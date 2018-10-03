Однако увиденное на льду «ЦСКА Арены» меня попросту шокировало…

Хорошо, нас уже не удивляет, что в коммерческой вроде бы лиге у нескольких клубов один хозяин. Хотя предложите подобное НХЛ, и на вас посмотрят как на умалишенного. Куда страшнее другое – в нормальной лиге не может быть столь чудовищной разницы в уровне команд! СКА легко выиграл 6:0, а могло быть и 8:0, и 10:0. При этом у питерцев по сравнению с предыдущим матчем с «Авангардом» вышло шесть новых игроков: вы представляете, какая глубина состава у главного олигарха КХЛ!

Да, это базовый клуб сборной. Идею его создания я полностью поддерживаю. Хотя бы потому, что иначе мы бы не выиграли Олимпиаду в Пхенчхане. Принять единственно правильные решения на последней минуте финала, когда россияне уступали в счете и оказались в меньшинстве, Олегу Знарку помогли ежедневная тренерская практика в КХЛ и доскональное знание по СКА возможностей подопечных.

Но даже у Анатолия Тарасова в ЦСКА не было такого изобилия звезд. В сборную претендовало максимум два звена. Как тут не вспомнить антипример Виктора Тихонова, когда в 80-х годах в ЦСКА призвали всех сильнейших. В итоге и хоккей в стране потерял популярность, потому что чемпион Союза был известен до старта турнира. И сборная деградировала: проиграла ЧМ-85, ЧМ-87 и все Кубки Канады после 1981 года.

К сожалению, СКА идет именно по этому пути. Более того, Питер подписал четырех именитых легионеров, о чем во времена Тарасова – Тихонова и представить было невозможно. Зачем они клубу, призванному готовить связки и тройки для побед сборной на ЧМ и ОИ?! Не полезнее ли для всего отечественного хоккея отдать их места перспективной молодежи, которая могла бы расти, тренируясь и играя с такими глыбами, как Дацюк и Гусев. По-моему, риторический вопрос. И, кстати, на него всей своей жизнью в хоккее ответили как раз Тарасов и Тихонов.

Впрочем, есть и положительные моменты в том, что у СКА и «Спартака» один хозяин. 22-летний Дергачев после разгрома хозяев заявил, что очень помог сезон в «Спартаке», где ему полностью доверяли и давали много играть. И я сразу размечтался: а почему бы в стан красно-белых не командировать 24-летнего Барабанова? Ныне самый самобытный, на мой вкус, наш форвард давно перерос роль мальчика на подхвате. Епанчинцев вокруг олимпийского чемпиона смог бы сформировать ударное звено из россиян, предоставить ему игровой карт-бланш, отдать все большинство – доказывайте, что вы лучшие в стране, в КХЛ!

А что мы увидели в понедельник на льду арены в Парке легенд? Ну это же форменное позорище! Что в первом звене легендарного клуба, что в трио нападающих большинства выходили сплошь иностранцы. Благо это были бы Коскиранта ну или хотя бы Да Коста. Нет, важнейшие роли отданы двум давно сбитым латышским летчикам – Даугавиньшу и Карсумсу?! Свою никчемность они доказали еще в московском «Динамо», которое от обоих с радостью и облегчением избавилось. Однако кто-то их додумался вернуть в столицу. Зачем?! Неужели «Спартаку» не надоело обжигаться на возрастных варягах: примеров Штумпела, Госсы, Шпирко и прочих Андерсонов и Ванделлей мало?

Ладно, отставим в сторону сборную и проблемы «Спартака». Но как быть с болельщиками? На дерби с ЦСКА пришло 10235 зрителей, в этот понедельник – 10367. Однако уже к середине третьего периода трибуны стали пустеть: кому охота лицезреть избиение младенцев. Неужели КХЛ это не волнует?!