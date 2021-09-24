Приглашение Знарка – самый сильный ход из всех возможных

Кстати, самый актуальный опыт работы на соревнованиях сильнейших игроков планеты – тоже у Знарка. Именно он возглавлял национальную команду на Кубке мира-2016. Многие участники того турнира приедут в Пекин защищать цвета своих сборных. А, например, чешские энхаэловцы, которых Россия со Знарком при подготовке к Кубку мира обыгрывала в сентябре 2016-го в питерском «Юбилейном», на групповом этапе нашей Олимпиады будут соперниками нашей команды

Интересный факт: когда Знарок отработает нынешний этап олимпийского цикла, он станет рекордсменом сборной России. У Олега Валерьевича будет шесть сезонов в роли главного тренера национальной команды – дольше в постсоветской истории на этом посту не работал никто. (Быков продержался 5 сезонов). Опыт Знарка, безусловно, огромен. Специалист возвращается к хорошо знакомым обязанностям. За время его работы сборная России становилась олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также брала еще три медали на мировых первенствах: серебро-2015 и бронза в 2016-м и 2017-м годах.

Спустя три дня обнародованы итоги работы, которую федерация ведет ради улучшения подготовки к Олимпиаде. Штаб национальной команды усилен тремя специалистами с приставкой «топ». Главным тренером сборной России на Играх-2022 назначен Олег Знарок. Его ассистентами станут Алексей Жамнов и Сергей Зубов.

Еще во вторник, когда Конгресс ИИХФ только начал работу в Санкт-Петербурге, Владислав Третьяк проанонсировал укрепление тренерского штаба сборной России. «У нас есть планы и наработки, скоро мы все объявим» - пообещал президент ФХР.

Усиление тренерского штаба в олимпийском сезоне изначально было приоритетной целью ФХР. А решение НХЛ о поездке в Пекин лишь усилило актуальность и необходимость такого шага. В итоге федерация сделала очень сильный ход – пожалуй, самый сильный из всех возможных.

Приглашение тренера калибра Знарка – точно никакая сенсация. Было очевидно, что руководство штаба сборной сумеет успешно решить задачу усиления специалистами элитного класса. Контракт с главным тренером и его помощниками рассчитан до конца мая.

К слову, приглашение Знарка вдребезги разбивает мутную конспирологическую гипотезу о конфликтах тренера с главой штаба сборной России Романом Ротенбергом. Теперь всем должно быть очевидно, что «жареные» слухи были неправдой. Их и сам Знарок несколько раз опровергал. А уже его возвращение и вовсе было бы невозможным в случае плохих отношений.

Разногласия, которые возникли между Знарком и сборной в 2018-м, были связаны исключительно с финансовыми вопросами. Стороны не сошлись в условиях контракта. Однако проблемы улажены, и в настоящий момент никакого недопонимания при обсуждении цены вопроса не было. По нашим данным, в ходе переговоров жестких требований в отношении размеров зарплаты никто не выдвигал. Суммы, прописанные в соглашении на сезон-2021/22, гораздо меньше тех, что Знарок зарабатывал по условиям прежнего контракта, подписанного еще в 2014 году.

То есть мотивация у вернувшегося Знарка именно творческая. Профессиональный вызов: побороться за золото Олимпиады еще раз, теперь во главе суперзвездного энхаэловского состава. Неслучайно главный тренер начнет свою работу именно с поездки в Северную Америку. Знарок будет просматривать матчи НХЛ и встречаться с хоккеистами. Командировка начнется в ближайшее время.

СПЛАВ КОМАНДИРСКОЙ ЖЕСТКОСТИ С ОТЕЧЕСКОЙ ТЕПЛОТОЙ

Сильные стороны Знарка хорошо известны. Он лучше всех умеет управлять раздевалкой. Даже такой, где повышенная концентрация звезд - что особенно важно. Виртуозные навыки коммуникации в мужских коллективах, сплав командирской жесткости с отеческой теплотой, психологическая комплиментарность с менталитетом игроков. Харизма, позиция, методы работы Знарка охотно воспринимаются ведущими хоккеистами сборной. У него сложились прекрасные отношения с ключевыми представителями разных поколений звезд – например, с Овечкиным и, конечно, с Панариным.

Одним из важнейших аспектов работы Знарка будет именно психологическая подготовка лидеров к главному турниру четырехлетия. Задача Олега Валерьевича – вдохновить игроков на подвиг, пробудить в них готовность достать из себя самое лучшее и оставить это на льду ради общей победы.

Взращивать в них это понимание надо как при подготовке к Олимпиаде, так и во время нее. Важность этих материй доказали события другой Олимпиады: Билялетдинов в преддверии Сочи-2014 подобную работу провалил (о самих Играх и говорить нечего). Но и хоккеистам негоже кивать на тренера, негоже искать оговорки-оправдания. Они должны помнить, что играют прежде всего за честь страны. За смыслы, которые несет в себе слово «Россия» - а не за последнюю букву в этом слове.

Приглашение Знарка стало решением, которое обеспечит хоккейной России возможность еще более широкой и многоплановой подготовки к Олимпиаде. Возможность еще сильнее проникнуться осознанием предстоящих Игр как главного турнира всей жизни. Ведь большинство звезд, выступающих в НХЛ, до сих пор не имеет титула «олимпийский чемпион». И к нынешнему шансу борьбы за золото нельзя относиться спустя рукава.

Ну а те, кто будет помогать Знарку в тренерском штабе сборной – также специалисты высшего класса. Алексей Жамнов работает в национальной команде уже два полноценных олимпийских цикла. С 2014 года он отвечал за селекцию, некоторое время входил в число тренеров, работающих на скамейке. Жамнов прекрасно понимает хоккей и умеет принимать нестандартные решения прямо по ходу тяжелого матча. Лучший пример – история из финала Олимпиады-2018. Спасти ту валидольную игру помог ледовый героизм Гусева, Капризова и Дацюка. Идея выпустить их вместе сверкнула как раз у Жамнова.

Да и коммуникация на скамейке при таком тренере будет еще более эффективной. Огромный опыт игры на звездном уровне – в том числе и в НХЛ – компетенция, крайне важная как для быстрой оценки происходящего, так и для выработки правильных решений.

Зубов также знает реалии НХЛ «от» и «до». У него есть опыт работы в системе сборной России. Он – пример того, как великий игрок стал по-настоящему хорошим тренером. Сергей Александрович успешно зарекомендовал себя на клубном поприще: выводил СКА с седьмым кубковым посевом в финал конференции, пробивался в плей-оф во главе «Сочи», который в те годы имел один из самых слабых составов в КХЛ.

Знарок, Жамнов и Зубов давно знакомы друг с другом, прекрасно знают специфику работы штаба сборной России. Они готовы развивать команду с опорой на активный атакующий хоккей, брать на вооружение лучшую специфику отечественной школы.

Ну а Брагин в национальной команде тоже останется – как консультант штаба. Десять лет назад он выполнял точно такие же обязанности: будучи наставником молодежной сборной, он охотно трудился и на взрослых ЧМ. Подсказывал важнейшие нюансы, делал глубокие нестандартные выводы и делился рекомендациями с главным тренером.

При этом на приглашении Знарка, Жамнова и Зубова кадровые новости не заканчиваются. Не исключено, что штаб сборной будет усилен и другими специалистами экстра-класса. Новые имена могут появиться как после 10 января, так и до «Дня «Ч».