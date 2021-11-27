«Омикроном» по Пекину. Россия не готова к плану Б, сборной без энхаэловцев нужен Знарок

ЖАМНОВА ЗВАЛИ ПОД СОСТАВ ИЗ НХЛ

Вместо того, чтобы сходить на нет, пандемия усиливается. ВОЗ уже собирает экстренные заседания по поводу нового штамма «Омикрон», ковид свирепствует во многих странах – в том числе в Канаде и США. НХЛ уже перенесла целую серию матчей своего чемпионата и все ближе к отказу от поездки в Пекин. Если серьезная вспышка вируса случится хотя бы еще в одной из 32 команд, Олимпиада-2022, скорее всего, пройдет без игроков НХЛ.

Если отказ заокеанской лиги случится, у России останется лишь один выход. Переформатировать в срочном порядке свой олимпийский штаб. В нынешней конфигурации он вряд ли способен справиться с задачей выиграть Игры-2022, опираясь на игроков КХЛ.

Жамнова и продвинули в главные как раз после того, как Бэттмен и Ко предварительно согласились ехать в Пекин. Он рассматривался исключительно как тренер сборной, составленной из энхаэловцев. Это назначение можно было обосновать спецификой предстоящей работы. Ведь на краткосрочном турнире все сводится к двум задачам: грамотно расставить звезд по пятеркам и иметь хороший контакт со своенравными спортсменами.

На этом, однако, сильные стороны нашего главного под Пекин заканчиваются. Алексей Юрьевич никогда полноценно не работал главным тренером, время от времени появляясь на лавке как подстраховщик, что мы наблюдали в «Спартаке». Он также никогда не возглавлял сборную на крупных турнирах. 15 лет работал генменеджером, и за это время его клубы не выиграли ни одной серии плей-офф в чемпионатах страны.

Жамнов сам это прекрасно знает. Как и его кураторы, продавившие назначение кандидата, которого весной сами же выгнали из генменеджеров «Спартака» за провальную работу. Осенью это не помешало протащить специалиста на должность для работы на главном турнире четырехлетия. Понятно, что об интересах нашего хоккея тут думали как-то странно. Но что ворошить это грязное белье, надо срочно решать, как из всего этого выбираться.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОВАЛИМСЯ НА КУБКЕ ПЕРВОГО КАНАЛА?

Главная предолимпийская угроза именно в том, что из доверия неопытному тренеру ничего хорошего не получится. Тот же Игорь Ларионов – специалист куда более серьезный и авторитетный, чем Жамнов. Но все мы видели, как в прошлом сезоне он не попал в призеры на своем первом чемпионате мира. Наделал ошибок, которые подвели российскую молодежку в главных матчах МЧМ-2021. Хотя все условия для работы Профессору были созданы.

Ситуация с Жамновым еще тревожнее. У Ларионова, который год назад виделся главным под Олимпиаду с участием НХЛ, гораздо более глубокий взгляд на игру. Он и по игровому интеллекту, и по складу ума всегда был гораздо ближе к профессии тренера. Наконец, Игорь Николаевич к своему МЧМ хотя бы плотно готовился, наигрывал команду на серьезных турнирах.

Алексей Юрьевич, в отличие от Ларионова, не руководил сборной даже на «Кубке Карьяла». Это Канада цепляется сегодня за любую возможность подготовки резервной команды. «Кленовые листья» заявляются не только на Кубок Первого канала, но и на рождественский Кубок Шпенглера. Хотя их возможности по вызову кандидатов или проведению сборной и рядом не стоят с тем, что есть у России (и при этом не используются).

Или взять финнов. Они уже показали товар лицом на домашнем этапе Евротура. Дисциплина и цепкая оборона никуда не делась. Но к ней добавились атакующий, креативный хоккей, безошибочная игра в пас, убойное большинство. Все это выглядело ожидаемо и заставляет Россию опасаться встречи с такой Финляндией в плей-офф Олимпиады без НХЛ. Главный тренер команды Суоми Ялонен показал, как эффективно может созидать его европейский вариант под Пекин. А еще убедил, что полторы-две пятерки этого состава спокойно можно везти на турнир с участием всех сильнейших.

Жамнов пока не сделал ни того, ни другого. Чем выше угроза плана «Б», тем больше понимания, что к такому развитию событий наш штаб просто не готов. Можно, конечно, не верить в то, что возникнет необходимость проводить Олимпиаду без энхаэловцев. Жамнов с Ковальчуком сегодня не вылезают из Северной Америки. Кудашов с Федоровым, ассистенты главного, занимаются клубными делами в московском «Динамо» и ЦСКА в формате «24 на 7». Мониторингом кахаэловских кандидатов и предстоящими соперниками, если они будут собраны из европейских сил, заниматься просто некому.

Сейчас ситуация такова, что первый и последний турнир для проверки олимпийского штаба и его наставника – предстоящий в декабре Кубок Первого канала. Что делать то будем, если увидим, что не справляется штаб под энхаэловцев с кахаэловцами? Поедем исправлять ошибки прямо в Пекине? Не лучше ли уже сейчас, поняв всю остроту проблемы, озадачиться планом Б. И того же Знарка ввести в команду тренеров, которые будут работать на КПК.

Любой неангажированный эксперт скажет вам, что Олег Валерьевич – лучший кандидат из всех возможных. Поскольку выигрывал чемпионат мира, Олимпиаду и три Кубка Гагарина с двумя разными клубами. А еще возглавлял сборную на турнире с участием всех сильнейших игроков – Кубке мира-2016. Все в курсе, что он достоин управлять сборной на Олимпиаде, но сидит без дела, числясь консультантом при молодежке.

Пока риск отправиться на Игры неготовыми возрастает с каждым днем, в нашем хоккее продолжают заниматься интригами и дележкой славы недобытого результата. По-хорошему, не надо ждать никакого часа икс, 10 января, когда НХЛ должна определиться точно, едет она в Китай или же нет. Знарка надо звать в сборную прямо сейчас. Пусть работает на домашнем Евротуре вместе с Жамновым. В «Спартаке» оба успели узнать друг друга хорошо, «сыгрываться» этому тандему точно не надо. Потому что если оставить все как есть, как тогда работать над ошибками и вводить в действие «план Б», если ни одного турнира перед Олимпиадой больше не останется?

С НХЛ НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА МАСТЕРСТВО ИГРОКОВ

Есть иллюзия того, что недостаток тренерского опыта на Играх компенсирует запредельный настрой звезд. То есть Малкин вылечится и всех раскатает. Кучеров восстановиться и всем забьет. Гениальные вратари во главе с Василевским отобьют все броски и дотащат сборную до золота, как Гашек чехов в Нагано-1998.

Это, конечно, полнейшая авантюра. Каким бы звездным ни было очередное поколение русских игроков, тренировать их все равно надо. Просчитывать нюансы, анализировать соперника, готовить рецепты контригры и быть готовыми к кризис-менеджменту. Иначе сборная без опытного штаба будет разгромлена за один период отдельного хоккейного матча. Как это случилось в Ванкувере-2010. Как это мы видели в Сочи-2014. Там уровень хоккеистов был не слабее, чем будет в Пекине с НХЛ, но ни Овечкин, ни Малкин, ни предшественники Кучерова с Василевским (а это не менее великие игроки) не дотащили сборную России даже до полуфинала.

В случае с энхаэловской Олимпиадой иллюзия успеха хотя бы есть. А вот если НХЛ откажется? Если защищать титул олимпийских чемпионов России придется с командой из игроков нашей лиги? Что тогда делать нынешнему штабу? Уже не получится сделать ставку на гениальность вратаря, на других звезд, которых у нас в России практически нет. У Жамнова за голкиперов отвечает Набоков. Что он знает про своих наследников из КХЛ? Вратари из клубов Кудашова и Федорова по игре всю осень не дотягивали даже до уровня Евротура.

Именно поэтому для «плана Б» нужен другой штаб. Где найдется место не только Знарку, но и другим тренерам КХЛ и сборных. Где останется Кудашов, но не будет людей с никаким тренерским опытом. Где будут специалисты, уважающие кандидатов из чемпионата России.