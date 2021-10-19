Кудашов посвятил победу в Казани Дмитриеву. Сегодня тренеру-мэтру исполнилось бы 80 лет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, выпускник хоккейной школы Электростали, сделал себе имя в «Крыльях Советов» под руководством Игоря Дмитриева. В 1980-е Ефимыч – автор этих строк был лично с ним знаком – превратил профсоюзный клуб из середняка в претендента на медали. В 1989-м и 1991-м он дотянулся до бронзы, а в 1988-м остановился в шаге от сенсации, едва не скинув с чемпионского трона непобедимый в те годы ЦСКА с 15-ю олимпиониками в составе.

В творческой лаборатории Дмитриева загорелась и засверкала звезда Алексея Морозова, ныне президента КХЛ и «Крыльев Советов». В смутные 1990-е Игорю Ефимовичу пришлось продать личное авто, чтобы оплатить расходы команды в выездном турне. Странно, что в настоящее время «Крылышками», представленными на хоккейной карте лишь клубом МХЛ, инкогнито рулит… скаут НХЛ, бывший партнер Морозова по «Ак Барсу».

Дмитриев ассистировал Виктору Тихонову на Рандеву-87 (два матча в Квебек-сити между сборными СССР и НХЛ), пяти ЧМ (1987, 1989-1992) и трех Олимпиадах (1988, 1992, 1994), а также возглавлял сборную России на ЧМ-1997. Тяжелая болезнь головного мозга помешала ему быть у штурвала нашей первой дрим тим на Кубке мира-1996. В декабре 1997-го Дмитриев ушел из жизни на 57-м году.

Игоря Ефимовича уважали не только его подопечные, но армейцы и динамовцы. Вчера на пресс-конференции новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов, представляя свой штаб для Пекина-2022, нашел теплые слова для Дмитриева. Лет 15 назад то же самое я слышал от Вячеслава Быкова. Да и наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов завоевал золото ЧМ-1989, работая бок о бок с Дмитриевым.

Сегодня Кудашов, назначенный тренером сборной на Олимпиаду в Пекине, прервал черную серию из трех поражений, совершив камбэк в Казани. Наставник бело-голубых вовремя заменил вратаря Ивана Бочарова, пропустившего две быстрые шайбы. Уступая 0:2 и 1:3, бело-голубые перехватили инициативу и воспользовались ошибками хозяев. У которых просел голкипер Тимур Билялов, признанный лучшим в КХЛ в позапрошлом сезоне. Три из пяти шайб на его совести, в том числе и решающая от Дмитрия Рашевского.