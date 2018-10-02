Разговоры о том, что в тренерском штабе «Динамо» грядут перемены, гуляли по КХЛ уже давно. Болельщики бело-голубых даже уже стали уставать от этой неопределенности.

Но вот москвичи вернулись из уральского турне всего с одним набранным очком и двумя матчами без голов. И как бы хорошо игроки не относились к своему наставнику Владимиру Воробьеву, такими результатами команда сама подтолкнула руководство клуба к решительным действиям.

По слухам, на пост нового главного тренера «Динамо» претендовало чуть ли не пять человек. На самом деле реальных кандидатов было всего двое – Владимир Крикунов и Олег Знарок.

Первый весной простился с набирающим ход «Автомобилистом». Второй – со СКА и сборной России.

Клуб в итоге остановился на первом варианте. Хотя возвращение в «Динамо» золотоносного Олег Знарка, бравшего с бело-голубыми Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах виделось более мощным ходом. Появление успешного тренера сборной России, выигравшего Олимпиаду и имеющего в личной коллекции уже три Кубка Гагарина придаст вес любому клубу КХЛ.

Мне, например, до сих пор безумно жаль, что у Знарка весной не срослось с «Авангардом». Представляете, какой бы это был бы мощный (волею обстоятельств) маркетинговый ход?! Знарок вернулся в Балашиху после победы на Олимпиаде! Да там бы весь город бы пошел на хоккей, дворец приступом брали.

Но «Динамо» выбрало Крикунова. Тоже, кстати, экс-главного тренера сборной России. И тоже чемпиона страны. Причем, Крикунов приводил «Динамо» к золотым медалям в очень знаковый год. Ведь в 2005 году в НХЛ грянул очередной локаут. И в нашей лиге оказались не только российские, но и многие зарубежные звезды мирового хоккея. Это был культовый, уникальный чемпионат! И выиграл его именно Крикунов с «Динамо». Хотя сборной мира все тогда в один голос называли «Ак Барс» Билялетдинова.

Но с другой стороны, Владимиру Васильевичу уже 68. Он – старейшина российского тренерского цеха. И не раз уже объявлял о завершении своей тренерской карьеры. Хотя лично я в это никогда не верил. Он слишком пропитан хоккеем, чтобы с ним расстаться. Будет до конца работать. Как Виктор Васильевич Тихонов.

И все же какие реальные плюсы есть у Крикунова?

Первый – огромный опыт. В том числе и опыт «пожарного» – умение возглавлять неблагополучную команду по ходу сезона и вытаскивать из ямы. А в том, что «Динамо» сегодня находится в яме, ни у кого уже сомнений нет. Не в психологической, так в турнирной точно.

Второе – бюджетность, что тоже немаловажно. И дело даже не в том, что личные запросы у тренера невысоки. Знаете, кто станет его помощником в тренерском штабе? Владимир Воробьев. Удивлены? А вот так вот. В клубе решили не ломать все до основания, а просто передать команду в более натруженные тренерским делом руки, сохранив, по возможности, и нынешний тренерский штаб. В итоге «Динамо» покидает только Андрей Николишин. Все остальные тренеры будут теперь работать в штабе Крикунова.

Кстати, Воробьев, будучи игроком, числился на хорошем счету в команде Владимира Васильевича. Да и будучи тренерами разных клубов, они общались. Причем, очень тепло. Тут проблем не будет.

Третье – личное доверие. Так или иначе, но генеральный директор «Динамо» Валерий Шанцев Крикунова знает персонально. Довелось вместе и поработать, и добиться результата. Все в том же 2005-м.

Вот осенний кроссворд в «Динамо» и сложился, выдав фамилию известного тренерв. Осталось лишь нанести последний штрих – завести на базу в Новогорске баллоны от КАМАЗа. Не за горами ведь ноябрьская пауза, в которой игрокам, насколько я знаю Владимира Васильевича, придется попотеть.