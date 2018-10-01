После финальной сирены Кирилл Капризов подъехал к трибуне и бережно вложил клюшку в руки мальчугана. Парнишка, находившийся по ту сторону заградительного стекла, не верил своему счастью. Зал, издававший пронзительный свист, на мгновение замолк. И разразился овацией. Забыв о незасчитанном голе защитника Ларсена и поражении.

Капризов вообще вел себя весьма миролюбиво. Его голевая передача могла и не состояться, не коснись шайба конька уфимца прежде, чем оказаться на клюшке Скотта. Ведь отдавал 97-й номер армейцев не на пятачок, а в сторону от ворот (Вею).

Во втором периоде Капризова слегка прессанули у владений хозяев, потом судьи приняли ошибочное в его отношении решение, но спохватились и исправились.

А после второго перерыва лидер атак ЦСКА после изящной стенки оказался прямо перед носом Метсолы и зачем-то решил его обводить. Хотя напрашивался бросок.

Неудача разозлила Капризова, вскоре он блеснул каскадом финтов и вывел на козырную позицию Григоренко, но шайба залетела в ловушку вратаря.

Его игровое время (13:59) даже меньше, чем у Слепышева, Толчинского, Андронова, Вея, Григоренко и Калинина. О защитниках и говорить нечего. Дальбек, Робинсон и Нестеров провели больше 20 минут.

– Встретили меня в Уфе отлично, в принципе как всегда, – признался после финальной сирены Капризов «Советскому спорту». – Спасибо болельщикам. Очень приятно приезжать в Уфу. Прекрасная атмосфера.

– Вам устроили овации перед матчем и после его окончания…

– Это здорово очень. Как-то немного волнительно для меня. Даже не знаю, как сказать. Очень круто!

Капитан хозяев Панин объяснил поражение… перенастроем. А наставник москвичей Игорь Никитин похвалил команду, вынеся за скобки глупое удаление за нарушение численного состава.

Главком «Салавата» Николай Цулыгин признался, что его подопечные не сразу поверили в свои силы, потому что встречались с финалистом Кубка Гагарина.

Разделились мнения об эпизоде, когда в конце третьего периода Кемппайнен наехал на клюшку Скотта. Судейский свисток промолчал.