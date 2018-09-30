Невероятная победа «Сибири», которая своей молодежью победила «Витязь» в Подольске и взяла первые очки в этом чемпионате КХЛ.

В воскресенье я сам видел в инстаграме, вот вам истинный крест, как одна хоккейная болельщица, родом из-за уральских гор, отправилась в церковь, чтобы поставить свечку за свою любимую команду. Причем пошла не в косынке, а в кепке «Сибири», что соответствовало моменту.

Клуб из Новосибирска проиграл 12 раз подряд со старта чемпионата. В графе «очки» застыл позорный ноль. После шестого матча уволили главного тренера Владимира Юрзинова. После матча №12 по всем законам жанра должны были отправить в отставку еще одного главного тренера – Александра Андриевского. Но тот сделал все, чтобы спасти положение. И заявил на пресс-конференции: «Может, нас сглазили?»

Конечно, история нашего хоккея помнит всякое. Например, в сезоне-2000/01 питерский СКА умудрился набрать лишь 8 очков в 34 матчах при разнице шайб 50-153. Да, бывало и такое. Но не случалось никогда, чтобы одна из команд осталась с нулем после хотя бы 30 матчей.

«Сибирь» была обречена прервать свою унылую серию. И это произошло в 13-м матче, в Подольске. Причем при удивительных обстоятельствах.

Пять травмированных только официально в составе «Сибири». Слабо играют легионеры, которых набрал уважаемый генменеджер Фастовский. И вот клуб КХЛ внезапно потащила молодежь.

На 18-й минуте счет сравнял Павел Ткаченко, который лихо ворвался в зону хозяев и переиграл вратаря в духе Александра Радулова. На 39-й минуте отличился Никита Шашков – он подхватил шайбу и яростно бросил под перекладину. А через пару смен забил еще раз, с передачи Ткаченко.

Вам нужно понимать, что 21-летний Павел Ткаченко до этого дня никогда не забивал в КХЛ. 19-летний Никита Шашков под номером 99 (привет Уэйну Гретцки) – тоже. Вот как должны были звезды встать на небе, чтобы весь Новосибирск возликовал от радости в этот день.

«Сегодня, видимо, сам Бог помогал «Сибири», – со вздохом сказал главный тренер Валерий Белов из «Витязя», на чьей эмблеме написано «С нами Бог».

Да, произошло что-то невероятное. И я не удивлюсь, если «Сибирь» проиграет еще 12 матчей подряд. Но вот еще одно доказательство, что нужно смелее ставить на молодых.

Вы просто дайте шанс этим сорванцам, и они порвут кого угодно.