Пока футбольные армейцы готовятся к матчу с мадридским «Реалом», хоккейные – тренируются перед выездной серией и вспоминают, как болели за одноклубников во время дерби со «Спартаком». Михаил Науменков и Илья Сорокин о футболе, секретах восстановления и правильном питании.

– Михаил, сейчас у армейцев перед следующей выездной серией есть несколько дней. Получили заслуженный выходной после московского дерби со «Спартаком»?

– Да, один день отдыха, а потом подготовка к выезду. После дерби неплохо восстановиться – хорошо поспать, сходить на прогулку и, возможно, в кино. Я в кинотеатре давно не был, даже не вспомню на какой фильм ходил в последний раз. А сейчас вроде есть интересные новинки.

– Вы явно переигрывали «Спартак» …

– Дерби – это всегда немного другой уровень матча, другой накал страстей при любом счете. Мы переигрывали? Казалось, что «Спартак» пытается нам не уступать. С трибун виднее. Команда выполняла тренерскую установку и, видимо, у нас все получилось. Мы тут недавно побывали по другую сторону дерби – в роли болельщиков. Ходили на футбол поддержать одноклубников в матче против красно-белых. Пришли в обмундировании – красно-синие шапки, шарфы. Все как положено! Кричали, болели. Посмотреть на противостояние двух великих клубов – это незабываемые впечатления. Желаем ЦСКА удачи и побед над любым соперником – будь то московский «Спартак» или мадридский «Реал».

– Вы сами в футбол не играете? После чемпионата мира этот, итак востребованный, вид спорта поднялся на пик популярности…

– Только летом могу мячик попинать. Во время сезона не до этого.

– Если на поле выходите, то отправляетесь в привычную оборону?

– Конечно. На поле, как и на льду – защитник. Но если дадут мяч, то и атаку организовать смогу!

Мимо проходит Илья Сорокин, и слыша, что мы разговариваем о футболе, тоже поддерживает тему. Поход на футбольное дерби ЦСКА – «Спартак» знатно «зацепил» хоккеистов!

– Вы про дерби? Мы там такими крутыми эмоциями зарядились! Особенно Саша Романов – для него это впервые было! – смеется Сорокин.

– В вашем хоккейном у «Спартака» было не так много фееричных моментов. Вы к воротам не примерзли?!

– Нет. Я уже привык к матчам, когда по воротам наносят мало бросков. На самом деле, это не только плюс, но и минус. Ты в любую секунду должен быть готов вступить в игру, даже когда кажется, что партнеры хорошо давят соперника. От контратак никто не застрахован.

– Ваш партнер по команде Михаил Науменков собирается в выходной выспаться и сходить в кино. Какие у вас секреты восстановления сил перед дальним выездом?

– Хороший сон, правильное питание и друзья рядом.

– Правильное питание? Вы научились готовить? Давно же говорили о любви к кулинарии!

– Пока, к сожалению, не нашел время углубиться в эту тему. Но за питанием слежу. Витамины, белки, углеводы – все для здоровья и бодрости.