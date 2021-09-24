И снова здравствуйте. Знарок возглавил сборную России

Слух о возвращении 58-летнего Знарка в сборную циркулировал давно. Хотя в ФХР уверяли, что в Пекин сборную повезет Валерий Брагин. Не повезет. Его переместили на лукавую должность консультанта старого нового главного тренера. К слову, в консультанты отправляли и предшественника Брагина – Алексея Кудашова, ныне успешно возглавляющего московское «Динамо».

Наверное, чехарда на тренерском мостике сборной – не есть хорошо и со стороны выглядит странно. Однако давно пора уразуметь: надо отдавать предпочтение полезным решениям, даже если они идут в разрез с общественным мнением.

Знарок ушел из сборной победителем. Добыв золото Пхенчхана. С высоко поднятой головой. Правда, незадолго до ЧМ-2018 в Копенгагене, поставив своего сменщика Илью Воробьева в затруднительное положение.

Последние клубные «успехи» Олега Валерьевича никакого отношения к национальной команде не имеют. Сухое поражение его «Спартака» в плей-офф от фаворита ЦСКА сенсацией не назовешь. Смутил разве что счет в серии – 0-4. Эрзац-эксперты тотчас списали тренера из обоймы: мол, теперь трудоустроиться в КХЛ ему будет проблематично. В межсезонье кандидатуру Знарка отклонило московское «Динамо», выбрав эконом-вариант с соответствующей ему кадровой политикой.

Не стоит еще раз перечислять плюсы Знарка как наставника сборной. Он уважаем игроками и прежде всего Александром Овечкиным. Их творческий союз на ЧМ-2014 позволил сборной России озолотиться. Никогда до Минска мы не видели такого Овечкина, без тени сомнений ложившегося под шайбу, не сошедшего с дистанции после серьезной травмы колена, полученной с матче с немцами.