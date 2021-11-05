Хартли больше не в авангарде. Что не так с чемпионом КХЛ?

Казалось бы, самое время заняться кризис-менеджментом. Кадровых проблем в нападении навалом. Якупов и Брюквин не справляются с ролью бомбардиров. Зачем на гренадеров Телегина и Жаркова выделено 80 млн рублей клубной платежки, вообще непонятно. Но главная беда у команды с центрами. Прохоркин не забивает уже полтора месяца, а ассистирует только против таких соперников как «Сибирь» и «Сочи». Точно такой же низкий уровень что по очкам, что по «плюс-минусу» у Дергачева. Паре уже на драфте отказов.

Четыре поражения в последних пяти матчах. В этих встречах заброшено всего 7 шайб. Собственно, игра в атаке – главная слабость сегодняшних «ястребов». В результативности «Авангард» безнадежно отстал не только от «Магнитки» с «Динамо», но и от «Йокерита» с «Автомобилистом». Один из самых дорогих составов лиги забивает меньше «Витязя» и не чаще того же «Нефтехимика».

Между тем позади почти половина чемпионата. Такие итоги на экваторе вызывают вопросы. Особенно если смотреть на результаты «Авангарда» против тех, кто входит в число главных фаворитов сезона. С топ-клубами омичи сыграли 9 раз и победили лишь дважды. Считая Кубок Открытия против того же ЦСКА.

Из всех, кто перед стартом сезона считался реальным претендентом на Кубок Гагарина, хуже всех осенью выглядит именно «Авангард». Даже ЦСКА со своим горемычным тренером-дебютантом Сергеем Федоровым выигрывает почаще «ястребов». Если бы команда Боба Хартли выступала там, где временно базируется географически – то есть в Западной конференции, с такими результатами не попадала бы даже в восьмерку.

ШИПАЧЕВ – НЕ НУЖЕН?

По логике, с такими кадровыми проблемами офис «Авангарда» должен был бы озаботиться скорейшим усилением. Например, сделать все возможное, чтобы переманить к себе Вадима Шипачева. У лидера бело-голубых не складываются дела в сезоне – команда нестабильна, новое руководство предъявляет претензии. В такой ситуации вполне можно было бы попытаться обменять на динамовца кого-то из игроков «Авангарда». Вот только обладатель Кубка Гагарина-2021, по нашей информации, такой вариант усиления не рассматривает вообще.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Можно понять, когда Шипачевым не интересуется укомплектованная «Магнитка». Или «Трактор», у которого три отличных звена, да еще теперь и Кравцов из «Рейнджерс» подъехал. СКА в октябре пополнился такими звездами (по меркам лиги) как Гусев, Лехтонен и Волков. А у «ястребов» другие приоритеты. Похоже, что новыми чемпионскими планами топ-менеджмент клуба на данный момент не мыслит.

Председатель совета директоров Александр Крылов уже дал понять тем, кто отвечает за спортивную часть, что никаких дополнительных трат на усиление клуб делать не будет. Играть сезон придется теми, кто есть в наличии сейчас. Невозможны ни досрочные расторжения, ни контракты с новичками. Режим жесткой экономии накрыл и «вышку» с «молодежкой». В командах системы «Авангарда» отменены премиальные за победу. Хотя в ВХЛ они составляли около 10 тысяч рублей на человека, а в МХЛ и вовсе 3 тысячи. Смешные по хоккейным меркам деньги. Но существенные для тех, кто пробивается наверх. В МХЛ далеко не все игроки получают хотя бы 50 тысяч рублей, а на питание с экипировкой игрокам часто приходится тратиться самим.

Урезано также финансирование клубной академии. Многие факты выплыли наружу после открытого письма, которое полтора месяца назад было опубликовано родителями занимающихся спортсменов. На детско-юношеском уровне экономят и на количестве ледовых тренировок, и на выездных матчах (берут по 17 игроков вместо 22).

По некоторым данным, проблема не в отсутствии денег, а в смене приоритетов. Все сбереженные финансы планируется вложить в промоушен. В этом плане большое внимание уделено декабрьскому матчу в Дубае против «Ак Барса», где «Авангард» будет номинальным хозяином и реальным соорганизатором мероприятия.

КОМУ В РОССИИ НУЖЕН МАТЧ В ДУБАЕ?

Совершенно непонятно, как будут окупаться подобные мероприятия. Кому интересен в Эмиратах хоккей? Шейхам-акционерам нефтяных скважин? Гастарбайтерам из Бангладеша и Пакистана? Хороший пример сотрудничества с арабами – это состоявшийся два года назад бой Нурмагомедова. Хабиб им в тысячу раз ближе Боба, Корбэна или Арсения.

Большой вопрос, зачем российскому клубу и российской лиге Дубай? При Александре Медведеве, прежнем боссе КХЛ, расширение все-таки шло в Европу. И даже самые экзотические проекты, вроде «Медвешчака», имели вполне конкретный стратегический подтекст. «Газпром» был близок к тому, чтобы получить контроль над хорватской компанией, монопольно владевшей всей топливозаправочной сетью страны. Про Чехию и Словакию вообще молчим. Это был хороший вклад в повышение уровня хоккея нашей лиги, а также инструмент влияния на элиты восточноевропейских стран.

Крылов все-таки вкладывает в «Авангард» не свои деньги. Если бы на дубайский гламур тратились «частники» - владельцы «Магнитки» и «Северстали» Рашников и Мордашов – это одно. А тут все-таки речь про средства госкорпорации. Может, правильнее потратить их на реальное развитие хоккея, а не на голый пиар?

Источник фото: ХК «Авангард»

На этом фоне не кажется справедливой экономия на молодежном спорте ради шоу-бизнеса. Как и на зарплатах своих отечественных звезд. Потолок зарплат сегодня выталкивает многих из них за океан. Но получается, что на промоушен с непонятными перспективами деньги есть, а на реальный вклад в хоккеистов – нет.

Увы, таков современный мир, в котором серое все чаще выдается за белое. Вот и с турнирным падением «ястребов» отказываются бороться те, кто должны делать это в первую очередь. Вячеслав Быков никогда ранее не был замечен в популистских высказываниях, всегда рубил правду-матку. А тут сподобился экс-наставник сборной России на очень спорный тезис. О том, что можно было бы доверить тандему Крылов – Хартли еще и национальную команду.

Вы это серьезно, Вячеслав Аркадьевич?