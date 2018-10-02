«Овечкин готов к подвигу. Он обгонит Гретцки по голам!» Колонка Славина

Александр Овечкин не просто «наше все» в НХЛ. Убежден, он – лучший игрок заокеанской лиги в XXI веке и вполне может стать №1 за всю историю.

Летом прошлого года я в очередной раз убедился в ангажированности НХЛ, если не сказать – в ее банальном наперсточничестве. Сайт НХЛ в июле опубликовал топ-10 вратарей лиги и первым оказался Холтби. Тот самый голкипер «Вашингтона», который только что провалил серию плей-офф против «Питтсбурга».

Да, это мое личное мнение. Но как быть с тем, что в июне «Везину Трофи» как сильнейшему вратарю сезона вручили Бобровскому? 25 генменеджеров клубов НХЛ из 30 поставили россиянина на первое место и лишь четверо – Холтби. Подавляющее преимущество Боба по оценке людей, которые головой отвечают за результат.

Но что такое Холтби – голкипер №1 НХЛ? Значит, во всех бедах «Вашингтона» виноваты полевые игроки и прежде всего русский капитан, у которого в команде карт-бланш и самый большой, да еще и длительный контракт! А как иначе, если в плей-офф вратарь уже не полкоманды, а 70 и даже 80 процентов успеха.

Вопиющая несправедливость! Александр не мог этот унизительный для него рейтинг не заметить. Однако, по обыкновению, промолчал. И ответил, как всегда, делом: в дебюте сезона-2017/18 побил столетний рекорд НХЛ: сделал по хет-трику в двух стартовых матчах. Точнее во втором – с «Монреалем» вовсе оформил покер. Вот как барыги НХЛ задели самолюбие «русской пушки»!

Впрочем, это был только разгон. Самые убойные снаряды, всю злость и энергию Ови приберег на финиш сезона, попутно без особых усилий взяв «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярки в седьмой раз, что само по себе уникально. В плей-офф Овечкин был неудержим и помог «Вашингтону» добыть первый Кубок Стэнли за 43-летнюю историю клуба. А капитана телеканал ESPNназвал спортсменом года Америки и это первый случай в летописи НХЛ.

Хеппи-энд? Тем более что и на личном фронте идиллия: красавица-жена, в августе сын родился…

Нет, успокаиваться нашему Александру Великому рано. И он прекрасно это понимает, заявив на днях: «Нам нужно взять второй Кубок Стэнли подряд». Хотя я бы не был столь категоричен. Овечкин все всем уже доказал. Я вижу единственную вершину, к покорению которой он должен – именно должен, потому что кто, если не он! – стремиться всеми силами.

Пик Гретцки. 894 шайбы в регулярных чемпионатах. У Саши сейчас – 607. Но канадец закончил в 38 лет, а россиянину только-только 33 стукнуло. Самое главное – Уэйн безбожно деградировал по ходу карьеры, а Александр невероятно стабилен. К примеру, в минувшем сезоне с учетом плей-офф забил 64 гола. Больше было лишь в 2007/08 и 2008/09 – 69 и 67.

Причины регресса Гретцки на поверхности. Все его достижения приходятся на 80-е годы, когда НХЛ была неимоверно раздута после поглощения ВХА, доминировал открытый хоккей, у вратарей были смешные щитки, а играли в лиге сплошь канадцы, немножко американцев и шведов с финнами. Ну и попал Уэйн в команду-машину «Эдмонтон».

Сейчас забивать неимоверно труднее: даже 50 голов за регулярку – сродни подвигу. Тем не менее Овечкин каждый год подбирается либо достигает этой высоты. Что опять же неудивительно: в «Вашингтоне» ему наконец-то подобрали достойного партнера – Евгения Кузнецова. А это как Шадрин для Якушева, как Быков для Хомутова. Ну или, если хотите, Курри для Гретцки.

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