Андрей Мартемьянов: Давление витало в раздевалке, разговор с руководством был

Для гостей матч начался на мажорной ноте – к середине первого отрезка встречи они вели 2:0, использовав большинство и отличившись в равных составах. Шайбы на счету Стремвалля и Воронина. Видимо, такой резкий старт расслабил минчан, и сибиряки смогли довольно быстро отыграться, а потом и создать минимальное преимущество. Отличились Коротков, Шашков и Сетдиков. 3:2. Таким счет остался до конца встречи. Больше ни ворота Сятери, ни Большакова никто распечатать так и не смог, хотя попыток было уйма.

Но на сибирской земле динамовцам очков набрать не удалось. «Сибирь», которая начала домашнюю серию после неудачного, нулевого выезда, пласталась и цеплялась изо всех сил. Сказалось и то, что инсайды в один голос твердили о возможной отставке главного тренера хозяев Андрея Мартемьянова. Да и расторжения первые пошли – простились с легионером Антоном Ведином. Он стал игроком московского «Динамо».

Тренерская рука и хорошие мастеровитые игроки, среди которых Бек, Стремвалль, Теденбю, Кемпе. В Новосибирск они приехали с шикарной статистикой – в последних десяти матчах минчане уступили лишь в одном, и то в овертайме.

Минское «Динамо» в этом сезоне приятно удивляет. Команда Крэйга Вудкрофта делит третью строчку турнирной таблицы Запада с динамовцами из Москвы, опережая таких топов, как ЦСКА и «Локомотив».

ДАВЛЕНИЕ ВИТАЛО В ВОЗДУХЕ

– Хорошая игра, – сказал Андрей Мартемьянов, главный тренер «Сибири», – соперник с приличной атакой, они неслучайно находятся вверху таблицы. Благодарен своей команде за отдачу, пластались, старались, выиграли.

– Чувствовалось ли давление после неудачного выезда?

– Да, оно витало в раздевалке. Я попросил ребят сбросить груз ответственности с плеч. Такими выходить на лед не стоит. Мы все можем – с тем же «Авангардом» на выезде хорошо играли, переигрывали даже.

– Ходили новости, что вас могут отправить в отставку. Чувствовали, что сегодня парни бились за вас? И был ли у вас разговор с руководством?

– Они играли за себя, у каждого должна быть своя мотивация. Разговор был. Про детали не скажу. Но на меня это не давит, это жизнь – готов к любому решению руководства. Сейчас же я тренирую, а мы стараемся играть результативно и побеждать.

– Что скажете касательно расторжения контракта с Ведином?

– Мы ждали от него многого, но не получилось. При этом Антон – хороший хоккеист, командный, работяга. Человеческие качества прекрасные, но долго не мог забить. Я чувствовал, что это сковывало его. У меня уже был такой прецедент с одним финским хоккеистом – тоже предсезонку со мной отлично провел, а потом не пошло. Такое бывает. Новая страна, новая лига, потерялся немного. Мы расстались по-братски, пожелав ему удачи. Антону надо сменить обстановку. Нам же нужен игрок другого калибра.

– Уже есть кто на примете?

– Пока нет. Потому что мы не одни на рынке. Топовые клубы тоже ищут. Но селекционная работа у нас ведется круглосуточно. Тем более, снова травмы пошли. Но ребята даже с повреждениями рвутся в бой. Спасибо им за это.

– Снова вопрос про Дмитрия Овчинникова. Он забил в прошлом матче, сегодня тоже хорошо смотрелся. Как оцените его действия?

– В полном порядке игрок. В самом конце не стал его выпускать – решил отправить более опытных ребят. А так – он и шайбу сохранял, и подстраховывал, и момент создал голевой. Молодец.

– Во втором периоде вы не выпускали Никиту Шашкова. Потому что решили дать шанс Овчинникову или у него повреждение?

– Травма.

НАЧНЕМ НОВУЮ СЕРИЮ

– Начало матча понравилось – мы были быстрыми, агрессивными, – говорит Крэйг Вудкрофт, – забили две шайбы, но ненадолго уснули. Лейтмотив сегодняшнего матча такой: можно играть хорошо 50 минут, но стоит ненадолго уснуть и вернуться будет уже проблематично. Произошло именно так. «Сибирь» же вернулась. А потом их оборона не позволила нам реализовать свои шансы.

– Почему Тайлер Граовац сыграл всего полторы минуты?

– У него повреждение.

– «Динамо» часто пропускает после подставления с пятака. Как решить эту проблему?

– Это хоккей. Такое случается, иногда не в нашу пользу.

– Сегодня прервалась рекордная серия минского «Динамо» по количеству матчей с набранными очками...

– Все рано или поздно заканчивается. Жаль, что не смогли победить. А серия? Значит, мы начнем новую.