Гусев вернулся в СКА. О Пекине можно забыть?

Возвращение Гусева в КХЛ вызывает смешанные чувства. С одной стороны, радость – как-никак его «волшебством» мы вживую восхищались несколько лет. А с другой… Так сложилось, что у нас стали вешать ярлык «второй сорт» на игроков, у которых не задалась карьера в НХЛ.

Сергей Мозякин, к примеру, так и не испытал себя в сильнейшей заокеанской лиге (по ту сторону океана он по юниорам играл), поэтому о его успехах говорят как-то скромно, без фанфар. Да и знаковое событие – 428-й гол в отечественных чемпионатах Даниса Зарипова никого в России не зацепило. За исключением «Советского спорта» и с некоторым опозданием КХЛ. А ведь капитан «Ак Барса» догнал по голам лучшего советского снайпера Бориса Михайлова, который 35 лет сохранял первенство в чемпионатах страны. И только осенью 2015-го его обошел великолепный Мозякин.

Под Гусева СКА сразу разгрузил платежную ведомость, отпустив центрфорварда Владислава Каменева – кстати, участника ЧМ-2021. В Риге бывший капитан молодежной сборной (в Хельсинки-2016) худшим точно не был, а в четвертьфинале с канадцами (наши уступили 1:2ОТ) даже поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Евгений Тимкин.

Удастся ли Гусеву войти в ту же реку? Этот вопрос нуждается в корректировке. Питерская река вовсе не та, из которой вышел Гусев в 2019-м. Ту возглавлял Илья Воробев, которому активно помогал Алексей Кудашов. А в молодежке у Валерия Брагина Гусев лавров не снискал. Забей он на последних секундах третьего периода финала-2012 со шведами (дело было в Калгари) с чудо-передачи Евгения Кузнецова, ходить ему в героях (Гусеву, Кузнецов стал героем после хет-трика в полуфинале с канадцами).

Конечно, мы ждем расширенного списка олимпийцев Пекина-2022. Наверняка фамилию Гусев мы там увидим. Но чтобы пробиться в окончательную заявку, Никите требуется прыгнуть выше головы. Забивать и отдавать под стать капитану московского «Динамо» Вадиму Шипачеву. Причем не только в клубе, но и в Евротуре. Иначе об Олимпиаде автору спасительного гола в финале Пхенчхана-2018 можно забыть, прежние заслуги в расчет приниматься не будут.