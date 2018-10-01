Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил еще один гол в предсезонке, а его товарищ по тройке Том Уилсон должен получить дисквалификацию.

Александр Овечкин забил уже четвертый гол в предсезонном турнире. И это сейчас о капитане «Вашингтона» говорят, что он выглядит тяжеловато. Что же будет в самом сезоне, когда Ови выйдет на пик формы? В прошлом сезоне, с учетом плей-офф, Овечкин провел 106 матчей, в которых забил 64 гола.

Этот гол получился весьма необычным. Игрок «Сент-Луиса» Винс Данн допустил обрез у своих ворот, шайба проскользила к Овечкину, который из-за правого круга вбрасывания врезал по ней со всего размаху – и даже завалился на лед. Шайба влетела в ворота с такой силой, что чуть не прошила голкипера Чеда Джонсона насквозь.

Уходя со льда, Овечкин подарил свою клюшку фанату. Вообще настроение у Александра было очень хорошим.

Да и всех рассмешили малыши, которые играли в хоккей в перерыве матча. Один парнишка забросил шайбу и изобразил жест Евгения Кузнецова – его знаменитую птичку, когда игрок машет руками-крыльями.

Этот сезон для «Вашингтона» проходит под девизом «Не отсосать», простите за мой французский. Эту фразу произнес сам Овечкин в интервью: мол, нам нужно не отсосать, а взять второй подряд Кубок Стэнли. Что ж, посмотрим, как это получится!

Но вот силовик «Кэпиталз» Том Уилсон будет наблюдать из пресс-ложи за тем, как в вашингтонском дворце поднимут под своды чемпионский баннер. Он применил очень грязный силовой прием против Оскара Сундквиста из «Сент-Луиса». За это должны влепить матчей шесть дисквалификации, если не больше. Это ведь удар в голову.

Еще одно очко набрал Андрей Свечников, уже пробившийся в основу «Каролины». Вообще 18-летний форвард, которого выбрали на драфте под номером два, заработал пять очков в пяти предсезонных матчах. То ли еще будет!

Кстати, и в матче «Каролины» против «Нэшвилла» хватало грубости. Так, Пи-Кей Суббан сначала врезал в лицо Себастьяну Ахо – на ровном месте! А потом негодовал на скамейке штрафников, не понимая, за что его удалили.

Ну а «Даллас» сыграл в своем стиле – пять забил, шесть пропустил. Александр Радулов набрал одно очко. А в конце матча из шахты лифта в пресс-ложе повалил дым. Лифт быстро выключили, журналистов аккуратно отправили вниз по лестнице. Да, бывает и такое.

И еще из важных новостей – мы сообщали, что защитнику «Флориды» Богдану Киселевичу попали шайбой в лицо. Так вот, оказалось, это перелом челюсти. Россиянин пропустит минимум две недели, сезон вместе с «Пэнтерз» он не начнет.

А за «Сан-Хосе» первый гол забил защитник Эрик Карлссон. Но его «акулы» проиграли со счетом 2:5, причем три шайбы им забросили, когда «Сан-Хосе» играл… в большинстве. Две на счету игрока «Вегаса» Томаша Носека. Удивило еще и то, что все четыре предсезонных матча «Голден Найтс» прошли при аншлагах, собрав по 17 тысяч зрителей. Вот так там любят хоккей.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Вашингтон – Сент-Луис – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Коннолли, ОВЕЧКИН, Оши, Дауд, Смит-Пелли – Томас, Шмальц (БАРБАШЕВ)

В: Овечкин (1+0; 0, 0, 1, 18.41)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 6, 21.37)

Орлов (0+0; 0, 0, 0, 19.52)

СЛ: Барбашев (0+1; 0, 0, 1, 18.52)

Костин (0+0; -2, 0, 1, 8.42)

Даллас – Колорадо – 5:6 (2:3, 1:2, 2:1)

Дикинсон, Бенн, Факса (РАДУЛОВ), Шор, Сегин – Ландеског (2), Рантанен, Бэрри, Уилсон, Дрис

Д: Радулов (0+1; +2, 2, 2, 20.45)

К: в Варламов (32-37; 86,5%, 60.00)

Каролина – Нэшвилл – 4:5 ОТ (2:2, 0:1, 2:1, 0:1)

Уильямс, Ахо, де Хаан, Нечас (А.СВЕЧНИКОВ) – Джохансен (2), Фиала, К.Смит (2)

К: А.Свечников (0+1; 0, 0, 1, 10.41)

Вегас – Сан-Хосе – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Холден, Носек (2), Р.Смит, Пачиоретти – Карлссон, Лабанк

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.