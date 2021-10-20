Жамнову надо ехать не в НХЛ, а на «Карьяла». Как Россия снова наступает на старые грабли

Сам ход событий говорит о том, что для подготовки к Олимпиаде Ковальчук Жамнову в общем-то не нужен. Но зачем тогда его позвали? Не хотелось бы подозревать кое-кого в приоритете конъюнктурных соображений над деловыми. Но очень похоже на то, что звезду с громким именем и авторитетом просто решили перетянуть в свой хоккейный лагерь, что называется, для большего веса. Официальные объяснения: мол, Ковальчук нужен для создания хорошего микроклимата в команде – выглядят несерьезно. С чего этому климату быть плохим? И чем не годится на роль создателя атмосферы тот же Овечкин?

Можно не сомневаться, что ничего в этом плане не изменится при Жамнове в Пекине-2022. Не верится от слова совсем, что Илья Валерьевич будет указывать Алексею Юрьевичу, кого берем на Игры, а кого отцепим. Или давать установки Алексея Кудашову, какую тактику рисовать на планшете. Главный тренер начал озвучивать ключевые кадровые решения до того, как возникла сама идея приглашения Ковальчука в штаб. Герой Квебека-2008 еще даже не приступил к работе, а тройка неприкосновенных звезд в лице Овечкина, Кучерова и Василевского уже была выбрана без него. Обещание всенепременно позвать на Игры Панарина и комплименты Шипачеву Жамнов также раздавал до прихода Ильи в штаб.

В Канаде генменеджер назначает тренера и формирует штаб. У нас главный тренер сам выбрал себе генменеджера. В этой разнице – вся суть. Абсолютно очевидно, что Ковальчук – никакой не генеральный менеджер. В сборной России за все и всегда отвечает именно главный тренер. За комплектование штаба помощников, за состав, тактику, игровые аспекты. И за взаимоотношения в раздевалке тоже. Так было при Фетисове в Солт-Лейке-2002, при Крикунове в Турине-2006, при Быкове в Ванкувере-2010, при Билялетдинове в Сочи-2014. Наконец, так было при Знарке в Пхенчхане-2018.

В последние два дня мы многое поняли о внутренней кухне работы сегодняшней сборной России. Не покидает стойкое впечатление, что работу по подготовке к Олимпиаде Алексей Жамнов начал не с того, с чего должен бы. Речь про страсти вокруг должности Ильи Ковальчука (которого на пресс-конференции окрестили генеральным менеджером, а на утро выяснилось, что должность у него иная – менеджер по работе с игроками НХЛ). А также про публичное решение главного тренера первым делом отправиться в Северную Америку.

В итоге заход Ильи в штаб вышел скомканным. Заявление о назначении его генменеджером было сделано Жамновым поспешно, вопрос не согласовали с ФХР. 38-летнего нападающего невольно публично подставили. Ему точно ни к чему история со столь быстрой сменой должности внутри штаба.

ДЛЯ ЧЕГО ЖАМНОВУ ЕХАТЬ В НХЛ?

С огромной симпатией отношусь к Ковальчуку – и как к спортсмену, и как к человеку. Не подумайте, что автор против его работы в олимпийской сборной. Не сомневаюсь, что он может принести национальной команде намного больше пользы, чем некоторые помощники и советники. Вопрос-то не в этом. А в том, предложат ли Ковальчуку тот фронт работ, на котором он будет реально полезен? Или втянут в проекты, которые больше похожи на имитацию работы?

Предстоящая скорая поездка в Северную Америку лично меня настораживает. Вроде как там собираются смотреть кандидатов. Однако просмотром можно заниматься по видео, благо современные средства коммуникации позволяют собрать гораздо больше материала для анализа, не выходя из дома. И кого там, по большому счету, смотреть? У нас что, есть адекватная равноценная замена травмированным Малкину или Кучерову? Нет. Остается молиться на то, чтобы все топ-игроки к февралю были здоровы и находились в хороших кондициях. Список наших звезд численно идентичен олимпийской заявке. Проблема кадрового выбора, когда кандидатов больше, чем мест, касается только одной линии – вратарской, о чем уже писалось.

Ну так не Жамнову же копаться в нюансах, решая проблему комплектования вратарской бригады, которая будет обладать не только наивысшей суммой мастерства, но и внутренней бесконфликтностью, отсутствием ревности третьего номера к первому. Этим должны заниматься профессионалы – например, Набоков, тренер вратарей «Сан-Хосе».

Тогда зачем вообще ехать за океан? Есть опасение, что вся суть командировки сведется к дружеским теплым посиделкам Жамнова и Ковальчука с нашими энхаэловцами. Тем более что в прежние годы Алексей Юрьевич, трудясь на других должностях в тренерском штабе сборной, зарекомендовал себя мастером организации таких душевных встреч. Поневоле вспоминаешь бессмертную комедию Гайдая: «За чей счет банкет? Кто оплачивать будет? – Во всяком случае, не мы».

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

В прежние годы мы прекрасно понимали, зачем нужны предолимпийские поездки в Северную Америку. Например, Игорь Тузик на рубеже веков на простом русском языке объяснял «новым американцам», что не надо бояться приезжать в сборную. Что никто не будет действовать как во времена Виктора Тихонова, заставляя звезд бегать 10 км в 6 утра и делать сальто во вратарской экипировке.

Владислав Третьяк перед Ванкувером ездил за океан по той причине, что к Играм-2010 такие звезды как Варламов и Дацюк вообще не имели опыта игры в сборной Вячеслава Быкова. А, например, Малкин, Гончар и Марков были приглашены в команду после почти трехлетнего перерыва. Вратари Набоков с Брызгаловым очень любили живое общение. С энхаэловцами того поколения просто надо было как можно больше разговаривать. Яркая история была с тем же Брызгаловым. Когда его не взяли на ЧМ-2011, он все равно следил за сборной, постоянно звонил Третьяку и даже в шутку просился у знаменитого вратаря на работу в Госдуму, помощником депутата.

Билялетдинов перед Сочи ездил за океан в состоянии, близком к панике. В декабре 2013-го он со сборной звезд КХЛ провалился на Кубке Первого канала и, решил, что вместо десяти кандидатов из российского чемпионата на Олимпиаду надо звать трех-четырех. А другие места в заявке посчитал правильным в спешке заполнить энхаэловцами, в том числе такими, как Никита Никитин и Валерий Ничушкин. Мы видели, что это спорный подход, но хотя бы понимали, что главный тренер пытается тушить пожар.

ПОДГОТОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКТИЧЕСКОЙ, А НЕ ПРАЗДНОЙ

А зачем теперь эта поездка? Жамнов вроде бы попытался объяснить все на пресс-конференции. Но, по сути, запутал всех еще больше. «Игроки познакомятся с нашими тактическими планами», - заметил тренер. И тут же уточнил: «Все нюансы будем обсуждать внутри штаба, когда в Москву прилетит Гончар. Это будет в декабре». То есть тренерская лаборатория заработает через полтора месяца, а с игроками он будет говорить прямо сейчас? О чем?

При этом тот же Кубок «Карьяла» Жамнову по непонятным причинам неинтересен. На пресс-конференции он выражал уважение Владимиру Юрзинову. Но на деле после этих слов, по идее, должен был позвонить легендарному тренеру, который в той же хоккейной Финляндии знает очень многих. И попросить: «Владимир Владимирович, вразумите дебютанта». Можно ведь получить контакты «разведчиков», тех, кто варится внутри финской кухни, и во время ноябрьского Евротура пообщаться вживую, подсмотреть специфику, которая есть в предолимпийской подготовке того же финского штаба.

И не только финского. Против Чехии нам на Олимпиаде играть уже в группе. Если хотим медали, то либо финны, либо шведы практически неизбежны в роли соперников по плей-офф. Тут, кстати, есть важнейший нюанс подготовки к Пекину, о котором в нашем штабе пока дружно забыли. В отличие от России и Швеции, которые повезут в Китай энхаэловские составы, заявка тех же чехов или финнов будет отличаться широким представительством игроков из европейских лиг. У Чехии просто нет большого количества звезд за океаном. А команда Суоми традиционно любит опираться на домашние кадры. В составе финнов, обыгравших Россию в четвертьфинале сочинской Олимпиады, было 11 человек из КХЛ и других европейских чемпионатов! Причем те Игры проходили с участием НХЛ.

Работа по изучению соперников с этой точки зрения видятся одной из ключевых предолимпийских задач. Но Жамнову, видимо, это не так интересно, как поездка в Штаты. В Северной Америке веселее? В олимпийском штабе уже восемь человек, а сборную России на Кубок «Карьяла» повезет тренер, который в штаб не входит – Олег Браташ, на днях назначенный главным в молодежку. Это как?!

Видя сегодня весь этот организационный бардак вокруг олимпийской сборной, задумываешься о том, насколько большой ошибкой было расставание со Знарком. Да, после золота Игр-2018 Олег Валерьевич стал просить немыслимых денег. Но искать компромисс с ним было бы куда правильнее, чем рубить сплеча и расставаться.

Роковая спешка случается со сборной уже второй раз за десятилетие. Десять лет назад после первого же безмедального ЧМ за все время работы национальная команда поспешила сказать «адью» Быкову. И слишком резво заменила его на Билялетдинова. К чему привела та ошибка, мы все прекрасно помним. Результат домашней Олимпиады стал провальным.

Сегодняшняя ситуация даже опаснее. По двум причинам. Во-первых, наша хоккейная система теперь неспособна к самолечению, а вмешательства извне лишь усугубляют болезнь. Ведь даже осознание ошибки по отношению к Знарку не привело ни к чему. Вернуть матерого тренера так и не дали.

Во-вторых, сам процесс подготовки к Олимпиаде крайне тревожит. Впору вспоминать анекдот: «Помнишь, жаловался тебе на черную полосу? Так вот, то была белая?». Не докатимся ли до того, что на фоне Пекина-2022 воспоминания о Сочи-2014 будут выглядеть достойно?