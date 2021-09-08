Боб Хартли: Сегодня был не наш хоккей - это было неприемлемо, но предсказуемо

- Подведите итоги матча, - вопрос Хартли.
- «Динамо» провело хороший матч. В первом периоде мы играли неплохо. Во втором противник несколько раз подловил, и мы выпали из темпа игры. А в третьем периоде отставали на две шайбы и старались отыграться. Мы дали сопернику проводить хорошие комбинации, выходить два в одного. Пришлось заплатить высокую цену – проиграли. У «Динамо» много талантливых хоккеистов, лучшим на льду был Шипачев.
- После первого хорошего матча с ЦСКА последовали достаточно сложные игры не с самыми сильными командами с Дальнего Востока. И сегодня потерпели чувствительное поражение от «Динамо». В этом прослеживается логика, или это случайность?
- Да, это логично. У нас была странная предсезонка, много новых ребят, не все из них были в лучшей кондиции. Плюс четыре игрока уехало на квалификацию Олимпиады. Для ребят это новая команда, новая система, поэтому мы отстаем. Думаю, будем показывать себя намного лучше, а пока на льду принимались не совсем правильные решения.
- Когда мы сможем увидеть вратаря Демченко в официальных матчах?
- Обсудим этот вопрос с тренером вратарей. Василий получил повреждение на предсезонке, поэтому провел не так много матчей. Сборы получились очень странными. Это касается всех позиций в команде, и сейчас мы нагоняем. Решение по вратарю будет принято оптимальное, во благо команды.
- Вы правильно отметили талант Шипачева. Но не секрет, что в «Динамо» это системообразующий игрок. В этом сезоне он проявил себя в двух матчах еще и как голеодор. Почему его не держали? У него было достаточно времени на броски.
- У нас много новых игроков, их нужно многому обучить. Им многое нужно узнать. Этот процесс требует времени. Мы знали, что будет период, когда что-то может пойти не так. Сегодня был не наш хоккей - это было неприемлемо, но предсказуемо.
- Вы уверены, что Грицюк развивается в правильном направлении? У него есть прогресс?
- Он второй год проводит с командой. В нападении это талантливый хоккеист, но он только учится играть на профессиональном уровне. Мы ему помогаем, чтобы он понял, что должен улучшить. Думаю, он будет прогрессировать.
- Сегодня был необычный эпизод - перед стартовым вбрасыванием судьи подъехали к скамейке, где состоялся разговор. Что было не так?
- Есть новое правило, что звено в заявке должно соответствовать тому, кто выходит на лед на стартовое вбрасывание. Уже второй матч подряд складывается ощущение, что соперник выпускает не тех ребят. Такое впечатление, что судьи об этом не слышали, поэтому пришлось поговорить с ними.
«МЫ ПРОВЕЛИ ХОРОШИЙ МАТЧ ПО САМООТДАЧЕ И СОДЕРЖАНИЮ, НО ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗАБИВАТЬ ЕЩЕ»
- Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас и гнали вперед. Мы провели хорошую игру и по самоотдаче, и по содержанию. Забили хорошие голы, были еще моменты, которые должны были использовать, - рассказал Кудашов.
- Что случилось с Линдбергом, и где О,Делл?
- О,Делл приболел, а по Линдбергу пока не могу сказать. У него травма, но мы не знаем какой сложности.
- При потере двух ведущих центров, насколько стала острой проблема по игре на вбрасывании?
- Первый период по вбрасываниям мы проиграли, потом немного отыгрались. Но все равно статистика не в нашу пользу. Пытаемся это исправить, много работаем.
- Шипачев вас радует прекрасной формой, но нет ли опасений, что игра команды зависит от одного хоккеиста?
- Были игры, когда другие звенья вытаскивали матчи. Хорошо, что у него игра идет, и мы этим пользуемся – он много времени проводит на льду. Но есть другие ребята, кто может взять игру на себя.
- По ходу первого периода третий нападающий начал подниматься на синюю линию, и в начале второго периода Шипачев забил. Это входило в план на игру?
- Когда соперник плотно обороняется, шайба должна гулять с лицевой на синюю линию, чтобы растянуть соперника. Все команды так делают. Третий игрок растягивает оборону.
- С чем связано малое количество времени у Новикова, который неплохо себя проявлял в первых матчах?
- Мы перешли на игру в три звена, поэтому оставили три пары.
- Четыре удаления в средней и чужой зоне получили от большого желания?
- Цепляли клюшкой.
- Много риторики вокруг центральных нападающих для сборной на Олимпиаду. Реально ли Шипачеву удерживать такую форму на протяжении всего сезона, чтобы поехать на Игры?
- Почему нет? Разве в прошлые года он сбавлял обороты? Он всегда игранет на стабильно высоком уровне.