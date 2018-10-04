– «Вашингтон» лихо начал сезон, разгромив «Бостон» со счетом 7:0!

– Для нас это обычная игра, теперь думаем о следующей, – парирует Кузнецов. – Нас ждет матч в Питтсбурге. Мы постоянно с ними играем, у нас давнее противостояние. Это всегда большое событие, когда ты проводишь дома первую встречу сезона. Поэтому нам нужно отнестись повнимательнее к матчу с «Пингвинз», они будут на кураже. Нас ждет серьезное испытание.

– До сих пор перед глазами стоит ваш победный гол в ворота «Пенс» в плей-офф. Это было замечательно!

– Такой момент больше важен для журналистов и болельщиков. А я скорее помню плохие моменты из матчей. Чем чаще думаешь о положительных моментах, тем тяжелее концентрироваться на следующих играх.

– Вашему партнеру по звену Тому Уилсону влепили 20 матчей дисквалификации. Заслуженно?

– Не знаю. Мое личное мнение: 20 игр – это сильно много. Я еще не разговаривал с Томом, но чтобы выписывать такое наказание, нужно иметь веские аргументы. Думаю, люди в дисциплинарном комитете слушают мнение звездных хоккеистов. Они же высказываются в интервью по этой ситуации. У нас в команде тоже есть люди, которые не на последнем месте в НХЛ. Мы тоже поделимся взглядом по этой теме. Знаю, будет апелляция.

Нужно как-то внимательнее отнестись к этой истории. 20 матчей – это очень много. Какой бы там ни был силовой прием, но хоккей – это скорость, эмоции. Понятно, что такого хита можно было избежать. Никто с этим не спорит. Но чтобы дать 20 игр, нужны веские аргументы. Я снова это повторю. Давайте послушаем официальный вердикт, посмотрим видео. И тогда можно будет обсуждать. Но мне обидно за парня. Тем более мы играем с ним в одной тройке. А теперь он будет 20 игр сидеть на лавочке.

– Вы с «Бостоном» забили два гола. Расскажите о них.

– А что тут рассказывать? С первой шайбой мне фартануло, со второй – тоже повезло. Все просто. Очень эмоциональная игра, говорю же.

Это очень-очень важная победа. Летом прозвучало много всяких мнений. И для нас было нужно начать сезон на той же ноте, на которой мы завершили его в том году. Один-два плохих матча, и в наш адрес от людей полетят уже не добрые, а плохие слова. По себе знаю, это очень быстро происходит. Тем более в Америке любят разговаривать о хоккее, постоянно его обсуждают. Вот почему так важен был матч с «Бостоном». И следующий – с «Питтсбургом».

– Какие у вас были чувства, когда под своды дворца поднимали чемпионский баннер?

– Я к этому абсолютно спокойно отношусь. Да, это приятная церемония. Но повторюсь, я стараюсь больше запоминать плохие моменты, чтобы их не было больше в моей жизни.