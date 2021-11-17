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Овечкин опять откатал вхолостую и отстает от немца уже на пять шайб

Немец Драйзайтль, отгрузив дубль в Виннипеге, в споре снайперов уже на пять шайб опережает Овечкина, откатавшего вхолостую в Анахайме. Но теперь 12 голов, как у русского капитана, еще у Коннора («Виннипег») и Крайдера («Рейнджерс»).
Овечкин опять откатал вхолостую и отстает от немца уже на пять шайб
17 ноября 2021 11:49
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Неудачный в целом день для россиян. В трио лучших игроков 11 матчей попали только два вратаря. Игорь Шестеркин удостоился второй звезды за победу «Рейнджерс» над «Монреалем» (3:2), третью получил Сергей Бобровский, чья «Флорида» дома разгромила «Айлендерс» Сорокина и Варламова – 6:1.

Не стоит удивляться этой почти теннисной баранке одной из самых организованных команд НХЛ. Просто «островитяне» уже на грани измождения. Как моряки, вышедшие в море в бесконечное кругосветное путешествие. Вряд ли профессиональный хоккей прежде знал нечто подобное – со старта сезона 15 октября по 17 ноября «Айлы» играли только на выезде! Всего 13 матчей. Этот, против «пантер» в Санрайзе, был заключительным в затянувшемся турне. Разумеется, всех «островитян» накрыло чемоданное настроение с одной мыслью: как бы быстрее завершить этот кошмар и вернуться к любимым женам, детям, подругам и так далее.

Уже 21 ноября наконец откроется на Лонг-Айленде новая суперсовременная арена четырехкратных обладателей Кубка Стэнли, на которую продано рекордное число абонементов. Вот тогда и начнется вторая жизнь бойцов Барри Троца. А сегодня Илью Сорокина партнеры в первом периоде попросту бросили на растерзание разъяренным южным хищникам – 17 бросков обернулись четырьмя голами. Еще бы: «Флорида» только что вернулась с выезда, где проиграла все четыре матча!

После перерыва в рамку ньюйоркцев встал Семен Варламов. Хозяева к тому моменту уже успокоились – за 40 минут потревожили нашего вратаря всего 19 раз. Тем не менее еще пару шайб в его сетку положили. Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков «Айлендерс». В основное время в этом сезоне Боб не проигрывал еще ни разу!

Тем временем очередной аттракцион неслыханной надежности выдал в «Медисон Сквер Гарден» Игорь Шестеркин – 93,9 процента отраженных бросков. Окончательный счет установился еще на 43-й минуте. Все попытки «Монреаля» забить третий гол и перевести игру в овертайм разбились о русскую стенку, а «Рейнджерс», между прочим, с 23 очками уже на третьем месте во всей лиге! Впереди только «Каролина» (24) и «Флорида» (25).

Делят третью позицию с ньюйоркцами «столичные», уступившие «Анахайму» в овертайме – 2:3. Впервые в сезоне Овечкин не забил в двух матчах подряд. Что по большому счету неудивительно: в «Кэпиталз» элементарно некому играть! В лазарете почти все ведущие форварды – Бекстрем, Оши, Эллер, Манта, Дауд. Какая проблема прикрыть русский тандем всей командой? Да никакой! Тем более что «утки» действуют предельно дисциплинированно. На сей раз вообще ни разу не удалились и выгрызли восьмую викторию кряду!

Дошло до того, что Лавиолетту, чтобы хоть как-то разнообразить атаку, ничего не оставалось, кроме как развести Ови с его бодигардом Уилсоном и отправить громилу во второе звено. Что и помогло спасти игру за две с половиной минуты до финальной сирены: Уилсон переправил шайбу в сетку после дальнего выстрела Карлсона. В овертайме тренер «Вашингтона» вынужден был задействовать даже совершенно необстрелянного 20-летнего белорусского нападающего Протаса!

Александр и Евгений отпахали в дополнительной пятиминутке по две смены и так вымотались, что удержать Зеграса не сумели. Юное американское дарование оформил дубль и заслуженно получил первую звезду матча, а Овечкин и Кузнецов – по «минус 2» за полезность. По этому показателю Великий восьмой с «плюс 12» сразу опустился с первой позиции в НХЛ на четвертую. Но сохранил за собой третье место среди бомбардиров (12 голов, 14 передач) после двухголового дракона «Ойлерз» Макдэвида – 29 (10+19) очков и Драйзайтля – 33 (17+16).

«Эдмонтон» после второго периода летел в Виннипеге – 0:4. Однако стоило гостям добиться численного перевеса в два игрока, как Коннор и Леон в течение 76 секунд дважды реализовали большинство. На большее «нефтяников» не хватило – 2:5 в итоге. «Ойлерз» по-прежнему выдерживают невероятный график: используют почти каждое второе удаление – 42,6 процента реализации!

источник: «Советский спорт»
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