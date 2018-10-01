АКИНФЕЕВ И ТРЕТЬЯК

Армейцам с календарем и повезло и одновременно не повезло. Конечно, предпочтительнее сыграть на Дальнем Востоке и в Сибири не зимой, а ранней осенью, пока не ударили скрипучие морозы, не завыли пронизывающие ветра. А с другой… Обидно пропустить первый домашний матч Лиги чемпионов, да еще против обладателя трофея мадридского «Реала», да еще в пятизвездных Лужниках. Тем более что команда Игоря Никитина в полном составе недавно побывала на футбольном дерби со «Спартаком» и получила заряд позитивной энергии.

Футбольная тема в тяжелый понедельник главенствовала. Новость о завершении карьеры в сборной ее капитана Игоря Акинфеева шокировала. Как в 1984-м – уход не только из сборной, но и из хоккея лучшего игрока XX века по версии ИИХФ Владислава Третьяка. Ему тогда шел только 32-й год. Акинфееву ведь сейчас тоже лишь 32. Но он еще порадует болельщиков игрой за клуб.

КАПРИЗОВ И УФА

Болельщики Уфы все еще любят своего бывшего кумира Капризова. Зал встретил его одобрительным гулом. Вспоминается, как на Матче звезд-2017 в Уфе умыкнули два (!) свитера Капризова, заставив организаторов закрыть для журналистов двери в раздевалки.

А вот Слепышева, уехавшего три года назад из «Салавата» в «Эдмонтон», стали забывать. Хотя он наколотил в последнем уфимском сезоне 15 шайб.

Капризов решил не огорчать команду, в которой он заявил о себе. Ограничившись голевой передачей. Отдавал Вею, а получилось еще лучше – шайба от конька уфимца отскочила прямо на клюшку Скотта, который открыл счет.

Автор золотого олимпийского гола подарил лучезарную улыбку Солодухину и гренадеру Кадейкину даже когда они едва не закатали его в лед толчками в спину, а другой великан Семенов еще и шлем сорвал.

ПАНИН И ЦСКА

В составе уфимцев 8 (!) бывших армейцев, из которых на лед вчера вышли шестеро. Главный тренер и бывший защитник Николай Цулыгин тоже зацепил краешком карьеры ЦСКА.С этого сезона беспощадный и порой жестокий к соперникам Панин – капитан «Салавата», форвард Бурдасов – один из лидеров снайперской гонки, недавно огорчивший питерских армейцев.

Жарков и вовсе бросил слова упрека родному клубу – мол, не давали ему в ЦСКА творить, загоняли в жесткие рамки, превратили в разрушителя.

Панин в середине первого периода бросил армейцам не претензии, а перчатку. Точнее уронил ее, обхватив руками Скотта.

Канадец вызов принял и через 22 секунды реализовал численное преимущество.

Вскоре Шалунов увенчал голом красивую размашистую комбинацию, в которой опять поучаствовал… уфимский конек.

ЛАРСЕН И КОНЕК

Гости, доминировавшие два периода, сами выпустили джина. Сначала Григоренко применил поздний силовой прием против пассивного Бурдасова. Фирменное большинство у хозяев сфальшивило.

Вскоре Капризов, оказавшись перед воротами, стал обводить оставшегося на линии Метсолу и уперся ему в щитики.

А потом армейцы разучились считать до пяти. На льду оказались сразу шесть игроков в белой форме, причем не просто выскочили на мгновение, а играли до судейского свистка. На этот раз наказание не заставило себя ждать. Калинин забыл про пушку Бурдасова, да еще и помешал Юханссону. Форвард продлил результативную серию до четырех матчей, а голкипер лишился сухаря, который мог стать для него третьим подряд.

На последней секунде шайба еще раз влетела в армейские ворота. На секундомере застыли цифры 0.01.3. Молчавший два с половиной периода зал взорвался. Но после киносеанса гол отменили. Ларсен забил коньком, развернув его. По новым правилам такие шайбы не засчитываются. Спорить тут бессмысленно. Уфимский конек в третий раз сыграл за ЦСКА.

Скучный для болельщиков Уфы матч едва не превратился в триллер.

«Салават Юлаев» – ЦСКА – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 Скотт 1 (Григоренко, Капризов, 10.25, б.), 0:2 Шалунов 2 (Попов, Толчинский, 13.59), 1:2 Бурдасов (Хартикайнен, Умарк, 51.39, б.)

Вратари: Метсола (58.46-59.59) – Юханссон

Броски: 25 – 24

Штраф: 4 – 6

«Уфа-Арена». 6730 зрителей