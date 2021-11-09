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Бодигард Овечкина помешал русскому капитану «Вашингтона» обойти Халла

НХЛ скучна и предсказуема до безобразия. Шестеркин снова отражает 40+ бросков и берет первую звезду матча «Рейнджерс» - «Флорида» (4:3). Овечкин забивает 741-й гол в карьере и выходит в лидеры среди снайперов сезона.
Бодигард Овечкина помешал русскому капитану «Вашингтона» обойти Халла
09 ноября 2021 09:03
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL (НХЛ)

Вообще-то капитан «Вашингтона» посчитал, что догнал Бретта Халла уже на 133-й секунде встречи с «Баффало» (в итоге 5:3). Ови подправил шайбу после дальнего навеса Римсдайка и уже было побежал праздновать гол в фирменном экзальтированным стиле. Однако успел бросить взгляд на своего бодигарда Уилсона, стоявшего ближе к воротам, а тот восторженно вскинул клюшку вверх. Так канадец отреагировал на удар шайбы в его правый локоть, от которого она и спикировала в сетку. Пришлось Александру тормознуть, обнять охранника и смириться, что празднование 741-го гола в карьере с выходом на четвертое место в списке стрелков за всю более чем столетнюю историю НХЛ придется отложить.

- Если бы не я, Алекс уже превзошел бы результат Халла, - признал свое невиданное вероломство Том Уилсон. - Там шайба чиркнула по моей руке или что-то в этом роде. Я должен был просто уйти с дороги, и тогда бы мы говорили о Ягре.

Это поразительно, но когда этот долгожданный момент в середине второго периода все-таки наступил, все – публика, телекомментаторы и даже сами игроки поначалу ничего не заметили! Орлов пульнул шайбу от синей линии – тащи, Токарски! Вашингтонцы двинулись было чествовать российского защитника. Вот только на пути снаряда оказался величайший снайпер современности, который легким касанием Мастера и перевел его прямиком в девятку!

Фиксируем цифру дня:

5. Бретт Халл – 741 шайба (в 1269 играх);
4. Александр Овечкин – 741 (1209);
3. Яромир Ягр – 766 (1733);
2. Горди Хоу – 801 (1767);
1. Уэйн Гретцки – 894 (1487).

- Я просто живу день за днем, - прокомментировал очередную веху большого пути Александр. - Приятно находиться в этой компании. Речь идет о довольно больших числах, так что нужно просто двигаться дальше. Очевидно, что приятно сравняться с Халлом, но у меня еще есть парочка игр…

Интересно, это Овечкин на паузу на Кубок Карьяла, что ли, намекает? Но его нет в составе дружины Олега Браташа, а НХЛ пренебрегает Евротуром!

К передаче на гол Уилсона москвич добавил ассистентский балл в большинстве на пятую шайбу Карлсона и округлил число передач за карьеру до 600, поднявшись по этому показателю на пятое место среди россиян.

Фиксируем цифру дня:

5. Александр Овечкин – 600 передач (в 1209 играх);
4. Павел Дацюк – 604 (953);
3. Сергей Зубов – 619 (1068);
2. Евгений Малкин – 680 (940);
1. Сергей Федоров – 696 (1248).

Попутно у Великой восьмерки оформилось еще одно достижение – чистое 29-е место среди бомбардиров всех времен.

Фиксируем цифру дня:

30. Дейв Андрейчук – 1338 (640+698) очков;
29. Александр Овечкин – 1341 (741+600);
28. Матс Сундин – 1349 (564+785);
27. Ги Лефлер – 1353 (560+793)...
1. Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963).

В этом разделе цифирь канадца белорусских кровей выглядит особенно забавно. Даже если бы Гретцки не забил в НХЛ ни одного гола, он все равно возглавлял бы список бомбардиров с 1963 передачами! У идущего вторым Яромира Ягра – 1921 (766+1155) очко.

Но вернемся к нашему Ови. С 11 шайбами он снова единолично лидирует среди снайперов чемпионата, у Драйзайтля («Эдмонтон») – 10. По очкам – 21 (11+10) Александр уступает только тому же Драйзайтлю – 23 (10+13) и капитану «Ойлерз» Макдэвиду – 22 (8+14). На пятую строку поднялся Евгений Кузнецов, сделавший сегодня три передачи - 16 (5+11). У уральца тоже юбилей: конечно, не такой крутой, как у Ови – 300 передач в карьере и 22-е место среди россиян.

Как думаете, кто на две позиции выше? Наш нью-йоркский Хлебушек. В матче с «Флоридой» Панарин ассистировал дважды – 319 передач за карьеру. Артемий и гол забил. Да судьи его отменили после челленджа тренера «пантер» - Стром влез во вратарскую площадь и помешал Найту парировать выстрел русской десятки.

Да, Сергея Бобровского снова не оказалось даже на лавке южан. Без травмированного российского голкипера «Флорида» потерпела первое в сезоне поражение в основное время. Тем не менее с 21 очком продолжает возглавлять общую таблицу НХЛ.

Ну а главным героем вечера в «Медисон Сквер Гарден» по традиции стал Шестеркин. Пятый раз в сезоне Игоря признали первой звездой матча! Москвич продолжает улучшать свой рекорд по матчам с 40+ отбитыми бросками с момента дебюта в НХЛ: теперь таких героических представлений в активе олимпийского чемпиона – восемь. Причем Шестеркин не проиграл ни разу, когда «рейнджеры» позволяли наносить по его воротам 40 бросков и более.

«Флорида» 45 раз проверила Игоря, который сохранял владения в неприкосновенности до третьего периода. Под конец хозяева совсем расслабились – за полторы минуты до финальной сирены позорно смотрели, как их вратаря дважды расстреливают. Естественно, тренер Жерар Галлан жестко прошелся по подопечным:

- Спасибо Шести, что удержал победу. Мы сражались в течение двух периодов, обыгрывали отличную команду, которая в этом сезоне не уступала в основное время. Но такой третий период просто неприемлем. Мы должны бороться с этим. Должны взрослеть. Должны быть мужчинами и биться до самого конца. Я принимаю два очка, но это не тот путь, которым мы должны следовать.

источник: «Советский спорт»
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