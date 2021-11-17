Федоров рискнул. Но проиграл по буллитам

За полторы минуты до конца овертайма, который проводится в формате «3 на 3», вратарь хозяев рванул на лавку, уступив место четвертому полевому игроку. При этом остановки в игре не было. Красно-синие двигали шайбу в зоне Ивана Бочарова, бросали и подбирали. Автор четвертого и самого красивого гола Константин Окулов со своей фирменной точки заставил звенеть вратарский шлем. Только за несколько секунд до сирены динамовцы перехватили шайбу, с лавки гостей кричали Станиславу Галиеву «бросай», но тот промахнулся.

Буллиты удачнее пробивали бело-голубые, красно-синие потерпели первое поражение в серии бросков за добрую половину регулярного чемпионата.

Ход тренеров ЦСКА потом долго обсуждался. Федоров заявил, что решение созрело «плюс-минус спонтанно», с подачи его помощника Евгения Корешкова, который практиковал подобные вещи в «Барысе».

Ваш покорный слуга видел нечто подобное двадцать с гаком лет назад. Задолго до рождения КХЛ. Когда овертаймы проводили не «3 на 3», а за поражение в дополнительной пятиминутке очков проигравшим не начислялось. Так рисковал на моих глазах Зинэтула Билялетдинов — в то время тренер-новатор, только вернувшийся из-за океана. Он без тени сомнений заменил голкипера на полевого игрока в овертайме матча «Динамо» с «Кристаллом» из Электростали — родным клубом Алексей Кудашова и получил шайбу в пустые ворота.

Автор первого гола в дерби Семен Панкратов, поразивший владения своей бывшей команды, признался, что услышал на лавке о рискованном ходе минуты за две до его осуществления.

Еще можно понять, когда на такой шаг идет проигрывающая команда — как сборная России в финале Олимпиады в Пхенчхане-2018. Но только не в равенстве.

Панкратов забросил шайбу с острого угла, Шипачев ответил похожей — правда, бросая в одно касание после скидки Галиева с неудобной руки.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Вернувшийся из лазарета Оскар Линдберг еще с менее козырной позиции нашел брешь в экипировке габаритного вратаря хозяев Ивана Федотова, а снайпер Дмитрий Рашевский подкараулил отскок шайбы от штанги.

Настоящий шедевр подарил болельщикам Окулов, пусть и после ошибки при выходе из зоны бело-голубых. Лучший бомбардир последнего плей-офф, казалось, упустил момент, но развернувшись на 180 градусов и выдержав паузу, уложил шайбу впритирку со стойкой.

Армейцы могли дожать обескураженных таким поворотом (в прямом и переносном смысле) соперников. Но еще одну потерю на синей линии новичку красно-синих Владиславу Каменеву конвертировать в победный гол не позволил Бочаров.

Динамовцы взяли реванш за сухое поражение 0:3 на «ВТБ Арене».

P.S. В Санкт-Петербурге «Локомотив» взял реванш у СКА за неудачу в Ярославле. Все три шайбы у железнодорожников (3:1) забросил негабаритный форвард Александр Полунин. А новичок невских армейцев Лео Комаров, вернувшийся в КХЛ из НХЛ, украсил дебют 11 силовыми приемами. К слову, в московском дерби, прошедшем параллельно, красно-синие на суммарно нахитовали 8 раз, бело-голубые — 10. Русский финн выходил на лед в тройке с Никитой Гусевым и Артемом Швецом-Роговым. Спорная «химия». Ждем Комарова 21 ноября, в воскресенье, на «ЦСКА Арене».