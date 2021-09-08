«Барсы», скиньтесь на чирлидерш! «Ак Барс» проиграл ЦСКА – это третье поражение подряд

Они и открыли счет во втором периоде в лихой контратаке «3 в 2». Которую организовал и завершил Дмитрий Кагарлицкий. Кстати, не только он, но и новичок армейцев Лукас Валльебрг, зацепившийся за лед и оказавшийся на пятой точке. Отметим за чудо-пас на пустой угол именинника Артема Галимова. Поругаем шведскую пару защитников Дальбек – Виктор Сведберг. Последний, похоже, попал из Астаны совсем на другую планету, гренадер на такт не успевает за событиями.

Вот и сегодня решающим стал неотразимый кистевой оборонца красно-синих Класа Дальбека. За 27 секунд до конца огненного овертайма швед вонзил шайбу в девятку ворот Игоря Бобкова. Хозяева были ближек победе, в дополнительной пятиминутке «барсы» не забили буллит, заработанный неутомимым Дмитрием Воронковым.

В регулярном чемпионате в обеих встречах ЦСКА и «Ак Барса» на кону стояли трофеи: Кубок открытия остался за «барсами», Кубок континента (вручается победителю регулярки) завоевал ЦСКА. В заключительном матче гладкого турнира армейцы победили в Казани 1:0 благодаря точному щелчку от синей линии защитника Артема Сергеева.

В прошлом сезоне соперников ждали в финале Кубка Гагарина, но категорически против был «Авангард». В финале Востока омичи одолели казанцев 4-3 благодаря четырем победам в Казани.

У ЦСКА в отсутствие Михаила Григоренко (он смотрел игру из ложи) пропало большинство. Две попытки и полное ничего. Ходяева тоже не особенно преуспели в розыгрыше «5 на 4». Может, поэтому вернувшийся из «Калгари» Никита Нестров не стеснялся фолить далеко от своих владений.

Если бы не вратари Иван Федотов и Бобков, болельщики на «Татнефть Арене» и диванно-телевизионные увидели бы больше трех голов. К слову, тех, кто смотрел игру на «Матч ТВ» ограбили – реклама «съела» первые 50 секунд овертайма. Это, как говорится, ни в какие ворота…

Но вернемся на лед. Сравнял счет молодой Матвей Гуськов, сын друга «Советского спорта» и главного босса МХЛ Александра Гуськова. Новичок, заменивший Григоренко, завершил контратаку с участием Валльмарка и Антона Слепышева.

Казань в этот день была отдана спорту – это и всероссийский форум с участием руководства минспорта, КХЛ, а также ИИХФ (сам Рене Фазель приезжал). В столицу Татарстана пожаловали братья Азары и Лукаку со сборной Бельгии.

В VIP-ложе «Татнефть Арены» соседствовали президент КХЛ Алексей Морозов и его товарищ по оружию Данис Зарипов, который рвется на лед, чтобы опередить в снайперском рейтинге отечественных чемпионатов самого Бориса Михайлова. Осталось заковырять две шайбы. Однако пока капитана «Ак Барса» на лед не выпускают, он ждет шанс.

А еще на арене не хватало… Их, танцующих девушек из группы поддержки Bars Angels. От их услуг в этом сезоне клуб из Казани отказался. Мол, проанализировали и решили: нецелесообразно. А они все равно приходят на хоккей и болеют за любимую команду. Она же без них угодила в черную полосу.

Форвард Артем Лукоянов, замещающий капитана Зарипова, признался, что команда скучает без очаровательных чирлидерш.

Знающие толк в околохоккейной экономике подчитали, что группа поддержки обходилась в 2 миллиона рублей за сезон. Разделим эту сумму на 8 (с сентября по апрель) и получим 250 «тонн» в месяц. Если игроки хотя вернуть танцующих девушек, могут скинуться. Сумма с носа смехотворная – около 10 тысяч рублей.

Верните чирлидирш на «Татнефть Арену», и победы придут к «Ак Барсу».

СТАТИСТИКА

«Ак Барс» - ЦСКА – 1:2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).

Голы: Кагарлицкий – Гуськов, Дальбек.