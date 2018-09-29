Сперва – о сегодняшних событиях. В субботу клуб из Екатеринбурга одержал в КХЛ очередную победу – 1:0 над московским «Динамо». Строго говоря, она никого не удивила. Бело-голубые пока только ищут баланс в своей, безусловно, потенциально очень сильной команде. Их шарахает от 5:6 ОТ с «Магниткой» до 0:1 с «Автомобилистом». В одном случае все отлично с атакой, но обороны нет. В другом оборона действует чуть ли не идеально, зато нападение заглохло. Не хватает баланса, который со временем придет.

Но будет ли у тренерского штаба Владимира Воробьева на это время? После прошедшего заседания Совета директоров клуба по лиге опять поползли слухи о переменах в тренерском штабе «Динамо». Если, конечно, результаты, показанные в трех матчах на Урале,будут неудовлетворительными.

У «Автомобилиста» же все прекрасно и безоблачно.

- В раздевалку зайти приятно, - признался после победы над «Динамо» главный тренер уральцев Андрей Мартемьянов. - Ребята на каждую игру выходят, как на последний бой. Вот это дорого стоит!

Хорошим настроением после 12 побед кряду кого-то удивить трудно. На самом деле секрет побед «Автомобилиста» - в высочайшей функциональной и физической подготовке.

Ведь вы посмотрите, как побеждает команда из Екатеринбурга. На первый беглый взгляд – совершенно по-разному. То уверенно разгромит «Северсталь» - 4:0. То помучается и заставит понервничать публику на трибунах с «Динамо» - 1:0. А то и вовсе даст сопернику огромную фору –1:4 перед третьим периодом, как в матче с «Локомотивом» - а затем инфарктно вырвет победу в овертайме, 5:4.

А знаете, что общего в этих 12 победах?

Есть у них один на всех важнейший фактор. Во всех 12 матчах «Автомобилист» выигрывал третий период. Вот всегда! Ни одной осечки, даже ничьи ни одной. Продолжался ли разгром соперника, или матч надо было переломить… Уральцы стабильно прибавляют в концовке и добиваются своего.

И в этом их главная мощь, позволяющая одолеть не только середнячков, но и таких грандов, как ЦСКА, «Динамо», «Йокерит».

И это - заслуга главного тренера «Автомобилиста» Андрея Мартемьянова.

Кстати, это человек с весьма непростой тренерской судьбой. Сейчас, наверное, уже мало кто вспомнит, что Мартемьянов уже руководил уральской командой в сезоне 2011/12. Точнее, исполнял обязанности главного тренера команды с ноября по май. А потом был уволен – за неудовлетворительный результат. «Автомобилист» тогда занял 22-е место в чемпионате КХЛ. И, естественно, не то, что о лидерстве. Даже о плей-офф не мечтал.

Прошло шесть лет. Мартемьянов тогда не сломался. Ушел работать в ВХЛ. Заставил обратить на себя внимание клубов КХЛ. Но вернулся в элитную лигу не триумфально, а с самого дальнего «черного» хода – через «Амур», терпящий очередные неприятности. Вывел хабаровскую команды в плей-офф, куда она в последние годы пробивается крайне редко. И вот после этого только получил приглашение от своего родного клуба.

Ведь Мартемьянов – воспитанник «Автомобилиста», десять лет выступал за него в чемпионате СССР, до самого развала могучей державы на отдельные республики.

Человек упрямо шел к своей цели сквозь невзгоды. И теперь заслуженно пожинает плоды славы. И это нормально. Все по-честному.