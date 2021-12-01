В Москву едут бывший тренер Овечкина, бывший партнер Малкина, «барс», «автомобилист» и… пенсионер

Но сперва напомним, кто выведет Кленовые листья на поединок против россиян 15 декабря. Штаб выглядит чрезвычайно убедительно, что четко говорит о максимальной серьезности намерений действующих чемпионов мира и победителей последней НХЛ-Олимпиады-2014.

Главный тренер – Клод Жюльен (61 год). Работал как раз в штабе олимпийской сборной, победившей в Сочи. Тремя годами ранее привел «Бостон» к победе в Кубке Стэнли. Повторно вывел «Брюинз» в финал плей-офф в 2013 году. Последние пять сезонов возглавлял «Монреаль», где особых успехов не достиг и был уволен 24 февраля.

В тренерской карьере Жюльена 1275 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 68 в Кубке Стэнли.

Тренер – Брюс Будро (66 лет). Этот канадец всем хорошо известен по работе в «Вашингтоне» с Овечкиным. Именно в «Кэпиталз» его признали лучшим тренером НХЛ в 2008 году. Ови тогда собрал кучу индивидуальных наград, включая MVP, призы топ-снайперу и топ-бомбардиру.

В НХЛ руководил также «Анахаймом» и «Миннесотой», провел более тысячи матчей. Однако выше финала конференции ни разу не поднялся. В последнее время в качестве эксперта освещал матчи НХЛ на Эн-Би-Си.

Тренер – Скотт Уокер (48 лет). Сразу видно, как в Канаде поддерживают преемственность. Он тоже работал на Олимпиаде, но которая прошла без игроков НХЛ в Пхенчхане-2018. Отыграл в НХЛ 859 матчей, участвовал в трех чемпионатах мира. Но тренировал пока только в низших или молодежных лигах.

Генеральный менеджер – Шейн Доун (45 лет). Отлично нам запомнился по сборной Канады, с которой взял Кубок мира-2004, золото ЧМ-2003 в Финляндии и ЧМ-2007 в Москве. Спустя год в Квебеке находился на льду в овертайме финала, когда не смог прервать решившую исход чемпионата передачу Федорова на Ковальчука. На том ЧМ-2008 Доун был капитаном хозяев. Участвовал в Олимпиаде-2006. Как все помнят, канадцы в Турине уступили в четвертьфинале Овечкину и Ко – 0:2.

В НХЛ всю карьеру Доун провел в «Финиксе»/«Аризоне», где также капитанил долгие годы, а затем возглавлял хоккейный департамент клуба. В НХЛ отыграл почти 1600 матчей.

Вот такой мощнейший штаб у сборной Канады по плану Б. В отличие от нашего, где у Алексея Жамнова нет опыта работы главным тренером даже на клубном уровне?!

А теперь представим первых пятерых игроков, которые должны 15 декабря выйти на лед в Парке легенд. Двое – из КХЛ.

Центрфорвард Райан Спунер (29 лет) начинал в минском «Динамо», сейчас защищает цвета «Автомобилиста». В 34 играх нынешнего чемпионата набрал 28 (9+19) очков. В НХЛ за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Ванкувер» провел 329 матчей и набрал 169 (48+121) очков. Однако за национальную команду никогда не выступал, ограничившись участием в ЮЧМ-2010 для 18-летних.

Нападающий Джордан Уил (29 лет) с этого сезона в «Ак Барсе», где в 25 матчах набрал 21 (9+12) очко. Участвовал в том же юниорском ЧМ-2010, где канадцы заняли лишь седьмое место. В НХЛ сменил четыре клуба, последний – «Монреаль», но закрепиться так и не сумел.

Центрфорвард Ландон Ферраро (30 лет) тоже в НХЛ задержаться не смог (84 матча) и с 2019 года играет в немецкой лиге, сейчас – за «Кельн». Сын популярного телеаналитика ТСН Рея Ферраро за Канаду выступил только на юниорском ЧМ-2009.

Еще два вероятных участника Кубка Первого канала-2021 пока без команды. Более того, 36-летний центрфорвард Эрик Фер успел уже объявить об окончании карьеры, после того как его «Женева» уступила «Цугу» в финале плей-офф-2021 чемпионата Швейцарии.

В НХЛ Фер отыграл более 700 матчей. В «Питтсбурге» вместе с Малкиным даже взял Кубок Стэнли-2016. План Б поможет Феру впервые выступить за национальную команду Канады.

Единственный защитник в этом квинтете 33-летний Джейсон Демерс так и не дождался нового предложения от «Аризоны» и сейчас числится в НХЛ в качестве свободного агента. Отыграл в НХЛ более 750 матчей, но далее финала конференции (с «Сан-Хосе» в 2010 году) не продвигался. Зато взял серебро ЧМ-2017, где канадцы, к слову, в полуфинале повергли россиян – 4:2, уступая перед третьим периодом – 0:2.

Вот такие любопытные персонажи пожалуют к нам через пару недель. Ждем новых инсайдов из штаба чемпионов мира.