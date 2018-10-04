Защитник ЦСКА и сборной России, олимпийский чемпион, призер ЧМ-2016 Алексей Марченко в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» вспомнил об Олимпиаде, рассказал о своей родной команде и многом другом.

С Марченко мы познакомились давно, на заре МХЛ. Когда его презентовали как лицо Молодежной лиги. Потом я брал у него интервью, едва «Красная Армия» начала поход за своим первым Кубком Харламова. Алексей признался, что мечтает стать олимпийским чемпионом, хоккеем начал заниматься под впечатлением от Русской пятерки «Детройта», а его кумир Сергей Зубов.

С Зубовым Марченко пересечься не довелось. Когда двукратный обладатель Кубка Стэнли работал в штабе Джона Торчетти, Алексей делал первые шаги в «Детройте». В августе прошлого года защитник вернулся в родной клуб, чтобы осуществить мечту детства.

«МНЕ НРАВЯТСЯ МАЛЕНЬКИЕ ПЛОЩАДКИ»

– Мечта сбылась, о возвращении в НХЛ мысли остались?

– Надо стараться. Я надеюсь. Все хотят там попробовать. С лучшими поиграть.

– «Детройт» воспоминаете?

– Да.

– Доверяли в «Ред Уингз»?

– Когда как. А в «Торонто» я мало играл.

– Имеется ли у ЦСКА шанс зацепить хотя бы один матч в гипотетической серии с «Детройтом»?

– Почему нет? Смотря на каких площадках будем играть. Думаю, все было бы нормально.

– Есть в КХЛ клубы, которые не затерялись бы в НХЛ?

– По игре или организации? Что касается игры, то это зависит от площадок. А по организации… Я ведь только в одной команде здесь играл, в ЦСКА.

– Ваш партнер по чемпионской «Красной Армии» Гусев потянет в НХЛ?

– Надо ехать и пробовать. Если не получится, всегда можно вернуться. Ничего постыдного в этом нет. Кучеров вот приехал, работал и доказал, что он топ-игрок. Панарин тоже. В НХЛ все расписано, тебе остается только выходить на лед. Мне нравятся маленькие площадки. Больше бросков, больше острых моментов. Там менталитет другой, у американцев. Они другие люди. Нельзя сказать лучше или хуже.

– С нашим судьей Ромасько за океаном пересекались?

– В НХЛ, кажется, один раз. А в АХЛ – больше. Перекинулись парой фраз. У него своя работа, у меня своя.

– Малкин рассказывал, что в НХЛ судьи разговаривают с игроками, а в КХЛ – редко.

– Да. Там при вбрасывании судьи интересуются, как мы будет выводить шайбу из зоны, чтобы не помешать.

– Единственный пока гол в чемпионате вы забили в Хабаровске, на канадской площадке…

– Повезло. Покараулил отскок.

– Не скромничайте, вы же на пятак ринулись и доели момент. Чутье! За эти четыре года вашей командировки в НХЛ игра в КХЛ сильно изменилась?

– Трудно судить. В локаутный сезон у нас хорошая команда собралась. Паша Дацюк, Грабовский, Радулов, Брызгалов… Интересно было играть.

«В ПХЕНЧХАНЕ ЖИЛИ ВПЯТЕРОМ В КОМНАТЕ»

– Прошлый сезон вышел для вас скомканным…

– Вам виднее. Я ведь вернулся в ЦСКА, когда команда провела почти все предсезонные матчи. Пришлось форму набирать через игры. Но раз на Олимпиаду попал, значит, все нормально.

– Но на чемпионат мира ведь не поехали?

– Мог поехать, но помешала травма плеча.

– Что поразило в Корее?

– Обстановка. Жили все вместе в олимпийской деревне.

– Сколько человек в комнате?

– Пять. Я, Капризов, Нестеров, Григоренко и Зубарев из Питера. Он следил за всеми, контролировал московских армейцев, секреты высматривал. Но мы ему ничего не открыли, – смеется Марченко.

– Знарок жесткий?

– Жесткий, но справедливый. У него все по-честному – если нормально играешь, то хорошо к тебе относится.

– Испугались, когда в конце третьего периоде удалили Калинина?

– Не успел. Только подумал: забивать надо. Я ведь не играл, ко льду меня охрана не пустила, смотрел эти последние минуты в фойе по монитору, а в овертайме стоял уже у стекла.

– Где хранится олимпийская медаль?

– Дома лежит. И Орден Дружбы тоже.

– Почему Знарку не дали орден?

– Разве? Не знаю, не мне это решать.

«ЖЕЛАЮ КУЗЬМЕНКО МНОГО ГОЛОВ, НО ТОЛЬКО НЕ НАМ»

– Чего не хватило ЦСКА, чтобы завоевать Кубок Гагарина?

– Забитых голов. Казань здорово оборонялась и лучше использовала моменты, Гарипов много тащил. «Ак Барс» сыграл в свой хоккей.

– Однако серию со СКА вытащили…

– Встречались две равные команды. Что тут удивительного? И они могли выиграть, и мы.

– Кузьменко задал тон, сделав в первом матче хет-трик. Жалеете, что он ушел в СКА?

– Немного есть. Желаю ему много голов, только не в матчах с ЦСКА.

– Самый неудобный для вас нападающий в лиге?

– Паша Дацюк. Но он, слава богу, не забил нам в овертайме. Бросал в пустой угол, но Ларс (Юханссон – прим. ред.) успел отбить.

– СКА самый принципиальный для вас соперник?

– Наверное, да. С Питером интересно играть. Но сейчас много сильных команд. «Автомобилист», например. Обыграл нас. Большинство у них мощное – Да Коста, Доус. Голышев тоже хороший парень… Они удачно в третьем периоде забили. Но и мы хорошо играли.

– Есть в лиге противные для вас нападающие? Провокаторы? Любители залезть под кожу?

– Да так сразу и не скажешь… В прошлом сезоне с «Йокеритом» тяжело было в плей-офф. Этот маленький такой, 61-й номер… Хухтала! Неприятный тип.

– Готовы были с ним подраться?

– Я вообще не дерусь.

– Тот затяжной матч в Москве не забыли?

– С третьего овертайма выходили на автомате. Проиграли, но вымотали их вратаря Рамо. Он ушел, и мы финнов дожали.

«В ФУТБОЛ ИГРАЮ. НА ПРИСТАВКЕ»

– На чемпионат мира по футболу ходили?

– На полуфинал Англия – Хорватия. В Лужники. Еще ходил на Лигу чемпионов ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Классный футбол.

– Сами в футбол играете?

– Только на приставке. Даже когда ребята разминаются с мячом, я тянусь. В круг не встаю.

– Вы побывали на футбольном дерби ЦСКА – «Спартак». Чем оно отличалось от хоккейного?

– Фанатов там больше, шуму больше. Но и на хоккейное дерби трибуны заполнились.

– С кем-то из футболистов знакомы?

– Ни с кем не знаком. Да и команда ЦСКА теперь новая. Многие ушли.

– Накануне домашних матчей команда заселяется в гостиницу. Как проводите вечер?

– Я в приставку играю.

– Пашнин сказал, что вместо гостиницы лучше бы лишний раз встретился с болельщиками.

– Я тоже. В НХЛ игроки приезжают на матчи из дома. Смысла нет сидеть в гостинице.

– А как же режим, правильно покушать?

– У меня жена хорошо готовит. Питаюсь в основном дома. Ем все, что она делает. Только печенку не переношу.

– Пиво уважаете?

– Могу выпить. В меру.

– Как дался переезд на новую арену?

– Нормально. Новый дворец, большой, удобный. Сейчас раздевалку доделывают. Поменяли немножко планировку.

– Место в раздевалке как выбирали?

– Да не выбирал. Заехали, посадили. Меня устраивает.

– Как добираетесь да «ЦСКА Арены»?

– Часто на МЦК. Очень удобно. Быстро и спокойно, там не душно, как в метро.

– Летать не боитесь?

– Нет. Нормально в самолетах себя чувствую.

– Как дался вояж на Дальний Восток?

– Тяжело. Но все ведь летают.

– Чем занимаются игроки в дороге?

– Да кто чем. В карты играют. В дурака. На интерес. Я не играю, сериалы смотрю.

– Где самая горячая точка на хоккейной карте России?

– Наверное, в Новосибирске. Там старенькая арена. Но болельщики громкие и злые. Когда они ревут, соперникам «Сибири» становится жутко.