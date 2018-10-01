Новоиспеченный спартаковец, защитник Михаил Григорьев в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как оказался в стане красно-белых, тяжело ли оседлать слона и почему судился с бывшим клубом.

– Михаил, вы провели прекрасный сезон в «Торпедо». Если бы не травма, наверняка смогли бы помочь команде в плей-офф. Почему решили не продлевать контракт с нижегородским клубом?

– Я очень благодарен «Торпедо» и Нижнему Новгороду за хорошие три сезона в моей карьере и три года в моей жизни. В этом городе люди ходят на хоккей и любят этот вид спорта. Поддерживают команду в любой ситуации. Это очень приятно для игроков, и в частности для меня. Хочу поблагодарить их за поддержку. Жизнь идет вперед, и так получилось, что я не стал продлевать контракт. С новым руководством у нас не получилось найти общий язык, и они до сих пор не выполнили свои финансовые обязательства передо мной.

– Как оказались в «Спартаке»? Были предложения от других клубов?

– Предложения были, но не совсем то, что я хотел бы. Много перемен у меня. Работаю теперь с агентом Юрием Николаевым. Уверен, что это все к лучшему. «Спартак» предложил мне хорошие условия. Клуб с историей, с традициями и высокими целями. Вот я и решил, что пора на лед!

ДВЕ ДВОЙКИ

– Уже тренируетесь с командой? Известно, когда выйдете на лед в составе красно-белых?

– Да, тренируюсь. Пока с разными партнерами катаюсь, тренерам виднее, как меня применить. За «Спартак» скорее всего сыграю уже в ближайшем матче против питерского СКА, но, опять же, это решит тренерский штаб.

– Игровой номер выбрали? Любимая «четверка»?

– Двадцать второй. Четвертого нет, сорок четвертый – занят. Мне дали на выбор пятый и двадцать второй. Я взял двадцать второй, потому что две двойки в сумме дают четверку!

– Переезд в Москву как вам дался? Прочувствовали все «прелести» большого города? Например, пробки, на которые часто жалуются «поменявшие игровую прописку» хоккеисты…

– А я хорошо знаю Москву. Меня же в 14 лет сюда в ЦСКА взяли. Конечно, я тогда не ездил на машине – на метро и маршрутках передвигался. Но сейчас каждое лето бываю в столице, поэтому никакой адаптации к большому городу мне не требуется.

СЕКРЕТЫ БОЙЦОВ

– Получается, что вы не проводили предсезонные сборы ни с одной командой. Как готовились к сезону?

– Я второй год подряд езжу в лагерь в Канаду. Там хорошие тренеры и программы для подготовки. Вот провел там в прошлом году полноценные сборы, а потом лучший свой сезон выдал! В этом году тоже туда махнул. В хорошей форме вернулся, но, конечно же, все равно нужна игровая практика, без нее никуда. Собирался с ребятами, катались. Сейчас много ребят без команд. В зал самостоятельно ходил.

– А что за интересная фишка с ледяной ванной? Видела у вас в социальной сети фотографию, где вы сидите в ней…

– Это хорошее восстановление после нагрузок. Ты приезжаешь на сборы и выкладываешься по полной программе – работать же приехал, да и деньги за свое совершенствование немалые отдаешь. Хочешь получить от тренировок максимум. Для этого нужно и восстанавливаться быстро уметь. А ледяная ванна хороша для мышц. Многие бойцы сидят в таких ваннах после боев. У них другой вид спорта, все в гематомах… Но тем не менее, это можно взять на вооружение.

ДИКАЯ МОЩЬ

– Вы говорили, что много перемен в последнее время происходит. Этим летом у вас случилось еще одно важное и приятное событие – вы женились. Свадьба была тематическая? Чувствуете какие-то внутренние изменения, связанные с семейным положением?

– Свадьба была традиционная. Просто место было красивое – антураж придал особого шарма нашему празднику и, наверное, перенесся даже через фотографии, раз кажется, что у нас была какая-то тематика свадьбы. Со штампом в паспорте для меня ничего не изменилось. Я свой выбор сделал, и пришел к нему осознанно. Понял, что пора подаваться в семейные ряды!

– Отпуск тоже интересно провели – приручили тигра?!

– Мы уехали месяца на полтора. Где только не были – в Китае, Таиланде. С тигром фотографировался, но за кадром есть человек, который, в случае чего, готов помочь успокоить хищника.

– А фото на слоне во сколько вам обошлось? Истории про то, что залезть – бесплатно, а слезть – за большие деньги не произошло?

– Нет, все прошло довольно цивилизованно. Стоимость не вспомню уже. Человек, дрессирующий слона, отдает команду, и тот приседает. Когда слон встает, а ты сидишь на нем верхом, ощущаешь, насколько ты мал и слаб по сравнению с этим чрезвычайно мощным животным. Просто дикая мощь!

***

– Пока вы не выступали в 11-м сезоне КХЛ, расскажите о взгляде со стороны, есть ощущение того, что в лиге «воскресает» конкуренция?

– Да, и так и должно быть. Какие-то клубы «наелись» какие-то – наоборот находятся на пике своих амбиций и готовы достигать больших целей. Лига, конечно, подравнялась. В первую очередь, в плане игроков. Сейчас все хорошо катаются, умеют бросать. Конечно, есть в лиге игроки-лидеры, которые могут своим мастерством решить исход матча. Но все же на первый план выходит команда, а именно игровое мышление и тренерская работа. Когда есть мастерство, видение игры и хороший тренерский штаб – команда добьется успеха. Здесь у «Спартака» – все шансы. Надеюсь, что смогу оправдать доверие и все доказать своей игрой за красно-белых.