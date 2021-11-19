«Спартаку» - пятерка! На два быстрых гола «Барыса» красно-белые ответили пятью

К перерыву в чемпионате «Спартак» подошел с двумя домашними поражениями подряд. И если ворота минского «Динамо» красно-белые поразили трижды, уступив в овертайме (3:4ОТ), то в матче с «Сибирью» покинули лед без заброшенных шайб.

Турнирные неурядицы усугубила потеря из-за травмы лидера и капитана команды Сергея Широкова. Как же его не хватало в игре с «Ак Барсом», которую подопечные Дмитрия Миронова провели с позиции силы, но так и не распечатали владения Тимура Билялова. Создав множество голевых моментов. Гостям же для победы хватило одной-единственной шайбы.

Уже к середине первого периода матча с «Барысом» красно-белые «горели» 0:2. В ворота Алексея Красикова влетела еще одна шайба, однако ее справедливо не засчитали, поскольку была забита коньком.

Вратарь гостей Йони Ортио стоял стеной, ликвидирую одну угрозу за другой. Особенно не везло рукастому форварду москвичей Дмитрия Кугрышеву. Шайба после его бросков ни в какую не желала залетать в ворота. Вышедший на рандеву с финским голкипером Андрей Локтионов не смог завезти шайбу в пустой угол.

И все-таки за семь минут до второго перерыва количество конвертировалось в качество. Иван Дроздов чудо-передачей имени легенды Владимира Шадрина нашел на среднем пятачке Александра Хохлачева, и шайба затрепыхалась в сетке за спиной Ортио. Начало было положено!

Вскоре спартаковцам, наконец, подфартило: рикошет от конька защитника гостей Эрика Мартинссона помог москвичам сравнять счет. Отличился центрфорвард их ведущего звена Йори Лехтеря, пытавшийся прострелить на шведа Эмиля Петтерссона.

В третьем периоде финско-шведская связка выстрелит в самый решающий момент. Однако заключительная треть матча началась с загубленных моментов: вездесущий Петтерссон заставил звенеть штангу, Кугрышев не попал в пустые ворота, а Данила Квартальнов не сумел перехитрить Ортио в ближнем бою.

Именно перехитрить – потому что с прямыми бросками финн без труда справлялся. А вот изящная скидка Петтерссона на свободного Лехтеря поставила вратаря в тупик – его соотечественник отправил шайбу в незащищенные ворота, оформил дубль и стал автором победного гола.

Вскоре удача улыбнулась и Кугрышеву, а точку в матче-камбэке поставил защитник Александр Никишин, пушечным щелчком в одно касание от синей линии. Дебютант сборной только вернулся с Кубка Карьяла, где оставил приятное впечатление. Ему всего-то 20 лет, а играет он настолько солидно, будто провел в популярной команде многие сезоны.

К слову, в 1960-е – 1970-е «Спартак» считался самой зрелищной и куражистой командой в отечественном чемпионате. Способной переломить ход неудачно складывающихся матчей с самыми сильными соперниками, включая базовый клуб сборной – ЦСКА. Болельщики со стажем наверняка помнят знаменитый камбэк во дворце спорта на Ленинградском проспекте осенью 1977-го, когда красно-белые уступали армейцам 1:5 после первого периода, а потом забросили пять шайб подряд - 6:5. Думается, и эта волевая победа над «Барысом» станет отправной точкой успешной серии красно-белых.

СТАТИСТИКА

«Спартак» (Москва) – «Барыс» (Нур-Султан) – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0).

Голы: Хохлачев, Лехтеря (2), Кугрышев, Никишин – Михайлис, Петухов. Вратари: Красиков – Лехтеря (Бояркин)

18 ноября. Москва. ДС «Мегаспорт». 1255 зрителей.