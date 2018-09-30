Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о лавине травм в клубах КХЛ на старте сезона и оборотной стороне этого прискорбного обстоятельства.

Конечно, травма лидера – всегда удар по боеспособности клуба. И вроде только вчера мы все удивлялись и радовались хет-трику неувядаемого Максима Афиногенова. А в субботу вдруг обухом по голове – 39-летний форвард бело-голубых выбыл из строя, минимум, до конца февраля…

Максим получил травму еще в Москве, во время матча с «Барысом». Самое обидное, что повреждение он схлопотал столкнувшись со своим же партнером по команде – капитаном «Динамо» Ильей Никулиным. Но от таких оказий в хоккее никто не застрахован.

Нападающий не полетел с «Динамо» в турне по Уралу. Вместо этого остался в Москве. Прошел обследование. Увы, после него худшие предположения подтвердились. Травма серьезная, нужна операция, потом долгий период восстановления. Если Максим и вернется в строй в этом сезоне, то уже перед самым плей-офф.

Серьезная потеря. И в клубах КХЛ на сегодняшний день далеко не единственная. Вспомните, еще перед началом чемпионата сезон для себя перечеркнул основной голкипер «Авангарда» Карри Ряме. У «Ак Барса» в Матче Открытия получил травму также главный вратарь Эмиль Гарипов. Пока не сыграл ни одного матча за казанскую команду и ее привычный вожак Александр Свитов. Сломал руку вернувшийся в «Магнитку» из НХЛ Николай Кулемин. В «Северстали» выбыл из строя защитник-бомбардир Денис Куляш, который обещал стать одним из лидеров череповчан. В «Торпедо» – Антон Волченков, в «Спартаке» – Никита Филатов. У «Сибири» вообще пять человек в лазарете и ноль набранных очков…

И что теперь запаниковать? Конечно, нет. Как выходить из такой ситуации блестяще продемонстрировал «Локомотив». У ярославцев ведь тоже есть потери – на больничном Александр Салак и Егор Коршков. Зато на площадке рубятся сразу несколько совсем юных игроков, воспитанников собственной школы. И пусть победы даются им не всегда. Пользы для нашего хоккея в целом от работы с юными талантами на уровне КХЛ гораздо больше, чем от длинных лавок в клубах-олигархах, где теснятся в очереди выйти на лед уже именитые состоявшиеся игроки.

Не случайно, что и в сборной России в последние годы все чаще натыкаешься на молодых ребят родом из Ярославля или Новокузнецка, где в последние годы обстоятельства вынуждали команды давать шанс юниорам.

Еще один яркий пример – открытие в «Ак Барсе» молодого талантливого вратаря Владислава Подъяпольского. Ведь парень, купленный «Ак Барсом» у «Кузни» за символические 2000 рублей полностью готов к битвам КХЛ. Он это доказал в первых же матчах за казанцев. И продолжает доказывать. А где бы он был, если бы не травма Гарипова? Протирал штаны в глухом запасе, и о его существовании знали только специалисты.

Я вовсе не против ветеранов. Если возрастной игрок заслуживает места в составе – он должен быть в нем. И не надо кивать на паспорт. Но и молиться на известные имена не стоит. Выбыл чемпион мира, страны или победитель Олимпиады из строя, не спешите лихорадочно шарить за границей в поисках легионеров.

Ведь во многих клубах КХЛ есть свои школы. И игроки там подрастают порой очень солидные. В том же «Динамо» сейчас играют молодые парни, которые могут стать лидерами не хуже Афиногенова – Андрей Алексеев, Даниил Тарасов, Владимир Брюквин, Александр Петунин…

Так станьте ими! Почувствуйте, что вы нужны команде, что ваше время настало. Возьмите на себя ответственность за результат. Тогда и тренеры клубов КХЛ начнут больше молодежи доверять…