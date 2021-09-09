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Срочно звать Ковальчука! «Спартак» в яростной борьбе уступил в Уфе «Салавату Юлаеву»
09 сентября 20:37
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Салават Юлаев»

Срочно звать Ковальчука! «Спартак» в яростной борьбе уступил в Уфе «Салавату Юлаеву»

Матч соперников, одержавших на старте сезона по три победы, завершился победой хозяев 2:1. Красно-белые не удержали преимущества, добытого в первом периоде, и пропустили решающую шайбу на за 2 секунды до второго перерыва.

«Салават» начала чемпионат обнадеживающе – с трех побед в гостях (5:1 над «Барысом», 4:2 над «Автомобилистом», 7:2 над «Металлургом»), наколотив 16 шайб. Особенно впечатлил разгром в Магнитогорске 7:2. Нельзя обойти вниманием и хет-трик в Нур-Султане опытного новичка Николая Кулемина – ветеран, которого успели списать со счетов в родном Магнитогорске, забивал за себя и того парня. Какого именно? Тему Хартикайнена, отбывавшего дисквалификацию за грехи прошлого сезона.

«Спартак» все матчи (с «Адмиралом», «Амуром» и «Витязем») выиграл в родных стенах –с этого сезона это ДС «Мегаспорт» на Ходынском поле. Победы натужными, но очки, как известно, не пахнут.

Красно-белые укрепили состав качественными легионерами (финн Йори Лехтеря остался). Команда в ожидании силового финского форварда с канадским паспортом Джейка Виртанена, которого «Ванкувер» отчислил за неподтвержденное обвинение в изнасиловании. Станет ли он спартаковским Яшкиным, впечатлившим КХЛ снайперскими достижениями? Может, и нет. Но команде Бориса Миронова точно поможет.

Виртанена очень не хватило москвичам в Уфе. Первый период прошел под их диктовку, и гол олимпионика Сергея Широкова выглядел логичным.

Однако после перерыва хозяева добавили ногами и раскатали гостей на площадке финской ширины (28 метров). Юлаевцы взяли шайбу под контроль и воспользовались преимуществом дальней лавки. Они надолго запирали соперников в зоне. Именно после затяжной атаки, разбавленной пробросом, уфимцы сравняли счет. Шайба после прострела защитника Зубарева рикошетом от клюшки прогрессирующего оборонца Александра Никишина зашла в ворота Алексея Красикова. К слову, вратаря гостей без натяжки можно назвать лучшим игроком матча у гостей.

Его уфимский оппонент Юха Метсола тоже не уронил планку, однако неразрешимых задач спартаковцы перед финном не поставили, хотя и превзошли хозяев по броскам. Особенно в третьем периоде.

А судьбу матча решил гол в раздевалку. За две секунды до сирены форвард Сергей Шмелев, прошедший через «Спартак», подкараулил отскок шайбы от Никишина и Красикова. После перерыва юлаевцы были ближе к успеху, чем спартаковцы. Москвичам не хватало мощного форварда, умеющего навести шороху перед чужими воротами и при случае забить. Таковым должен стать новичок Виртанен. А также акцентированного броска со средней дистанции, которым владеет Илья Ковальчук. Доказано Квебеком-2008 и не только.

Разумеется, он усилил бы и спецбригады большинства. С его-то голевым чутьем и культурой паса. Будет красиво, если двукратный обладатель Кубка Гагарина отдаст дань клубу, где он начинал яркую карьеру. Так что болельщики «Спартака» ждут и надеются.

Кстати, Кови и Миронов-младший (напомним, это новый главный тренер «Спартака») бок о бок выступали за дрим тим на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. В Пхенчхкане-2018 Ковальчук перековал бронзу в золото, став MVP турнира.

СТАТИСТИКА

«Салават Юлаев» - «Спартак» - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
Голы: Зубарев, Шмелев – Широков.

источник: «Советский спорт»
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