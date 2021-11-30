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Панарина уже позвали на Олимпиаду в Пекин! Вот только поедет ли туда НХЛ?

Любопытное продолжение вдруг получила недавняя заварушка в конце матча «Бостон» - «Рейнджерс», когда Панарин со своей скамейки запустил крагу в Маршана. И дело тут не только в 18-кратном различии в штрафах.
Панарина уже позвали на Олимпиаду в Пекин! Вот только поедет ли туда НХЛ?
30 ноября 2021 12:10
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL

На первой пресс-конференции Алексея Жамнова в качестве тренера олимпийской сборной поразило полное отсутствие привычной атрибутики Красной машины. Но лично меня еще больше удивило, почему никто не спросил о Панарине. После известных событий в виде прилетевшей из далекого прошлого весточки от любимого педагога, когда Артемию, чтоб уладить дела на родине, пришлось даже на пару недель брать в «Рейнджерс» отпуск за свой счет, казалось, что Хлебушек для сборной – ломоть отрезанный.

Подвижка, правда, вскоре случилась – 30 октября одного из лучших российских форвардов НХЛ с 30-летием тепло поздравили на официальном сайте ФХР, подчеркнув, что Панарин – игрок сборной России. Это было очень важно, потому что на обвинения Андрея Назарова федерация никак не отреагировала. В отличие от американского клуба, который сразу отмел все упреки экс-тренера «Витязя» и полностью встал на сторону Артемия. Позже эту позицию поддержала и НХЛ. Как все помнят, в случае с Вячеславом Войновым все было наоборот.

Вчера и сегодня ночью нью-йоркские СМИ дружно цитировали сенсационную информацию, появившуюся в российском интернете. Ведь Жамнов до сих пор публично так и не отчитался за свою поездку в Северную Америку, не рассказал о контактах с кандидатами на поездку в Пекин. За него это сделал… Панарин:

- В октябре встречался с Алексеем Жамновым, Ильей Ковальчуком и Сергеем Гончаром. Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый вне зависимости от положения в команде выполнял свою работу на сто процентов. Не должно быть ситуации, при которой приезжает энхаэловец, думающий об индивидуальной статистике - голах и передачах.

Ну это стандартная лирика – разве в национальной команде может быть иначе? А вот и мясо:

- Да, победа на Олимпиаде - мечта каждого хоккеиста, но я стараюсь меньше думать о Пекине. Не хочу перегореть. Я играю лучше, когда подхожу к турнирам и матчам с холодной головой. А выступаю я за страну, поэтому и ответственность совершенно другая. Главное - без травм.

Все это говорит об одном: Артемий амнистирован и приглашен на Олимпиаду-2022. Остается только гадать, есть ли в моменте появления долгожданной информации какая-то связь со скандалом в Бостоне, который для россиянина увенчался штрафом от НХЛ в пять тысяч долларов за неспортивное поведение.

Напомню, за 12 секунд до финальной сирены при счете 5:2 в пользу «Рейнджерс» Панарин повздорил со штатным провокатором «Брюинз» Маршаном: метнул в канадца крагу, что-то настойчиво ему втолковывая. Обоих судьи удалили до конца игры и выписали по 10 минут штрафа.

Матч проходил 26 октября аккурат после Дня благодарения, чем Маршан не преминул воспользоваться, отшутившись:

- Мы просто спрашивали друг друга, кто что ел на ужин во время Дня благодарения. Ему моя пища не понравилась.

Уралец, однако, хохмить был не намерен. Сказал, что сперва не понимал, что ему со своей скамейки кричит канадец, а затем услышал, что речь - про Россию: «Вот почему я вышел из себя». И добавил, что Маршан пересек черту дозволенного. Что его тоже следовало бы оштрафовать:

- Да, я думаю, что получилось нечестно. После подобных вещей я не могу себя сдерживать. Важно понимать, что не я все начал. Я, конечно, тоже говорил о нем не самые приятные слова. Но когда кто-то затрагивает страну, это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну. В НХЛ нередко сквернословят, но какими людьми мы хотим казаться? Детям и всем остальным мы должны служить примером, потому что многие следят за нашими выступлениями. В последние лет десять трэшток стал популярным. Но все должно быть в меру.

Еще до признаний Артемия в североамериканские СМИ просочились инсайды из двух источников. Дескать, Маршан оскорблял лидера «Рейнджерс», ссылаясь на его критику Владимира Путина, и приговаривал при этом, что все в России против Панарина, его никто не поддерживает.

Любопытно, что нападающий «Бостона» в тот день играл с микрофоном на форме. Но если звук не транслируется в эфир, он не записывается. Впрочем, даже если бы аудиоконтент перепалки сохранился, прослушать его лига не вправе. Это прописано в соглашении между профсоюзом игроков и НХЛ по части случаев, связанных с дисциплиной.

Тем не менее «Рейнджерс» обратились в департамент безопасности игроков НХЛ с просьбой рассмотреть поведение Маршана и наказать его. Однако лига промолчала. Возможно, припомнила американскому клубу сверхжесткую реакцию в прошлом сезоне на бездействие НХЛ в отношении громилы «Вашингтона» Уилсона, который едва не покалечил Панарина и Бучневича.

Разрядил обстановку сам Артемий, так прокомментировав штраф от НХЛ:

- Да, я проиграл пять тысяч долларов. Но спасибо прежнему генменеджеру за мою зарплату в 11,6 миллиона долларов. У меня все хорошо!

Впрочем, бог ведь шельму метит всегда. В следующем туре, когда «Бостон» встречался с «Ванкувером», Маршан схлопотал трехматчевую дисквалификацию за подсечку сзади у борта шведского защитника «Кэнакс» Экмана-Ларссона. Зарплата за этот период будет удержана, что обернется бузотеру потерей 91875 долларов…

Путь в Пекин теперь для Панарина открыт? Не так все просто. Уже у двух команд НХЛ из-за отправки на карантин перенесены матчи – к «Оттаве» (отложены три игры) добавились «Айлендерс» (две). В обоих случаях пострадал «Рейнджерс», которому нужно всунуть в сверхплотное и без того расписание два несостоявшихся матча - 20 ноября в столице Канады и дерби 29 ноября в «Медисон Сквер Гарден» с «островитянами».

А тут вчера в ковид-протокол угодили сразу два защитника «Каролины» Пеши и Дианджело. Если еще и «ураганов» отстранят от игр и тренировок, ситуация станет критической. НХЛ просто некуда будет воткнуть пропущенные матчи, кроме как в олимпийскую паузу. До 10 января лига имеет право без финансовых последствий отказаться от визита в Поднебесную.

источник: «Советский спорт»
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