Тренер олимпийской сборной в США, а мы зачем-то бросаем мальчишек в пасти голодных финских «львов»

Как утром радостно сообщили российские СМИ, Алексей Жамнов сегодня объявился в Далласе, где наблюдал, как скромный «Нэшвилл» Якова Тренина громит «звезд» Александра Радулова и Дениса Гурьянова. Глубинный смысл визита тренера олимпийской сборной в Техас – лично мне непостижим. Я-то, наивный, полагал, что специалисту с минимальным опытом самостоятельной работы участие в Кубке Карьяла за четыре месяца до старта Игр в Пекине просто жизненно необходимо. Хоть что-то понять, что-то увидеть, в первом приближении навести мосты с ассистентами, почувствовать друг друга, элементарно роли распределить.

Куда там! Посетить во время Евротура шикарный Нью-Йорк, солнечный Майами, Техасскую Силиконовую долину и «Врата на Запад» Сент-Луиса, видимо, куда важнее и полезнее, а главное – приятнее.

А вот скучные финны – прямо противоположного мнения. Как ни странно, но они меня поддержали на все сто. В Хельсинки сейчас в полном сборе весь олимпийской штаб Суоми во главе с генменеджером Йере Лехтиненом и тренером Юккой Ялоненом, которые созвали со всей Европы лучшие хоккейные кадры страны!

Судит сами, среди 27 приглашенных игроков (2 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих) только девятеро представляют местный чемпионат. Из клубов КХЛ – 12 человек, включая самого надежного вратаря нашей лиги Олкинуору («Магнитка»), самого меткого снайпера Оямяки («Витязь»), столпов атаки и обороны СКА Кемппайнена и Лехтонена, монстров «Салавата Юлаева» Гранлунда и Маннинена. Плюс пять штыков из «Йокерита», который, если кто не в курсе, ныне возглавляет западную конференцию КХЛ. Еще четверо прибыли из Швейцарии, двое – из Швеции.

Что касается квалификации и титулов этого призыва, достаточно сказать, что вратарь Олкинуора, защитники Лехтонен, Линдбом, Койвисто, Охтамаа, нападающие Анттила (капитан «Йокерита» и сборной), Савинайнен, Оямяки, Раяла, Маннинен, Песонен сенсационно добыли золото ЧМ-2019, где в плей-офф последовательно повергли звезд НХЛ из Швеции, российскую дрим тим и Кленовые листья в финале. Добавьте к ним прожженных экс-бойцов НХЛ - защитника Ватанена («Женева»), обладателя Кубка Стэнли-2008 Филппулу («Женева») и другого форварда Гранлунда.

Очевидно, что Йере Лехтинен, воспитанник Владимира Юрзинова в ТПС, и Юкка Ялонен, выигравший ЧМ-2011 и ЧМ-2019, МЧМ-2016, серебро ЧМ-2021 и бронзу Олимипады-2010, на домашнем Кубке Карьяла устраивают на глазах своей публики генеральный просмотр олимпийского резерва из Европы. А значит, мотивация и самоотдача у этих «львов» будет запредельная.

Что в ответ предложим мы? Звучит, я бы сказал, забавно – кандидатов в молодежную сборную на декабрьский ЧМ в Канаде и несколько переростков. Из них разве что казанец Дмитрий Воронков, дебютировавший в национальной команде на ЧМ-2021 в Риге, имеет теоретический шанс поехать в Пекин.

Любопытно, конечно, будет взглянуть на 16-летнего Матвея Мичкова. Но ведь юношу еще даже в СКА всячески оберегают от стыков с мужиками – при первой удобной возможности спускают в молодежную лигу в СКА-1946 и даже в СКА-Варяги.

Мечется между КХЛ и высшей лигой другой питерский армеец вратарь Аскаров. К паузе на Евротур Ярослав появлялся в рамке СКА лишь в пяти матчах. А ведь на него, если я правильно понимаю, на Кубке Карьяла рассчитывают как на основного. Тем более что год назад в Хельсинки Аскарова признали лучшим голкипером – он выиграл все три матча. В том числе стартовый у финнов – 6:2. Тогда у нас была вовсе целиком молодежная сборная во главе с амбициозным Игорем Ларионовым - сверхмотивированным первым турниром в качестве главного тренера.

Увы, при всем искреннем желании повторить тот успех и здравых помыслах сработать на будущее дважды войти в одну реку невозможно. Соперник не позволит. Да и природу, как любил приговаривать Виктор Тихонов, не обмануть. Жаль только, что при жутком дефиците времени на подготовку к Олимпиаде мы бездарно теряем предпоследний перед Играми-2022 этап Евротура.

Для нового олимпийского штаба сейчас самое главное – конкретная ежедневная работа на всех уровнях, а не межконтинентальные гламурные путешествия.