Срочно звать Ковальчука! «Спартак» в яростной борьбе уступил в Уфе «Салавату Юлаеву»

«Салават» начала чемпионат обнадеживающе – с трех побед в гостях (5:1 над «Барысом», 4:2 над «Автомобилистом», 7:2 над «Металлургом»), наколотив 16 шайб. Особенно впечатлил разгром в Магнитогорске 7:2. Нельзя обойти вниманием и хет-трик в Нур-Султане опытного новичка Николая Кулемина – ветеран, которого успели списать со счетов в родном Магнитогорске, забивал за себя и того парня. Какого именно? Тему Хартикайнена, отбывавшего дисквалификацию за грехи прошлого сезона.

«Спартак» все матчи (с «Адмиралом», «Амуром» и «Витязем») выиграл в родных стенах –с этого сезона это ДС «Мегаспорт» на Ходынском поле. Победы натужными, но очки, как известно, не пахнут.

Красно-белые укрепили состав качественными легионерами (финн Йори Лехтеря остался). Команда в ожидании силового финского форварда с канадским паспортом Джейка Виртанена, которого «Ванкувер» отчислил за неподтвержденное обвинение в изнасиловании. Станет ли он спартаковским Яшкиным, впечатлившим КХЛ снайперскими достижениями? Может, и нет. Но команде Бориса Миронова точно поможет.

Виртанена очень не хватило москвичам в Уфе. Первый период прошел под их диктовку, и гол олимпионика Сергея Широкова выглядел логичным.

Однако после перерыва хозяева добавили ногами и раскатали гостей на площадке финской ширины (28 метров). Юлаевцы взяли шайбу под контроль и воспользовались преимуществом дальней лавки. Они надолго запирали соперников в зоне. Именно после затяжной атаки, разбавленной пробросом, уфимцы сравняли счет. Шайба после прострела защитника Зубарева рикошетом от клюшки прогрессирующего оборонца Александра Никишина зашла в ворота Алексея Красикова. К слову, вратаря гостей без натяжки можно назвать лучшим игроком матча у гостей.