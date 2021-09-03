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Алексей Кудашов: Будем пытаться найти более оптимальные сочетания игроков
03 сентября 23:34
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Алексей Кудашов: Будем пытаться найти более оптимальные сочетания игроков

После матча «Динамо» Москва - «Динамо» Минск (4:1), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Алексей Кудашов и Крейг Вудкрофт.

- Подведите итоги матча, - вопрос Кудашову.
- Хочу поздравить всех наших болельщиков с началом чемпионата и победой. Благодарен за поддержку, которая сегодня была на трибунах. Что касается игры, было хорошее начало матча, голы хорошие забили. Потом мы немного сбавили обороты, но контролировали ход встречи.

- Очень хорошо смотрелись все звенья в нападении. Если исключить шесть смен Брызгалова, играли в одинаковых сочетаниях. Вы и дальше планируете использовать те же тройки или будете пытаться искать более оптимальные сочетания, учитывая, что команда новая?
- Будем пытаться искать более оптимальные сочетания игроков. Все игры получаются разными. Команда - живой организм, изменения происходят постоянно.

- Как оцениваете форму Клинкхаммера, учитывая то, что он присоединился к команде позже остальных?
- Ему есть куда добавлять: в движении, в уверенности, в игровом ритме. Он не до конца поймал ритм и будет прибавлять.

- Чем объясните низкую результативность Петунина? Он стесняется, потому что в «Северстали» бросал с разных позиций, а сейчас начинает искать партнеров и делать лишние передачи?
- Не соглашусь с вами. По предсезонке у него были хорошие показатели. Может быть, не так много забил, но он очень полезен, создает много моментов и в нужный момент играет ответственно. Здесь все нормально.

«РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА БЫЛ ПРЕДОПРЕДЕЛЕН В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ - ДВЕНАДЦАТЬ МИНУТ»

- Ваши впечатления от игры? – вопрос Вудкрофту.
- Нас подвело начало матча, в первые десять - двенадцать минут был предопределен результат. Соперник был более подготовлен, чем мы. Они вышли на игру более заряженными и были гораздо лучше нас с самого начала. Нам было уже сложно вернуться. Как я сказал в раздевалке, мы должны учиться быть готовыми играть с первых минут.

- Пропущенная шайба на первой минуте, удаление за неправильное вбрасывание и за задержку игры говорит о том, что команда вышла без должной концентрации. Чем это можете объяснить?
- Мы не были готовы к такой игре. У нас новая команда. Не было хорошей химии. В ближайший день проведем большую работу, чтобы помочь игрокам найти ее, чтобы они лучше были сыграны.

- В первые тридцать минут было видно, что соперник лучше двигается и превосходит во многих компонентах. Вы пытаетесь набрать форму по ходу сезона, чтобы потом выстрелить?
- Это не спринт, а марафон. Это была первая игра в данном составе и первая игра для меня. Со многими из ребят нам предстоит еще многому учиться. Сегодня многое не сработало из того, что планировали.

- Кто проявляет себя лидером?
- Сложно сказать. Нам надо еще сформировать свое лицо. У нас есть опытные хоккеисты, которые играли в КХЛ, есть североамериканцы, которые только привыкают. Есть белорусы. Но у нас новая команда и только со временем будет понятно, кто станет лидером.

- Когда дебютирует Стремваль, и что вы ждете от этого игрока?
- Он появится в следующей игре. Это быстрый хоккеист, который играет жестко, не стесняется бросать. Мы по телефону говорили несколько раз. Он очень рад быть в команде с нами.

- Тот факт, что вам пришлось отлучаться в сборную Белоруссии не стал негативным моментом в подготовке «Динамо» к старту сезона КХЛ?
- Не люблю оправдываться, но весь тренерский штаб в середине августа уехал на олимпийскую квалификацию, и это повлияло на подготовку. Мы сделали все, что могли, чтобы подготовить команду к старту сезона. Конечно, психологически я чувствую себя не очень хорошо после этой квалификации, как и наши игроки. Нам не удалось добиться результата, но это реальность. Мы должны продолжать работать, надеюсь, игроки будут злыми до побед.

- Как оцените игру Мосалева?
- Думаю, Мосалев провел идеальную игру и был примером. Он опытный игрок и много времени провел в КХЛ.

- Тяжело выиграть, когда команда мало бросает по воротам. Да и на вбрасывании вы проиграли сопернику в два раза. Как планируете исправлять ситуацию перед матчем с «Северсталью»?
- Статистика – показатель нашей готовности. Случилось так, как случилось. Касательно бросков, нужно было больше контролировать шайбу. Мы также не выполняли задачу по игре в центре. Не создавали больше второстепенных моментов, потому что игроки не шли в зону борьбы. Отсюда такой результат.

- Насколько довольны действиями команды при игре в большинстве и меньшинстве?
- Это была только первая игра, и команда была не достаточно сконцентрирована. Мы, конечно, много внимания уделяем этим компонентам и надеемся на них. Нужно продолжать учиться. Игроки «Динамо» лучше играли перед воротами, были быстрее и более сконцентрированы. Нам не хватило игры перед воротами.

источник: «Советский спорт»
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