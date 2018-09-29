СТОП-КРАН ВЕРЕЩАГИНА

«Магнитка» продолжает расправляться с западными гостями. Вслед за «Северсталью» повержено московское «Динамо». Причем «сталевары» не заметили убойного большинства бело-голубых, не дав реализовать ни одной попытки. Зато сами забили дважды.

– Да, у Ярославля лучшее меньшинство в лиге, – отмечал на раскатке Йозеф Яндач. – Но их статистика не слишком отличается от нашей , всего несколько процентов разницы. К тому же мы прибавляем в большинстве. Ключи к победе над «Локомотивом»? Нам надо добавлять в движении!

В составе на матч у «Магнитки» вновь появляется 17-летний Дорофеев. Сплав азарта масочника с мудростью Мозякина – скрытая угроза второго звена уральцев. На последнем рубеже «сталеваров» снова Кошечкин (ему давали отдохнуть), а вот основной вратарь ярославцев Салак по-прежнему в лазарете.

В первом периоде магнитогорцы подтверждают слова тренера: в большинстве должен забивать подключившийся на острие Антипин, но делает это Верещагин. В следующей атаке защитник стреляет от синей – точно в девятку. Как будто дернул стоп-кран: это пятый гол, пропущенный ярославцами в меньшинстве с начала сезона.

ПЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД

У гостей готов симметричный ответ. Чтобы наказать «Магнитку» за фол Рылова, «железнодорожникам» нужно четыре секунды. Апальков выигрывает вбрасывание, Кронвалль пасует вдоль синей линии Накладалу, который от всей души вкладывается в бросок. Классика жанра!

После перерыва трудовой гол забивает Любимов, дорабатывая под воротами. «Локомотив» дважды позволяет убежать один на один Мозякину, и со второй попытки капитан «Магнитки» точен. В фирменном стиле шайба летит под перекладину – 3:1. И на этом почти все: «Локомотиву» удается забить лишь за девять секунд до финальной сирены, и на спасение не остается времени. Ярославский поезд уральские партизаны снова пускают под откос – выиграть в Магнитогорске «Локомотив» не может уже пятый год подряд!

«ГОЛ – НЕ ПАХНЕТ»

– Мы были готовы к игре с молодой и быстрой командой, – улыбается в микст-зоне Роман Любимов. – Все получилось, как мы ожидали. Высокие скорости, обилие борьбы. Классно, что стали единым кулаком и победили!

Роману напоминают, как он забил: «докопав» шайбу на пятаке. То, что требует Яндач уже который матч подряд!

– Это очень важный момент – дорабатывать на пятаке, – отмечает Роман.

И тут же расплывается в улыбке, констатируя старую хоккейную мудрость:

– А вообще гол – не пахнет!

«Машинисту» «Локомотива» не до шуток. Ярославцы побеждают не так часто, как хотели бы их болельщики.

– Нам вторую игру не хватает движения. Не было должной работы, энергии. Испытываем проблемы с составом, нет ряда игроков из-за травм. Салак? Пока без него, к сожалению.

Вместо Яндача на пресс-конференции с журналистами общается его зам – Иржи Калоус.

Главный тренер «Магнитки» почувствовал недомогание, но сейчас, как сообщают в «Металлурге», все в порядке.

– Мы много работаем над игрой в неравных составах, – резюмирует чешский специалист. – Наладили меньшинство, стало получаться и в большинстве. Стучу по дереву – чтобы так было и впредь!



Металлург – Локомотив (Ярославль) – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: 1:0 Верещагин (Варфоломеев, Расмуссен, 13:33, б.), 1:1 Накладал (Кронвалль, 15:17, б.), 2:1 Любимов (Варфоломеев, Чибисов, 24:26), 3:1 Мозякин (Бирюков, 35:29), 3:2 Денисенко (Локтионов, 59:51).

Вратари: Кошечкин – Коновалов (58:47).

Броски: 23 – 34

Штраф: 8 – 10

Арена «Металлург». 7315 зрителей.