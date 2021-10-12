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Гусев вернулся в СКА. О Пекине можно забыть?
12 октября 20:49
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Гусев вернулся в СКА. О Пекине можно забыть?

Креативный форвард Никита Гусев, не подписав полноценный контракт с «Торонто», продолжит карьеру в клубе из Санкт-Петербурга. В котором сделал себе имя. Соглашение со СКА рассчитано на один сезон

Возвращение Гусева в КХЛ вызывает смешанные чувства. С одной стороны, радость – как-никак его «волшебством» мы вживую восхищались несколько лет. А с другой… Так сложилось, что у нас стали вешать ярлык «второй сорт» на игроков, у которых не задалась карьера в НХЛ.

Сергей Мозякин, к примеру, так и не испытал себя в сильнейшей заокеанской лиге (по ту сторону океана он по юниорам играл), поэтому о его успехах говорят как-то скромно, без фанфар. Да и знаковое событие – 428-й гол в отечественных чемпионатах Даниса Зарипова никого в России не зацепило. За исключением «Советского спорта» и с некоторым опозданием КХЛ. А ведь капитан «Ак Барса» догнал по голам лучшего советского снайпера Бориса Михайлова, который 35 лет сохранял первенство в чемпионатах страны. И только осенью 2015-го его обошел великолепный Мозякин.

Под Гусева СКА сразу разгрузил платежную ведомость, отпустив центрфорварда Владислава Каменева – кстати, участника ЧМ-2021. В Риге бывший капитан молодежной сборной (в Хельсинки-2016) худшим точно не был, а в четвертьфинале с канадцами (наши уступили 1:2ОТ) даже поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Евгений Тимкин.

Удастся ли Гусеву войти в ту же реку? Этот вопрос нуждается в корректировке. Питерская река вовсе не та, из которой вышел Гусев в 2019-м. Ту возглавлял Илья Воробев, которому активно помогал Алексей Кудашов. А в молодежке у Валерия Брагина Гусев лавров не снискал. Забей он на последних секундах третьего периода финала-2012 со шведами (дело было в Калгари) с чудо-передачи Евгения Кузнецова, ходить ему в героях (Гусеву, Кузнецов стал героем после хет-трика в полуфинале с канадцами).

Конечно, мы ждем расширенного списка олимпийцев Пекина-2022. Наверняка фамилию Гусев мы там увидим. Но чтобы пробиться в окончательную заявку, Никите требуется прыгнуть выше головы. Забивать и отдавать под стать капитану московского «Динамо» Вадиму Шипачеву. Причем не только в клубе, но и в Евротуре. Иначе об Олимпиаде автору спасительного гола в финале Пхенчхана-2018 можно забыть, прежние заслуги в расчет приниматься не будут.

О «химии» для Гусева говорить преждевременно. Вряд ли в Санкт-Петербурге его объединят в тройке с центрфорвардом Иваном Морозовым, который начал появляться в составе и даже выходит в звене с Кириллом Марченко. Правый крайний в этой молодежной «линии», о которой столько шумели, Василий Подколзин отравился за счастьем в «Ванкувер» - успехов!

Сколько положили Гусеву? Думается, не больше 70 миллионов. Если это так, то он станет самым высокооплачиваемым игроком СКА. Второй в платежной ведомости – вратарь Ларс Юханссон.

P.S. Сегодня в чемпионате КХЛ мы посмотрели вторую серию «зеленого дерби». В Уфе «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в серии буллитов 3:2Б. Это был парад голов молодых – юлаевцев Шакира Мухамадуллина и Данила Алалыкина, «барсов» Николая Коваленко и Дмитрия Воронкова. Последний из них открыл личный голевой счет в новом сезоне. Лучше поздно, чем никогда.

источник: «Советский спорт»
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