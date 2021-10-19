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Кудашов посвятил победу в Казани Дмитриеву. Сегодня тренеру-мэтру исполнилось бы 80 лет
19 октября 22:24
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Ак Барс»

Кудашов посвятил победу в Казани Дмитриеву. Сегодня тренеру-мэтру исполнилось бы 80 лет

Московское «Динамо» вышло из пике, прервав серию из трех поражений. В гостях у «Ак Барса» бело-голубые отыграли фору в два гола и в овертайме вырвали победу (5:4).

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, выпускник хоккейной школы Электростали, сделал себе имя в «Крыльях Советов» под руководством Игоря Дмитриева. В 1980-е Ефимыч – автор этих строк был лично с ним знаком – превратил профсоюзный клуб из середняка в претендента на медали. В 1989-м и 1991-м он дотянулся до бронзы, а в 1988-м остановился в шаге от сенсации, едва не скинув с чемпионского трона непобедимый в те годы ЦСКА с 15-ю олимпиониками в составе.

В творческой лаборатории Дмитриева загорелась и засверкала звезда Алексея Морозова, ныне президента КХЛ и «Крыльев Советов». В смутные 1990-е Игорю Ефимовичу пришлось продать личное авто, чтобы оплатить расходы команды в выездном турне. Странно, что в настоящее время «Крылышками», представленными на хоккейной карте лишь клубом МХЛ, инкогнито рулит… скаут НХЛ, бывший партнер Морозова по «Ак Барсу».

Дмитриев ассистировал Виктору Тихонову на Рандеву-87 (два матча в Квебек-сити между сборными СССР и НХЛ), пяти ЧМ (1987, 1989-1992) и трех Олимпиадах (1988, 1992, 1994), а также возглавлял сборную России на ЧМ-1997. Тяжелая болезнь головного мозга помешала ему быть у штурвала нашей первой дрим тим на Кубке мира-1996. В декабре 1997-го Дмитриев ушел из жизни на 57-м году.

Игоря Ефимовича уважали не только его подопечные, но армейцы и динамовцы. Вчера на пресс-конференции новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов, представляя свой штаб для Пекина-2022, нашел теплые слова для Дмитриева. Лет 15 назад то же самое я слышал от Вячеслава Быкова. Да и наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов завоевал золото ЧМ-1989, работая бок о бок с Дмитриевым.

Сегодня Кудашов, назначенный тренером сборной на Олимпиаду в Пекине, прервал черную серию из трех поражений, совершив камбэк в Казани. Наставник бело-голубых вовремя заменил вратаря Ивана Бочарова, пропустившего две быстрые шайбы. Уступая 0:2 и 1:3, бело-голубые перехватили инициативу и воспользовались ошибками хозяев. У которых просел голкипер Тимур Билялов, признанный лучшим в КХЛ в позапрошлом сезоне. Три из пяти шайб на его совести, в том числе и решающая от Дмитрия Рашевского.

Но в голе лучшего бомбардира чемпионата Вадима Шипачева вратарской вины нет, капитан «Динамо» и кандидат в дрим тим неотразимо пальнул в девятку. Русский Кросби был близок к своему 13-му голу, но шайбу приняла на себя крестовина ворот.

Буквально плавил лед еще один пекинский кандидат Дмитрий Воронков, забив вторую для себя шайбу со старта сезона. Однако его усилий не хватило для успеха.

Нельзя обойти вниманием теннисный разгром 1:6 в Челябинске хозяев «Салаватом Юлаевым». Уфимцы лихо прокатились по Южному Уралу, прервав победные серии «Магнитки» (14 матчей) и «Трактора» (8 игр).

А в Ярославле «Адмирал» притормозил «Локомотив» Игоря Никитина (1:3). К слову, главный тренер «моряков» Александр Андриевский пересекся с Дмитриевым на Кубке Канады-1991.

ТАБЛО

Ак Барс – Динамо М – 4:5ОТ, Трактор – Салават Юлаев – 1:6, Локомотив – Адмирал – 1:3, Нефтехимик – Амур – 3:2Б, Северсталь – Куньлунь Ред Стар – 2:1, Динамо Мн – Барыс – 6:5, СКА – Йокерит – 2:0, Динамо Р – Металлург – 4:5Б

источник: «Советский спорт»
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