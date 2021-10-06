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«Вадик может подождать»: ЦСКА не дал Шипачеву обновить рекорды
06 октября 23:18
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

«Вадик может подождать»: ЦСКА не дал Шипачеву обновить рекорды

А еще победил в московском дерби, обыграв «Динамо» всухую. Что говорили участники?

Матч между московским «Динамо» и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:0. В первый раз шайба побывала в воротах лишь в середине основного времени. На 30-й минуте отличился Максим Соркин. В третьем периоде Павел Карнаухов завершил эффектный розыгрыш партнеров и увеличил разрыв в счете. Третью армейцы отправили уже в пустые ворота динамовцев. 3:0.

«НАШЛИ ДИНАМИКУ»

После встречи наставники команд подвели итог:

– Наших ребят с победой. Хорошая динамичная игра. Выполнили то, что давно хотели. Нашли динамику между зоной обороны, средней и зоной атаки. Нападающие и защитники сегодня играли в один хоккей динамичный и целеустремленный шайба шла вперед. Соперник очень серьезный. Очень рад, что удалось показать хорошую, определенную игру в обороне, сказал Сергей Федоров, главный тренер ЦСКА.

Ключевой момент в матчах против «Динамо» игра в меньшинстве. Уделяли внимание спецбригадам бело-голубых?
У нас есть хоккеисты, которые прошли хорошую школу за последние несколько сезонов, играя в меньшинстве. Это тоже дало определенный толчок сегодня.

— Как оцените игру вратаря Федотова? У него сегодня «сухарь».
 Иван набирает форму. Это новый игрок для ЦСКА, у него новый тренер, и это имеет большое значение. Это не предел для него, работа продолжается.

«ПЕРЕКРЫЛИ НАМ ХОДЫ»

Не забили ни одного гола, хотя имели несколько моментов в первом периоде — сказал Алексей Кудашов, главный тренер бело-голубых, игра так складывалась так, что одна шайба может решить всю игру. Так и произошло. Пропустили, и потом тяжело было отыграть соперник хорош в обороне. Не смогли переломить, такой результат.

ЦСКА сильно изменился в этом сезоне?
Я больше за своей командой слежу. У них такой же хороший подбор игроков, сильная оборона, неплохая атака.

Почему не получилось отличиться в большинстве? Заслуга игроков ЦСКА?
Не без этого они знали, как действовать, перекрыли нам ходы. Тем не менее, были моменты у нас, но не забили. Не бывает, чтобы всегда все получалось.

ЧТО ГОВОРИЛИ ИГРОКИ

Хоккеисты также поделились эмоциями от прошедшего дерби.

Команда играла по заданию, говорит Иван Федотов, вратарь ЦСКА? такой игры нужно передерживаться. Старались, были терпеливы от отрезка к отрезку, и победа пришла.

У Вадима Шипачева сегодня оборвалось несколько рекордов. Он главная движущая сила динамовцев?
Вадик может подождать. Очков он уже набрал прилично. Надеюсь, не сильно расстроится. Для нас неважно Шипачев или нет. Играем против соперника, на победу.

«МЫ НЕ БУДЕМ РАЗРЫВАТЬ»

Нападающий столичных армейцев, Михаил Григоренко поделился своими мыслями о новом ЦСКА:

Мои впечатления от нынешнего ЦСКА? Это нормально то, что сейчас в фаворитах не только армейцы. Размер площадки, потолок зарплат лига подравнялась. Не стоит ждать, что мы будем разрывать в каждом матче. Пока у нас есть травмы, не все получается, но стараемся выполнять тренерское задание и побеждать. Не требует ли Федоров больше, чем можем сделать? Не думаю.

«НЕЛЬЗЯ БЫТЬ СВЕЖИМ ВСЕГДА»

Сегодня не сказать, что соперник выиграл. Скорее, мы проиграли, сказал Иван Игумнов, нападающий бело-голубых. Завтра будем разбираться.

Два поражения подряд. Встретили сопротивление или сами немного расслабились?
 Две игры сами проиграли, считаю. Соперники не показывали что-то сверхъестественное. Нужно было с первых минут играть в свою игру.

Первый в сезоне матч без очков для Вадима Шипачева. Как он отреагировал?
 Это надо его спросить. Если у Вадима не идет, то должны все забивать. И приносить пользу.

– Нет ли усталости у команды? Даже по вам сейчас кажется, что немного измотаны.
 В хоккее нельзя быть всегда свежим, немного эмоций может не хватать. Но в дерби нужно доставать все из себя. Мы этого не сделали и поплатились.

Следующий матч московское «Динамо» проведет 9 октября против череповецкой «Северстали». ЦСКА в этот же день сыграет с «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах.

источник: «Советский спорт»
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