорнквист (МАЛКИН), Раст

К: Панарин (2+2; +2, 0, 4, 15.50)

в Бобровский (23-29, 79,3%, 60.00)

П: Малкин (0+1; -2, 0, 2, 17.23)

Сент-Луис – Даллас – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

О’Райлли (ТАРАСЕНКО), Шварц, ТАРАСЕНКО – Комо

СЛ: Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 13.06)

Тарасенко (1+1; +2, 0, 5, 19.35)

Д: Радулов (0+0; -2, 0, 1, 18.44)

Торонто – Детройт – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Кадри, Гардинер, Таварес, Марло, Линдхольм, Гардинер (ЗАЙЦЕВ) – Нюквист, Ларкин

Т: Зайцев (0+1; +3, 0, 0, 18.51)

Ожиганов (0+0; 0, 2, 0, 19.25)

Колорадо – Миннесота – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Керфут (ЗАДОРОВ), Джост, Калверт, Рантанен – Гранлунд, Нидеррайтер, Закер

К: Задоров (0+1; -2, 0, 3, 15.18)

Айлендерс – Баффало – 4:5 (1:1, 2:4, 1:0)

Бэйли, Ли (2), Пулок – Гиргенсонс, Нельсон, Далин, Скиннер (2)

Вегас – Лос-Анджелес – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Ривз, Макнэбб

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.