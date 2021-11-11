Финский урок для рекордсмена Мичкова. Хозяева всухую обыграли российскую сборную

ДВА КОНСУЛЬТАНТА НА УДАЛЕНКЕ

Тренера-консультанта Олега Знарка мы не увидим на лавке сборной на Кубке Карьяла. С симптомами ОРВИ он покинул Хельсинки и будет консультировать штаб из… Санкт-Петербурга. Как сообщил информированный источник, в город на Неве триумфатор Пхенчхана прибыл лечиться. Или, может, лечить? Захворавшую перед перерывом команду. Кстати, уже видны первые шаги «лечения» - хирургическая операция по удалению из состава канадского центрфорварда Линдена Вея. На освободившуюся позицию сватают 34-летнего нападающего «Айлендерс» Лео Комарова – универсального солдата динамовской чемпионской дружины, ведомой Знарком. Правда, те две победы в Кубке Гагарина успели порасти мхом.

Сегодня стало известно еще об одном консультанте – главном тренере «Северстали» Андрее Разине, чья команда одержала перед перерывом 9 побед подряд и прыгнула на третье место в Западной конференции. Правда, в последнее воскресенье «сталеваров» оттеснили на пятую позицию ЦСКА и московское «Динамо», сыгравшие на один матч больше.

Разин признался, что мечтал о работе со сборной. Пока его помощь понадобится на финском турнире, и тоже дистанционно. Что же до Кубка Первого канала, то в декабре со сборной будут работать другие люди, которые о приглашения Разина узнали из СМИ.

ВРАТАРЬ ШУГАЕВ – ПРОТЕЖЕ РАЗИНА

«Северсталь» Разина делегировала на финский турнир трех представителей – форвардов Вовченко и Гуслистова, а также вратаря Шугаева. Последний из них заменил в составе казанского «барса» Билялова. У лучшего новичка позапрошлого сезона роман со сборной никак не складывается. 23-летнего Шугаева же изначально никто не рассматривал как основного голкипера даже в Череповце, но он воспользовался травмой Подъяпольского и наглухо закрыл «калитку». Меньше «Северстали» в чемпионате КХЛ пропустил (всего на одну шайбу) только ЦСКА, во многом благодаря «сухарю» в свежем армейском дерби (победа 4:0 над СКА).

Сегодня Шугаев дебютировал в форме сборной Россию. А голкипер Аскаров, участник двух МЧМ (Острава-2020, Эдмонтон-2021) остался в запасе. Однако, по словам и.о. главного тренера Олега Браташа, шанс ему в Хельсинки предоставят.

Первый период вратарь-новичок провел без дрожи в коленках, справившись со всеми угрозами. А ведь его ворота атаковали асы – лучший снайпер чемпионата КХЛ Оямяки, Аалтонен, Пакаринен, Анттила, Фильпулла, Ватанен, Лехтонен… Дважды в первой трети матча наши оставались в меньшинстве, но Шугаев не без помощи перекладины оставил владения вне прикосновенности.

Второй период начался обнадеживающе. Уже наши два раза подряд получили большинство. Защитник Никишин расчетливым броском угодил в штангу. И, обидевшись, схватил глупое удаление на Аалтонене. За которое пришлось заплатить пропущенной шайбой. К Шугаеву претензий нет: забытый на ближнем пятачке юным защитником Новиковым форвард Песонен замкнул штангу.

Вскоре финны конвертировали в гол двойное численное преимущество (в штрафной бокс одновременно отравились Телегин и Вовченко). Огорчил нас и Шугаева все тот же Аалтонен, неотразимо пальнув с кистей в ближний угол мимо оказавшегося на линии броска Никишина.

ДЕБЮТ МИЧКОВА

Этот матч подавался как премьера в сборной вундеркинда Мичкова. Форвард примерил форму национальной команды в 16 лет 11 месяцев и 3 дня – это российский рекорд. Прежний принадлежал живой легенде Овечкину, который вышел на матч Чешских игр (сентябрь 2003 года) в 17 лет 11 месяцев и 17 дней.

Юноша впервые вышел на лед на шестой минуте и в первой смене успел бросить по воротам – пусть от борта, пусть слабо, зато точно. А в начале второго периода Мичкова выпустили в бригаде большинства. Он расположился у правого (если смотреть на вратаря Олкинуору) борта и не ушел со льда без броска – увы, в створ не попал.

Едва стартовала третья 20-минутка, как интрига в матче умерла – большой штраф до конца игры получил габаритный «витязь» Зинченко, засадивший локтем в голову Ватанена. Неужели за то, что тот пикировался с брагинскими «птенцами» Тарасенко, Кузнецовым, Панариным десять с копейками лет назад на МЧМ в Баффало? Ветеран с солидным энхаэловским стажем Фильппула, которому Мичков в сыновья годится, с передачи Аалтонена в третий раз огорчил нашу команду.

Впустую растратив уйму энергии на оборону в меньшинстве (почти период), наши и в атаке не преуспели. Капитан россиян Воронков с первых минут жаждал врезать соперникам, подворачивающимся под руку. Не пощадил даже своего бывшего и, возможно, нового одноклубника защитника Охтамаа.

Так что одному из лучших вратарей КХЛ и чемпиону мира Олкинуоре (в Братиславе-2019 сидел на «банке») не составило труда уберечь ворота. А когда он от безделицы заснул, на помощь пришла штанга. К голу был близок защитник Мухамадуллин. Впрочем, нам грех жаловаться на счет 0:3. Используй «львы», готовящиеся к домашнему ЧМ-2022, хотя бы половину моментов, счет вырос бы до разгромного.

СТАТИСТИКА

Россия – Финляндия – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

Голы: 0:1 Песонен (Аалтонен, Ватанен, 27.49, б.), 0:2 Аалтонен (Ватанен, 31.41), 0:3 Филльпула (Аалтонен, Пакаринен, 45.41)

Штраф: 37 - 6

Вратарь у финнов: Олкинуора

Россия: Шугаев; Никишин (2) – Телегин (2), Мухамадуллин – Елесин, Чистяков – Новиков, Коромыслов; Вовченко (2) – Воронков-к – Рашевский, Тертышный – Галимов (4) – Абрамов, Чибриков – Гуслистов – Хуснутдинов, Чехович – Зинченко (2, 5+20) – Мичков, Свечков.

11 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

13 ноября, суббота

15:00* Швеция - Россия

14 ноября, воскресенье

14:30 Россия – Чехия

*Время московское.