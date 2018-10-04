«Перемен требуют наши глаза» – едва ли не пели болельщики «Динамо» на последних матчах. И вот дождались – бело-голубых возглавил опытный Владимир Крикунов, которому, как правильно отметило руководство московского клуба, не в первой вытаскивать команду из кризисных ситуаций.

ВСТРЕЧА В СТИЛЕ НОСТАЛЬЖИ

Крикунов – это уверенность в себе и внутренняя сила. Это четкий взгляд на любой нюанс в команде. Вот, к примеру, сразу после назначения я спросил его о Дастине Бойде, с которым «Динамо» мучилось полтора года, но, так и не дождалось от канадца привычной результативной игры и, чертыхнувшись, вернуло его в «Барыс», – не поторопились ли расстаться с известным форвардом накануне смены тренера? Владимир Васильевич выдал ответ не задумываясь:

– Да никогда бы Бойд в «Динамо» не заиграл. Ему для результативности Боченски нужен, который всегда их тройкой в «Барысе» дирижировал. Без него Бойд – совсем не тот.

Вот это и есть – опыт. И жесткая уверенность в своей правоте, которой, возможно, молодому динамовскому штабу в сентябре и не хватало.

Однако и соперник для первого матча бело-голубых после тренерского переворота выпал, как по заказу, – из той же оперы! Крикунову – 68, Билялетдинову – 63. И сейчас они – самые возрастные тренеры КХЛ. За спиной у обоих столько всевозможной хоккейной всячины на самых разных уровнях, что меряться опытом глупо и бессмысленно.

Но показательно, что Билялетдинов в этой очной ставке подстроился в тон к москвичам и тоже сыграл в ностальжи. Вернул в состав 37-летнего форварда Даниса Зарипова, которого мариновал в запасе на протяжении четырех матчей. И ведь ход сделал очень тонкий! Потому что капитан «Ак Барса», у которого начало сезона не заладилось, выйдя на раскатку в «Мегаспорте» прямо расцвел.

Ну а как иначе? Ведь на этой арене Зарипов не раз делал бешбармак из соперников сборной России на международных турнирах. А воспоминания о былых победах ветеранов окрыляют и еще как. Это и в «Динамо», и в «Ак Барсе» понимают четко.

– Сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиться победы, – пообещал Данис перед матчем. – Да и свою статистику мне пора исправлять в лучшую сторону.

В общем, оба соперника тряхнули стариной – обновились заслуженными ветеранами. И, несмотря на такой заковыристый каламбур, не прогадали.

ДАНИС СКАЗАЛ – ДАНИС СДЕЛАЛ

Главной задачей, которая была поставлена перед Крикуновым, это улучшение катастрофической игры «Динамо» в меньшинстве. И будем оперировать фактами – в матче с «Ак Барсом» бело-голубые, обороняясь «4 на 5», ни разу не пропустили.

Вторым моментом было отсутствие голов в двух предыдущих матчах. В четверг москвичи пусть со скрипом, проигрывая катастрофически много вбрасываний, все же реализовали лишнего с четвертой попытки и повели в счете.

«Ак барс» же спас Зарипов. Началось все с несчастного случая в зоне «Динамо», когда хозяева выбрасывая шайбу, угодили в голову своему же игроку. Евгений Мозер выронил клюшку и оглушенный болью поехал на смену. А Зарипов сориентировался моментально – двумя движениями обыграл Хиетанена у борта, затем, резко ускорившись, спикировал на пятачок. Не снижая скорости объехал Бочарова и завел шайбу в пустой угол.

Вот вам подтверждение старой истины, что мастерство не пропьешь! В третьем периоде гости забросили решающую шайбу. Их лучший защитник-бомбардир канадец Пол Постма с очень короткого замаха послал шайбу точно в девятку.

В общем, работы у Крикунова в «Динамо» впереди еще много. Но сдвиги к лучшему наметились сразу. А пока поздравляем с возвращением и победой Зарипова. Данис сказал – Данис сделал!

ЦИФРА ДНЯ

400-ю шайбу в чемпионатах страны забросил в четверг форвард «Ак Барса» Данис Зарипов. За всю историю нашего хоккея этот рубеж удалось преодолеть только трем игрокам – Вячеславу Старшинову, Борису Михайлову и Сергею Мозякину.

«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: 1:0 Койвисто1 (Хиетанен, Кагардицкий, 24.58, б.), 1:1 Зарипов 2 (27.17), 1:2 Постма 3 (Клинкхаммер, Бурмистров, 52.53)

Вратари: Бочаров – Гарипов

Штраф: 6 – 22

Броски: 27 – 16

«Мегаспорт». 4671 зритель