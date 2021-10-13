Армия Питера подвинула лидера Запада. А Гусев за этим наблюдал из ложи

С ТЕЛЕФОНОМ И В ШАПОЧКЕ

Вернувшийся в Санкт-Петербург Никита Гусев на лед против московского «Динамо» не вышел. Он расположился ложе, бросая взгляд то на лед, то на экран гаджета. Его голову украшала шапочка. Обладатель Кубка Гагарина-2017 и автор спасительного гола в финале Пхенчхана-2018 подписал контракт со СКА до конца сезона. Тотчас выяснилось, что на самобытного форварда-бомбардира претендовали Уфа и Балашиха. По словам босса «Салавата Юлаева», Гусев уже одним коньком был в его команде, но «неожиданно оказался в Питере». Вот так!

Армейцы с Невы усилились еще и габаритным форвардом Валентином Зыковым, которого раньше так хотел вернуть ЦСКА. Зыков был заявлен на матч 13-м нападающим под 90-м номером. Однако на лед так и не вышел. Нет уверенности, что он поможет новой команде. По уму с такими возвращенцами неплохо бы для начала заключать пробный контракт.

Думается, Гусеву матч понравился. Его старая новая команда смотрелась, ударно сработали ее спецбригады большинства. Мы же сразу стали прикидывать «химию» для Никиты. С Кемппайненом наладили связи Бурдасов и Кузьменко. С Морозовым комфортно играется Марченко и Галимову.

А вот плеймейкер Вей наверняка повысит свой КПД в тройке с Гусевым, направо к ним можно поставить живчика Хуснутдинова, который возьмет на себя черновую работу.

Следующий матч СКА проведет в Хельсинки, рискнут ли штаб питерцев бросить Гусева на «шутов». Ведь с ними шутки плохи.

ЗАХЛЕБНУЛИСЬ В ВОДАХ «АМУРА»

Московские армейцы после натужной победы в дерби над «Спартаком» (1:0) опять разочаровали. У команды Сергея Федорова хромает атака. А тут и оборона просела. Без ведущего защитника Дальбека, а также Блажиевского и Киселевича. Все они в лазарете.

В понедельник красно-синих спасала «шальная пуля» - «теннисный» гол в большинстве Плотникова. И сегодня похожим образом забросил Гуськов. Однако судьи ее не засчитали, посчитав, что клюшка форварда встретилась с шайбой в точке выше перекладины.

Об «Амуре» в этом сезоне если и говорили, то лишь в контексте с увольнением тренера Владимира Воробьева по статье – за нарушение трудовой дисциплины. А тут она наколотила пять (!) шайб, пропустив одну в самой концовке от Соркина. Забивали «тигры» изысканно – новичок команды Николишин (поздравим его отца Андрея), опытный Бутузов…

Поздравим нового наставника гостей Михаила Кравеца. Хочется верить, что эта победа не станет для его команды эпизодом.

Уступая 1:4, армейцы зачем-то сняли вратаря и получили в пустые ворота. Чтобы окончательно испортить настроение болельщикам. Удивляет бан лучшего нападающего команды Окулова, способного соорудить гол из ничего. Он пропустил дерби и сегодня остался в золотом запасе. Но чем лучше экс-энхаэловцы Григоренко и Слепышев? Они откровенно разочаровывают.

Поражение 1:5 – самое крупное для ЦСКА в этом сезоне. Еще дважды были 0:4 - в Балашихе и Магнитогорске. Разница шайб - всего «+1».

В пятницу красно-синие будут принимать «Адмирал», который существует, чтобы не было скучно «Амуру» (так образно выразился один из «моряков» на предсезонке). А 18 октября, в понедельник, москвичей ждет третье дерби «Спартак» - ЦСКА.

ТАБЛО

СКА – Динамо М – 5:3, ЦСКА – Амур – 1:5, Автомобилист – ХК Сочи – 4:5Б, Локомотив – Северсталь – 2:1ОТ, Витязь – Торпедо – 1:3