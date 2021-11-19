СКА проиграл опять. Подряд пять – это клубный антирекорд

За два матча (против «Локомотива» и «Сибири») в форме СКА 34-летний Комаров успел сменить пятерых партнеров по звену. Начал он в центре с Никитой Гусевым и Артемом Швецом-Роговым, вместо которого вышел Эмиль Галимов. Последний получил травму и уступил правый край молодому Марату Хуснутдинову. Это было в среду. А сегодня в тройке Комарова и Гусева вышел еще один новичок армейцев Александр Волков.

В игре с «Локо» русский финн установил рекорд лиги по силовым приемам – «нахитовал» 11 раз. Также он заработал численное преимущество, спровоцировав соперника на фол.

После поражения от «Локомотива» штаб СКА освежил состав семью игроками. Из ВХЛ был вызван защитник Никита Лисов, его сразу сделали ответственным за синюю линию в бригаде большинства. Но он, конечно, неровня травмированному финну Микко Лехтонену.

Но наибольшая угроза у армейцев исходила от их лучшего игрока Андрея Кузьменко. Он открыл счет в несвойственном для себя стиле – выкопав гол на ближнем пятачке. Эта шайба осталась единственной в матче. Сибиряки терпели и в третьем периоде ответили двумя точными бросками и одержали девятую победу в последних десяти матчах.

Комаров получил 21 минуту и 7 секунд игрового времени, выиграл 13 из 25 вбрасываний (52 процента), провел «только» 7 силовых приемов, заработал численное преимущество и один раз прицелился по воротам. Однако он пока не гарант побед своей новой команды.

Пятое поражение подряд отбросило СКА на третье место на Западе. Армейцев обошли армейцы, московские, одолевшие в Минске «Динамо» 6:3. Благодаря ударной работе спецбригад – три гола в большинстве. Так много красно-синие при Сергее Федорове еще на забивали.

Его команду – а нынешний наставник ЦСКА начинал блистательную карьеру в столице Белоруссии в середине 1980-х (в клубе первой лиги) - более семи тысяч зрителей на «Минск-Арене» встретили недружелюбно. А концовка матча прошла под негодующий свист трибун. Судьи не поддались на ставшее непривычным давлением и методично выписывали штрафные минуты за каждое нарушение правил. «Зубры» ни разу не лидировали в счете, но дважды вплотную приближались к москвичам. Почувствовал вкус гола их записной лидер Михаил Григоренко, оформивший дубль.

Минчане не изменили себе в агрессии, но слишком суетились. Да и вратарь гостей Адам Рейдеборн показал высокий класс. Хотя мог и расклеиться - после уже привычных подарков в третьем периоде защитника Богдана Киселевича.

Теперь ждем воскресенья и второго в сезоне армейского дерби. Шестое поражение вполне может стать фатальным для главного тренера СКА Валерия Брагина. Олег Знарок уже давно внимательно наблюдает за своей бывшей командой. Кстати, глава штаба СКА Роман Ротенберг после Кубка Карьяла уже не гарантировал визит Знарка в Канаду на МЧМ. «Может полететь» не означает «полетит».

ТАБЛО

СКА – Сибирь – 1:2, Динамо Мн – ЦСКА – 3:6, Автомобилист – Амур – 4:0, Трактор – Нефтехимик – 0:1. Авангард – Металлург – 4:2, Торпедо – Адмирал – 4:1, ХК Сочи – Локомотив – 1:3