«Вадик может подождать»: ЦСКА не дал Шипачеву обновить рекорды

— Как оцените игру вратаря Федотова? У него сегодня «сухарь». – Иван набирает форму. Это новый игрок для ЦСКА, у него новый тренер, и это имеет большое значение. Это не предел для него, работа продолжается.

– Ключевой момент в матчах против «Динамо» – игра в меньшинстве. Уделяли внимание спецбригадам бело-голубых? – У нас есть хоккеисты, которые прошли хорошую школу за последние несколько сезонов, играя в меньшинстве. Это тоже дало определенный толчок сегодня.

– Наших ребят с победой. Хорошая динамичная игра. Выполнили то, что давно хотели. Нашли динамику между зоной обороны, средней и зоной атаки. Нападающие и защитники сегодня играли в один хоккей – динамичный и целеустремленный – шайба шла вперед. Соперник очень серьезный. Очень рад, что удалось показать хорошую, определенную игру в обороне, – сказал Сергей Федоров , главный тренер ЦСКА.

Матч между московским «Динамо» и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:0. В первый раз шайба побывала в воротах лишь в середине основного времени. На 30-й минуте отличился Максим Соркин. В третьем периоде Павел Карнаухов завершил эффектный розыгрыш партнеров и увеличил разрыв в счете. Третью армейцы отправили уже в пустые ворота динамовцев. 3:0.

«ПЕРЕКРЫЛИ НАМ ХОДЫ»

– Не забили ни одного гола, хотя имели несколько моментов в первом периоде — сказал Алексей Кудашов, главный тренер бело-голубых, – игра так складывалась так, что одна шайба может решить всю игру. Так и произошло. Пропустили, и потом тяжело было отыграть – соперник хорош в обороне. Не смогли переломить, такой результат.

– ЦСКА сильно изменился в этом сезоне?

– Я больше за своей командой слежу. У них такой же хороший подбор игроков, сильная оборона, неплохая атака.

– Почему не получилось отличиться в большинстве? Заслуга игроков ЦСКА?

– Не без этого – они знали, как действовать, перекрыли нам ходы. Тем не менее, были моменты у нас, но не забили. Не бывает, чтобы всегда все получалось.

ЧТО ГОВОРИЛИ ИГРОКИ

Хоккеисты также поделились эмоциями от прошедшего дерби.

– Команда играла по заданию, – говорит Иван Федотов, вратарь ЦСКА? – такой игры нужно передерживаться. Старались, были терпеливы от отрезка к отрезку, и победа пришла.

– У Вадима Шипачева сегодня оборвалось несколько рекордов. Он – главная движущая сила динамовцев?

– Вадик может подождать. Очков он уже набрал прилично. Надеюсь, не сильно расстроится. Для нас неважно – Шипачев или нет. Играем против соперника, на победу.

«МЫ НЕ БУДЕМ РАЗРЫВАТЬ»

Нападающий столичных армейцев, Михаил Григоренко поделился своими мыслями о новом ЦСКА:

– Мои впечатления от нынешнего ЦСКА? Это нормально – то, что сейчас в фаворитах не только армейцы. Размер площадки, потолок зарплат – лига подравнялась. Не стоит ждать, что мы будем разрывать в каждом матче. Пока у нас есть травмы, не все получается, но стараемся выполнять тренерское задание и побеждать. Не требует ли Федоров больше, чем можем сделать? Не думаю.

«НЕЛЬЗЯ БЫТЬ СВЕЖИМ ВСЕГДА»

– Сегодня не сказать, что соперник выиграл. Скорее, мы проиграли, – сказал Иван Игумнов, нападающий бело-голубых. – Завтра будем разбираться.

– Два поражения подряд. Встретили сопротивление или сами немного расслабились?

– Две игры сами проиграли, считаю. Соперники не показывали что-то сверхъестественное. Нужно было с первых минут играть в свою игру.

– Первый в сезоне матч без очков для Вадима Шипачева. Как он отреагировал?

– Это надо его спросить. Если у Вадима не идет, то должны все забивать. И приносить пользу.

– Нет ли усталости у команды? Даже по вам сейчас кажется, что немного измотаны.

– В хоккее нельзя быть всегда свежим, немного эмоций может не хватать. Но в дерби нужно доставать все из себя. Мы этого не сделали и поплатились.

Следующий матч московское «Динамо» проведет 9 октября против череповецкой «Северстали». ЦСКА в этот же день сыграет с «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах.