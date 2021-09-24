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И снова здравствуйте. Знарок возглавил сборную России
24 сентября 15:56
автор: Владислав Домрачев
автор фото: «Советский спорт»

И снова здравствуйте. Знарок возглавил сборную России

С ним наши завоевали олимпийское золото Пхенчхана. Но Пекин-2022 – совсем другая история.

Слух о возвращении 58-летнего Знарка в сборную циркулировал давно. Хотя в ФХР уверяли, что в Пекин сборную повезет Валерий Брагин. Не повезет. Его переместили на лукавую должность консультанта старого нового главного тренера. К слову, в консультанты отправляли и предшественника Брагина – Алексея Кудашова, ныне успешно возглавляющего московское «Динамо».

Наверное, чехарда на тренерском мостике сборной – не есть хорошо и со стороны выглядит странно. Однако давно пора уразуметь: надо отдавать предпочтение полезным решениям, даже если они идут в разрез с общественным мнением.

Знарок ушел из сборной победителем. Добыв золото Пхенчхана. С высоко поднятой головой. Правда, незадолго до ЧМ-2018 в Копенгагене, поставив своего сменщика Илью Воробьева в затруднительное положение.

Последние клубные «успехи» Олега Валерьевича никакого отношения к национальной команде не имеют. Сухое поражение его «Спартака» в плей-офф от фаворита ЦСКА сенсацией не назовешь. Смутил разве что счет в серии – 0-4. Эрзац-эксперты тотчас списали тренера из обоймы: мол, теперь трудоустроиться в КХЛ ему будет проблематично. В межсезонье кандидатуру Знарка отклонило московское «Динамо», выбрав эконом-вариант с соответствующей ему кадровой политикой.

Не стоит еще раз перечислять плюсы Знарка как наставника сборной. Он уважаем игроками и прежде всего Александром Овечкиным. Их творческий союз на ЧМ-2014 позволил сборной России озолотиться. Никогда до Минска мы не видели такого Овечкина, без тени сомнений ложившегося под шайбу, не сошедшего с дистанции после серьезной травмы колена, полученной с матче с немцами.

На Знарка могут обижаться разве что Александр Радулов и вратарь Семен Варламов. Да пусть. Далеко не факт, что их пригласят в пекинский состав.

Возможно, кого-то смущает малое время на подготовку к Играм-2022 для нового тренера. Здесь никаких проблем. Вячеслав Фетисов возглавил олимпийскую сборную для Солт-Лейк-Сити тоже не за год до Игр-2002, а в августе. Хотя восьмерку «неприкасаемых» из НХЛ называл другой тренер.

Важно, что Знарок – освобожденный тренер. Брагину нужно строить новую команду в Санкт-Петербурге. Теперь ведь СКА базовым клубом сборной не назовешь, это признает и глава ее штаба Роман Ротенберг.

Руки и Олега Валерьевича развязаны. Есть время съездить за океан и пообщаться с кандидатами в пекинский состав. Посмотреть матчи НХЛ своими, а не чужими глазами. А поможет ему в этом Алексей Жамнов – кавалер всех олимпийских наград.

- А как же Знарок будет обходиться без своих «мозгов»? В лице Харийса Витолиньша? – рождается логичный вопрос. Как там в эпиграмме Валентина Гафта: «Им равных не было в дуэте, их превзойти никто не смог». Даже Вячеслав Быков и Игорь Захаркин.

Не беда. Витолиньш, напомним, тоже едет в Пекин, во главе сборной Латвии. Кто им запретит обмениваться мнениями, консультироваться? Так что не надо списывать Харийса из обоймы. В столице Китая он может параллельно исполнять обязанности – не поймите превратно - российского хоккейного шпиона. Даром ли Витолиньш - тренер-рекордсмен по количеству российских государственных наград!

Нам же остается приветствовать несколько запоздалое, но логичное решение ФХР и болеть за нашу олимпийскую команду со Знарком во главе.

источник: «Советский спорт»
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