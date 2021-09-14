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У Шипачева - рекорд, У «Барыса» - камбэк. Итоги хоккейного вторника в КХЛ
14 сентября 22:32
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

У Шипачева - рекорд, У «Барыса» - камбэк. Итоги хоккейного вторника в КХЛ

«Советский спорт» знакомит с яркими событиями игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.

«ДИНАМО»: РУССКИЙ КРОСБИ В ПОГОНЕ ЗА МОЗЯКИНЫМ

Всего пяти матчей хватило капитану «Динамо» Вадиму Шипачеву, чтобы перегнать рекордсмена КХЛ по результативности Сергея Мозякина. Пока по передачам или, как теперь модно говорить, ассистам. Их у Русского Кросби – так в шутку называют Шипачева - стало 510.

Во Владивостоке бело-голубые вырвали победу у стоявших насмерть «моряков» 5:3. Во многом благодаря 3 (1+2) очкам Шипачева. Забил он в пустые ворота, когда хозяева заменили дырявого вратаря Ивана Налимова на шестого полевого игрока. Попав по скачущей по льду шайбе со второй попытки.

За пять матчей на старте регулярного чемпионата лучший центральный нападающий лиги и первый бомбардир двух последних сезонов разжился дюжиной баллов – 12 (7+5). А в сумме в его активе 752 (242+510) очка. До рекордсмена Мозякина, у которого 928 (419+509), далековато – 176 результативных действий. Сколько времени уйдет на погоню? Уложится ли Шипачев в три контрактных с «Динамо» сезона? Конечно, если будет набирать по шесть десятков, что уступает его личному графику в бело-голубой форме. Правда, в снайперской гонке Мозякина вряд ли достать. Конкурентов на горизонте не видно.

В «Адмирале» отметим вернувшегося в КХЛ защитника Федора Белякова. В его активе 4 силовых приема, 6 блокированных бросков (ловил шайбу буквально зубами) и «+2» показатель полезности (лучший в проигравшей команде). А легионеры - Войтех Мозик, Либор Шулак и Максим Матушкин разочаровали. С такими российским клубам лиги надо расставаться без сожаления и тени сомнения. Как и тренером Александром Андриевским, не способным наладить игровую дисциплину.

СКА: МАРЧЕНКО ЗАЖИГАЕТ, МИЧКОВ ПРОМОЛЧАЛ

Жаль, что первый визит СКА в столицу пришелся на большой футбольный вторник. Лигу чемпионов УЕФА «Матч ТВ» забанить не может, в отличие от первой минуты огненного овертайма столь же огненного матча «Ак Барс» - ЦСКА (1:2ОТ). Поэтому премьеру вундеркинда Матвея Мичкова, успевшего набрать 3 (2+1) очка, можно было увидеть с трибун «Мегаспорта» и по платному каналу KHL Prime – так с этого сезона называется КХЛ HD.

Мичков не изменил себе, став наряду с Кириллом Марченко и Маратом Хуснутдиновым самым бросающим в команде (по три попадания в створ). Однако результативными действиями не отметился. Тогда как кандидат в сборную Марченко поразил ворота Оскара Данска. Шведский голкипер дебютировал в КХЛ с поражения 0:2. А до сегодняшнего матча на посту номер один был Алексей Красиков и превзошел все ожидания.

Красно-белые лишились ведущего центрфорварда Йори Лехтеря, получившего микротравму. Думается, хозяев надломил первый гол за авторством Антоне Бурдасова, забитый после подарка защитника Михаила Мамкина, споткнувшегося о шайбу.

В четверг «Спартак» может разом реабилитироваться, если обыграет в дерби ЦСКА.

ЦСКА: ЖЕРТВА ТРАВМ И ЛОЖНОГО ЗАПРОСА

Московские армейцы уступили «Барысу» 3:6. Выиграв первый период в одну калитку 2:0. Ведя после второго 2:1. Однако шайба из раздевалки Якоба Берглунда деморализовала красно-синих. Хозяева взяли запрос на положение вне игры. Визит в «кино» подтвердил легитимность гола, а стало быть оставил красно-синих в меньшинстве за задержку игры.

Проспавший старт чемпионата капитан «барсов» Даррен Диц расчехлил клюшку. Капитан казахстанцев, лучший защитник позапрошлого чемпионата и знаток русской поэзии в течение 69 секунд оформил дубль.

Матвей Гуськов, ювелирно сработав на пятачке, вдохнул в свою команду надежду. Но поймавшие кураж и удачу гости еще дважды преуспели в атаке.

Неудачно провели матч вратари – Адам Рейдеборн и Никита Бояркин. Если швед оставался на льду до шестой шайбы, которая влетела в пустые ворота, то казахстанца успели заменить после двух голов. Вышедший финн Йони Ортио внес спокойствие в действия партнеров, и они отплатили заброшенными шайбами.

Пока у Рейдеборна не клеится в ЦСКА. Он провалил матч в Балашихе за Кубок открытия (0:4), а сегодня только подтаскивал. Ему трудно предъявить претензии в пропущенных шайбах, но вратарь сборной Швеции должен вытаскивать матчи.

Команде Сергея Федорова можно посочувствовать, и без того пустующий лазарет пополнил по ходу предыдущего матча с «Локомотивом» (3:1) шведский форвард Йоаким Нордстрем.

И все-таки пропускать шесть шайб, пять из которых в третьем периоде, от провалившего старт сезона соперника армейцы не должны были.

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис – первый претендент на выход – после финальной сирены сиял как начищенный самовар и удивил откровением:

- До матча мы не сомневались в победе.

После первого периода даже самые ярые поклонники «Барыса» вряд ли бы осмелились на столь оптимистический прогноз.

Впереди у ЦСКА дерби в «Мегаспорте». Афиша «Борис Миронов против родного клуба» притягивает-зазывает болельщиков. Напомним, главный тренер «Спартака» - воспитанник школы ЦСКА и персонально Сергея Гимаева. Если не вернутся в строй лидеры красно-синих, им придется ой как непросто.

СТАТИСТИКА

Адмирал - Динамо М – 3:5
ЦСКА – Барыс – 3:6
Куньлунь Ред Стар – Автомобилист – 1:5
Витязь – Трактор – 2:3
Спартак – СКА – 0:2
Йокерит – Локомотив – 2:0
Динамо Р – Торпедо – 2:1
ХК Сочи – Ак Барс – 2:3Б.

источник: «Советский спорт»
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