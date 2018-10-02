1. «ВАШИНГТОН» И КУБОК

В прошлом сезоне «Кэпиталз» завоевали свой первый в истории Кубок Стэнли, победив «Вегас» в финале в пяти матчах. Кроме этого, во втором раунде был пройден «Питтсбург», который всегда являлся камнем преткновения для «Вашингтона». А в финале Восточной конференции, в седьмом матче была обыграна «Тампа», которую называют главным претендентом на Кубок Стэнли в этом году. Сейчас у «Кэпиталз» в составе 18 из 20 игроков, которые выходили на пятый матч с «Вегасом». Главная перемена – наставник Барри Тротц ушел в «Айлендерс», а его заменил Тодд Рирден. Сможет ли «Вашингтон» снова замахнуться на серебряную чашу?

2. ВТОРОЙ СЕЗОН «ВЕГАСА»

В прошлом сезоне «Голден Найтс» изумили своей игрой. Команда была создана с нуля, состав собирали на драфте расширения. Но «Вегас» выстрелил в регулярном чемпионате, набрав 109 очков. А в плей-офф вынес по очереди «Лос-Анджелес» (4-0), «Сан-Хосе» (4-2) и «Виннипег» (4-1). В это межсезонье в «Голден Найтс» перешли экс-капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти и Пол Штясны, который бился весной по ту сторону баррикад, за «Виннипег». Сейчас увидим, этот «Вегас» – калиф на час или реально мощная сила.

3. «ТОРОНТО» И ТАВАРЕС

Это был самый интересный игрок на рынке свободных агентов. Джон Таварес мог остаться в «Айлендерс», который давал золотые горы не просто капитану, а символу клуба. Однако Таварес решил перейти в «Торонто», за который болел с самого детства, потому что жил по соседству от этого города. Семилетний контракт на $77 млн, и «Мэйпл Лифс» получили мощную центральную ось – ведь у них есть еще и молодой Остон Мэттьюз. Делает ли это «Торонто» одним из главных претендентов на Кубок Стэнли?

4. КАРЛССОН И «АКУЛЫ»

Эрик Карлссон не был свободным агентом, но тоже взорвал рынок, когда его обменяли из «Оттавы» в «Сан-Хосе». Теперь и калифорнийский клуб получил сдвоенную связку, вот только в защите. Ведь у них есть элитный игрок обороны Брент Бернс, а Карлссон не нуждается в представлении – это дважды обладатель «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги, Бобби Орр наших дней. Карлссон и Бернс будут проводить все две минуты в большинстве. Посмотрим, как «Сан-Хосе» постреляет из своей двустволки.

5. КОВАЛЬЧУК И ГОЛЛИВУД

35-летний форвард СКА Илья Ковальчук решил вернуться в НХЛ, и за ним выстроилась очередь из клубов. Российский ветеран выбрал «Лос-Анджелес», подписав трехлетний контракт на $18,75 млн. Можно ли второй раз войти в ту же реку? Ковальчук уже выступал в НХЛ, заработав 816 (417+319) очков в 816 матчах. Илья не выступал пять лет за океаном, игра с тех пор стала быстрее, подросли новые звезды. Как в эту компанию впишется Ковальчук?

6. СВЕЧНИКОВ В РОЛИ

Два ярких новичка появились в лиге. Защитник Расмус Далин, выбранный первым на драфте, попал в «Баффало». Увидите его в матче открытия против «Бостона». Далин должен стать лучшим защитником в истории «Сэйбрз». А вторым на драфте ушел российский центрфорвард Андрей Свечников, напоминающий статью Эрика Стаала (второй номер драфта «Каролины» в 2003 году). Если история повторится полностью, то через три года «ураганы» должны будут взять Кубок Стэнли (как в 2006 году).

7. ПАНАРИН НА РАСПУТЬЕ

Сергей Бобровский – тоже. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отказался продлевать контракт с клубом из штата Огайо. Через год он станет неограниченно свободным агентом и сможет уйти из «Блю Джекетс» по примеру Джона Тавареса. Разница в том, что Панарин заранее предупреждает «Коламбус» о своих планах, чтобы клуб получил за него какую-то компенсацию. Такая же стратегия у вратаря Бобровского. Он тоже хочет уйти, потому что понимает – ничего он с «Коламбусом» не выиграет. Интересно было бы увидеть Хлебушка и Боба снова в одном клубе – например, в «Рейнджерс».