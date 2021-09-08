Боб Хартли: Сегодня был не наш хоккей - это было неприемлемо, но предсказуемо

- Подведите итоги матча, - вопрос Хартли.

- «Динамо» провело хороший матч. В первом периоде мы играли неплохо. Во втором противник несколько раз подловил, и мы выпали из темпа игры. А в третьем периоде отставали на две шайбы и старались отыграться. Мы дали сопернику проводить хорошие комбинации, выходить два в одного. Пришлось заплатить высокую цену – проиграли. У «Динамо» много талантливых хоккеистов, лучшим на льду был Шипачев.

- После первого хорошего матча с ЦСКА последовали достаточно сложные игры не с самыми сильными командами с Дальнего Востока. И сегодня потерпели чувствительное поражение от «Динамо». В этом прослеживается логика, или это случайность?

- Да, это логично. У нас была странная предсезонка, много новых ребят, не все из них были в лучшей кондиции. Плюс четыре игрока уехало на квалификацию Олимпиады. Для ребят это новая команда, новая система, поэтому мы отстаем. Думаю, будем показывать себя намного лучше, а пока на льду принимались не совсем правильные решения.

- Когда мы сможем увидеть вратаря Демченко в официальных матчах?

- Обсудим этот вопрос с тренером вратарей. Василий получил повреждение на предсезонке, поэтому провел не так много матчей. Сборы получились очень странными. Это касается всех позиций в команде, и сейчас мы нагоняем. Решение по вратарю будет принято оптимальное, во благо команды.

- Вы правильно отметили талант Шипачева. Но не секрет, что в «Динамо» это системообразующий игрок. В этом сезоне он проявил себя в двух матчах еще и как голеодор. Почему его не держали? У него было достаточно времени на броски.

- У нас много новых игроков, их нужно многому обучить. Им многое нужно узнать. Этот процесс требует времени. Мы знали, что будет период, когда что-то может пойти не так. Сегодня был не наш хоккей - это было неприемлемо, но предсказуемо.

- Вы уверены, что Грицюк развивается в правильном направлении? У него есть прогресс?

- Он второй год проводит с командой. В нападении это талантливый хоккеист, но он только учится играть на профессиональном уровне. Мы ему помогаем, чтобы он понял, что должен улучшить. Думаю, он будет прогрессировать.