Сегодня начну с криминала, который в КХЛ нет-нет, да и случится. Ну а что вы хотели? Где большие деньги, там и жулики.

Третьего октября в районном суде Уфы началось рассмотрение дела о мошенничестве в особо крупных размерах. Обвиняемый – Эдуард Сафин, сын известного в КХЛ специалиста Венера Сафина, возглавлявшего «Салават Юлаев» с 2011 по 2012 год, а затем работавшего в местном «Толпаре».

Ну а из Эдуарда хоккеиста не вышло. Поэтому он решил добывать себе деньги более легким путем, беря их в долг у своих друзей, просто знакомых, атакже игроков ВХЛ и КХЛ якобы на «развитие бизнеса». И деньги Сафину давали. Отчасти, именно из-за уважения к его известному в Уфе отцу

Конечно, не все кредиторы сразу обратились в суд. Сперва люди пытались вернуть долги в частном порядке, но в ответ, как утверждает часть потерпевших, получали только угрозы.

Сейчас пятеро человек обратились в суд. Сафину предъявлен иск на сумму более 3 000 000 рублей. Однако список его долга гораздо больше. Узнав о процессе, в суд приехало еще несколько уфимцев. У них на руках исполнительные листы уже на 9 000 000 рублей.

Люди, которые сейчас судятся с Сафиным и рассказали, что он также брал деньги в долг у хоккеистов:

«Он и Григоренко должен, у Кутейкина занимал, у Филатова… И тоже ничего не вернул. Чистый мошенник!»

Сами хоккеисты в суд не обращались. Но, как сообщают уфимские СМИ, в одном из телефонных разговоров бывший лидер «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко подтвердил, что давал деньги Сафину:

«Да, он мне должен. Вернет, значит, вернет. Нет, так нет. Бог ему судья. Я не хочу в этом бардаке участвовать».

Видимо, расчет мошенника и был на то, что все махнут на него рукой, как это сделал экс-капитан «Салавата».

Однако вышло по-другому. И теперь Сафину грозит срок до десяти лет лишения свободы. Правда, когда будет вынесен приговор – непонятно. Во время слушания дела в суде обвиняемый пожаловался на плохое самочувствие и попросил отложить процесс, изменив меру пресечения на «домашний арест».

Вы спросите – а куда же он девал деньги своих друзей и игроков «Салавата»? Да пусть отдаст! Увы, отдавать Сафину, похоже, уже нечего. Тут ситуацию прояснил старший помощник прокурора Тимур Гареев:

«Были сделаны запросы в букмекерские конторы. Установлено, что Сафин является их клиентом, делал денежные ставки».

В общем обращаюсь к хоккеистам - будьте бдительны! Не выкидывайте свои деньги на ветер, да и других не доводите до греха. Венер Рафаилович, наши соболезнования!

Чтобы поправить вам настроение после такой мрачно и прямо скажем грязной истории я предлагаю вам прочитать на сайте «Советского спорта» интервью Игоря Шестеркина, в котором наш обозреватель Павел Лысенков посоветовал голкиперу СКА сменить фамилию на «Шестьнолкин» после крупной победы над «Спартаком».

Еще один любопытный материал – про Павла Дацюка, который в 40 лет не только оформляет дубли в КХЛ, но строго следит за здоровьем нации, наотрез отказываясь рекламировать компьютерные игры. И правильно! Наши дети должны заниматься спортом, а не уткнувшись носами в экраны по углам сидеть, беря пример с родителей.

А неугомонный Виталий Славин в своей, как всегда, убойной колонке предложил реформу КХЛ. И начал с того, что потребовал перевести Александра Барабанова из СКА в «Спартак» - для уравнивания сил. Интересно, а сам форвард согласен? Хотя со Славиным ему лучше не спорить…

Еще один любопытный материал – от нашего корреспондента Самира Арара, который фундаментально подошел к изучению развития хоккея в Швейцариии и выделил несколько основных слагаемых его успеха

В КХЛ все лидеры одержали логичные победы в гостях у более слабых клубов. ЦСКА обыграл «Барыс» в овертайме, решающий гол на счету Кирилла Капризова.

«Магнитка», благодаря дублю Павла Варфоломеева, огорчила «Куньлунь» в Шанхае.

А «Автомобилист» довел-таки свою серию до 13 побед, одолев уже половину клубов КХЛ.

Зато любителей НХЛ ждет очень приятный сюрприз. Павел Лысенков решил доказать, что за океаном играет немало классных российских игроков и сделал свой Топ-20. Первая часть – уже у нас на сайте!

В заключении, как всегда, несколько слов о грядущих матчах КХЛ. В четверг их пять.

19.00* Локомотив – Торпедо

19.00 Северсталь – Нефтехимик

19.30 Спартак – Динамо Мн

19.30 Динамо М – Ак Барс КХЛ ТВ

19.30 ХК Сочи – СКА КХЛ ТВ HD

* Время московское.

Что вам более по вкусу – решайте сами. А я вам советую сосредоточиться на московской битве «Динамо» с «Ак Барсом». Потому что бело-голубых на встречу с действующим чемпионом поведет новый наставник – старейшина нашего тренерского цеха Владимир Крикунов, которого призвали обратно в строй с честно заслуженной (68 лет) пенсии, чтобы вывести команду из кризиса. Сегодня – первая попытка!

Болейте за свои любимые клубы и не забывайте, что все самые интересное, что происходит в нашем хоккее, вы найдете только на сайте «Советского спорта».