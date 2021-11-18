Хотели разбанить для Пекина, но были изначально обречены. Как нас водили за нос в деле Кузнецова

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сегодня раздает комплименты Евгению Кузнецову. И считает, что он заслуживает их не меньше, чем Александр Овечкин. Потому что одним своим выходом на лед наш центрфорвард «сразу оказывает влияние на игру». А играет он на старте сезона, по словам американца, на невероятно высоком уровне.

Нет ничего удивительного в том, что вокруг фигуры Кузнецова в последние недели шло так много разговоров. В том плане, что нашей олимпийской сборной в Пекине он необходим. Кто бы с этим спорил, это один из двух наших лучших центров наряду с Евгением Малкиным, который восстанавливается в «Питтсбурге» после очередной травмы. Но Кузнецов находится под дисквалификацией и не может выступать в соревнованиях ИИХФ до 2023 года. ВАДА наказала Евгения 4 годами без матчей за сборную из-за употребления наркотиков. Кокаин в его организме нашли на ЧМ-2019.

Источник фото: Федерация хоккея России

Однако, как теперь выясняется, вся шумиха, которую устроил новый штаб под Пекин во главе с Алексеем Жамновым и стоящими за ним кураторами, пытаясь сократить срок дисквалификации игрока, не только не могла завершиться положительным решением в пользу нашего энхаэловца, но и грозила ему новыми последствиями.

ФХР занималась этим вопросом еще раньше. По нашим сведениями, в ИИХФ был направлен официальный запрос, с целью узнать, есть ли с юридической точки зрения шанс отбить игрока через суд. Увы, ответ был разочаровывающим. Дело в том, что ВАДА наложила на провинившегося хоккеиста (вину никто не отрицает) запрет на игру в хоккей на четыре года. Но Кузнецов своим любимым делом все равно занимается. НХЛ нет дел до ВАДА, для нее наркотики – не повод устранять человека от работы и лишать свои клубы источника зрительского интереса. Никто не будет ведь спорить с тем, что наш нападающий – звезда, пусть и без приставки супер. Он нужен своему клубу.

Для ВАДА ситуация выглядит совершенно иначе. Они считают, что Кузнецов допустил серьезный просчет и должен отбыть наказание. Что он и делает, не играя в международных матчах ИИХФ, на которые распространяется юрисдикция антидопинговой конторы. Как только он подает документы на обжалование своего четырехлетнего срока, то рискует… получить еще четыре года. Аргументов для уменьшения срока попросту нет. Зато есть отягчающие обстоятельства, ведь все это время хоккеист не исполнял предписанных указаний и играл.

Источник фото: ESPN

Кузнецов со своим агентом знали об этих нюансах, а потому даже не рыпались в этом вопросе. Сейчас Евгению 29 лет, на Играх-2026 в Милане будет 33. По сути – последний шанс выиграть что-то на олимпийском уровне, если, конечно, сможет попасть на эти соревнования, а то НХЛ не всегда горит желанием отпускать на эти турниры своих игроков. Зачем ему было так рисковать?

Так почему же пришли кому-то в голову мысли заняться делом Кузнецова по осени, заодно обвинив в бездействии ФХР? Судя по всему, все это эхо кулуарной войны в нашем хоккее, которую устроили силы, потеснившие нынешних первых лиц федерации от подготовки к Играм в Пекине. Всем хорошо известна история с назначением/неназначением Олега Знарка тренером под Китай. Новый штаб взял бразды в свои руки, обложившись вечными лозунгами: теперь все будет не так как прежде. Чем-то похоже на слова Валерия Карпина, который обещал стране научить своих футболистов играть в другой футбол. Результат, увы, одинаково плох.

Все мы помним, как Вячеслав Фетисов заявил сразу после объявления НХЛ о готовности отпустить в Пекин своих игроков о бардаке и бездействии штаба. После чего, кстати, и завертелась карусель с кадровыми перестановками. Затем еженедельно нас кормили новостями о том, как штаб Жамнова бьется за сокращение срока дисквалификации и амнистии игрока. А на поверку все это оказалось историей о чьей-то большой некомпетентности. Не могло быть никакой отмены бана. Получается, что все это время нас просто водили за нос.

Источник фото: Федерация хоккея России

Сейчас смотришь на эти активности Жамнова, Ковальчука и компании, и диву даешься. К чему бы это могло привести? Нет, не потеряли бы мы Кузнецова и на следующую Олимпиаду. До этого не дошло бы точно. Славу богу, сам Евгений более юридически подкован, чем те, кто замутил эпопею с его освобождением из-под наложенного бана.