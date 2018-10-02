СКА лютует в Москве. Две недели назад питерцы разгромили в «Мегаспорте» «Динамо» 4:0, а вчера на глазах 10367 зрителей (это больше, чем было на дерби с ЦСКА) – «Спартак» 6:0.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ МАРИИ КОЖЕВНИКОВОЙ

- Дорогой папа, дедушка, мы гордимся тобой! – прокричала в микрофон популярная телеведущая и актриса Мария Кожевникова, вышедшая на лед с двумя сыновьями.

Перед матчем чествовали двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, который 21 сентября отметил 60-летний юбилей.

Мария напомнила о главном голе в карьере отца, блеснув историческими знаниями. Даже фамилию чехословацкого бедолаги-вратаря, которого в олимпийском Сараеве-84 огорчил Кожевников, назвала без шпаргалки. А потом все трое исполнили в честь юбиляра песню. Растрогали папу и дедушку до слез.

Кстати, в интервью «Советскому спорту» Кожевников признался, что Мария болеет за… ЦСКА.

Конечно, юбиляр ждал от своей любимой команды маленького хоккейного подвига. «Спартак» ведь в каждом из двух последних сезонов по разу огорчал СКА, но не в Москве, а в Питере. А дома красно-белые не выигрывали у невских армейцев шесть лет. 30 ноября 2012-го в Сокольниках хозяева разгромили Ковальчука и Ко с теннисным счетом 6:1. Причем победную шайбу забросил Хохлачев, ныне лидер атак москвичей, голевая серия которого растянулась на четыре матча.

Огорчил он на прошлой неделе и ЦСКА, подарив спартаковцам шанс на спасение. Они им не воспользовались и проиграли, правда, с почетным счетом 1:2, пропустив обе шайбы в меньшинстве.

ТРЕТИЙ СУХАРЬ ПОДРЯД ШЕСТЕРКИНА

СКА в своем последнем перед визитом в Москву матче уступил по буллитам фавориту Востока «Авангарду» (1:2). Тренеры армейцев сделали выводы, оставив в запасе Прохоркина, Кузьменко, Зубарева, Кетова, Хелльберга и бросив в бой Бывальцева, Ли, Шетеркина, Дергачева… Последнего особенно тепло встретили заполненные под завязку трибуны. Болельщики не забыли, как в прошлом сезоне нападающий-гренадер в красно-белой форме помог москвичам прорваться в плей-офф.

В противовес наставник хозяев Вадим Епанчинцев вытащил из запаса защитника Дыбленко, который уезжал в НХЛ из «Спартака», а возвращался транзитом через СКА. Но прославился он не этим, а искренними словами в лужниковской раздевалке после поражения от питерцев полуторагодичной давности:

- Судьи надели майки СКА и ездят тут…

Лига немедленно оштрафовала спартаковца на круглую сумму.

Судьи, к слову, уже в первом периоде выписали хозяевам 18 (!) штрафных минут. Из которых десять – за хулиганский тычок Карсумса в голову Рукавишникова.

Спартаковцы забыли азбучную истину – хочешь победить СКА, исключи глупые удаления. В противном случае никакие рокировки игроков в звеньях не помогут.

Хозяевам еще и не везло. Вратарь Гудачек на ровном месте поскользнулся за воротами, упал и вынудил Осипова ценой фола спасать ситуацию.

За 25 секунд большинства гости забросили две шайбы, заставив приумолкнуть трибуны.

Начало разгрому положил капитан СКА Дацюк, открыв личный голевой счет в чемпионате.

После разящего броска Гаврикова словацкий вратарь отправился на лавку. И на повестке дня остался лишь один актуальный вопрос – сколько продлится сухая серия Шестеркина. Профессиональную карьеру он, кстати, начал в «Спартаке», а в СКА завоевал Кубок Гагарина и вырос во вратаря сборной.

С поразительной уверенностью и легкостью питерский воротчик отражал опасные броски. А однажды, поймав шайбу, быстро бросил ее на лед и запустил свечку к спартаковским воротам. У нас такое редко увидишь, это стандарт НХЛ.

В итоге Шестеркин засушил третий сухарь подряд, причем опять в гостях, и сохраняет ворота на замке 191 минуту 20 секунд. «Волшебник» подарил болельщикам и юбиляру Кожевникову еще один шедевр. А гости угостили соперников теннисной баранкой, напомнив болельщикам красно-белых о первом матче-кошмаре в плей-офф против ЦСКА. Тогда тоже было 0:6.

СТАТИСТИКА

Спартак – СКА – 0:6 (0:2, 0:1, 0:3). ЦСКА АРЕНА. 10367 зрителей. Голы: 0:1 Дацюк 1 (Херсли, Гусев, 10.41, б.), 0:2 Дергачев 2 (11.06, б.), 0:3 Гавриков 1 (Плотников, Дергачев, 25.30), 0:4 Коскиранта 2 (Рукавишников, Плотников, 48.43), 0:5 Дацюк 2 (Якупов, Гусев, 51.16), 0:6 Кручинин 3 (Барабанов, 56.27). Вратари: Гудачек (Беспалов, 27.47) – Шестеркин. Броски: 28-35. Штраф: 18-6.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Локомотив – Нефтехимик – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Арена-2000. 7500. Г: Локтионов, Контиола – Пуустинен, Сергеев (2), Куликов. В: Исаев (Коновалов) – Ежов. Б: 34-31. Ш: 10-10.

Витязь – Авангард – 0:6 (0:0, 0:3, 0:3). Витязь. 4900. Г: Зернов, Михеев, Семенов, Чудин (2), Мартынов. В: Самонов – Бобков. Б: 17-46. Ш: 8-4.