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В Москву едут бывший тренер Овечкина, бывший партнер Малкина, «барс», «автомобилист» и… пенсионер

Поездка НХЛ на Олимпиаду в Пекин становится все более и более проблематичной. Все реальнее план Б. Канада по нему уже работает. Стали известны первые пять игроков, которые выступят на Евротуре в Москве.
В Москву едут бывший тренер Овечкина, бывший партнер Малкина, «барс», «автомобилист» и… пенсионер
01 декабря 2021 15:19
автор: Виталий Славин
автор фото: NBC Sports

Но сперва напомним, кто выведет Кленовые листья на поединок против россиян 15 декабря. Штаб выглядит чрезвычайно убедительно, что четко говорит о максимальной серьезности намерений действующих чемпионов мира и победителей последней НХЛ-Олимпиады-2014.

Главный тренер – Клод Жюльен (61 год). Работал как раз в штабе олимпийской сборной, победившей в Сочи. Тремя годами ранее привел «Бостон» к победе в Кубке Стэнли. Повторно вывел «Брюинз» в финал плей-офф в 2013 году. Последние пять сезонов возглавлял «Монреаль», где особых успехов не достиг и был уволен 24 февраля.

В тренерской карьере Жюльена 1275 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 68 в Кубке Стэнли.

Тренер – Брюс Будро (66 лет). Этот канадец всем хорошо известен по работе в «Вашингтоне» с Овечкиным. Именно в «Кэпиталз» его признали лучшим тренером НХЛ в 2008 году. Ови тогда собрал кучу индивидуальных наград, включая MVP, призы топ-снайперу и топ-бомбардиру.

В НХЛ руководил также «Анахаймом» и «Миннесотой», провел более тысячи матчей. Однако выше финала конференции ни разу не поднялся. В последнее время в качестве эксперта освещал матчи НХЛ на Эн-Би-Си.

Тренер – Скотт Уокер (48 лет). Сразу видно, как в Канаде поддерживают преемственность. Он тоже работал на Олимпиаде, но которая прошла без игроков НХЛ в Пхенчхане-2018. Отыграл в НХЛ 859 матчей, участвовал в трех чемпионатах мира. Но тренировал пока только в низших или молодежных лигах.

Генеральный менеджер – Шейн Доун (45 лет). Отлично нам запомнился по сборной Канады, с которой взял Кубок мира-2004, золото ЧМ-2003 в Финляндии и ЧМ-2007 в Москве. Спустя год в Квебеке находился на льду в овертайме финала, когда не смог прервать решившую исход чемпионата передачу Федорова на Ковальчука. На том ЧМ-2008 Доун был капитаном хозяев. Участвовал в Олимпиаде-2006. Как все помнят, канадцы в Турине уступили в четвертьфинале Овечкину и Ко – 0:2.

В НХЛ всю карьеру Доун провел в «Финиксе»/«Аризоне», где также капитанил долгие годы, а затем возглавлял хоккейный департамент клуба. В НХЛ отыграл почти 1600 матчей.

Вот такой мощнейший штаб у сборной Канады по плану Б. В отличие от нашего, где у Алексея Жамнова нет опыта работы главным тренером даже на клубном уровне?!

А теперь представим первых пятерых игроков, которые должны 15 декабря выйти на лед в Парке легенд. Двое – из КХЛ.

Центрфорвард Райан Спунер (29 лет) начинал в минском «Динамо», сейчас защищает цвета «Автомобилиста». В 34 играх нынешнего чемпионата набрал 28 (9+19) очков. В НХЛ за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Ванкувер» провел 329 матчей и набрал 169 (48+121) очков. Однако за национальную команду никогда не выступал, ограничившись участием в ЮЧМ-2010 для 18-летних.

Нападающий Джордан Уил (29 лет) с этого сезона в «Ак Барсе», где в 25 матчах набрал 21 (9+12) очко. Участвовал в том же юниорском ЧМ-2010, где канадцы заняли лишь седьмое место. В НХЛ сменил четыре клуба, последний – «Монреаль», но закрепиться так и не сумел.

Центрфорвард Ландон Ферраро (30 лет) тоже в НХЛ задержаться не смог (84 матча) и с 2019 года играет в немецкой лиге, сейчас – за «Кельн». Сын популярного телеаналитика ТСН Рея Ферраро за Канаду выступил только на юниорском ЧМ-2009.

Еще два вероятных участника Кубка Первого канала-2021 пока без команды. Более того, 36-летний центрфорвард Эрик Фер успел уже объявить об окончании карьеры, после того как его «Женева» уступила «Цугу» в финале плей-офф-2021 чемпионата Швейцарии.

В НХЛ Фер отыграл более 700 матчей. В «Питтсбурге» вместе с Малкиным даже взял Кубок Стэнли-2016. План Б поможет Феру впервые выступить за национальную команду Канады.

Единственный защитник в этом квинтете 33-летний Джейсон Демерс так и не дождался нового предложения от «Аризоны» и сейчас числится в НХЛ в качестве свободного агента. Отыграл в НХЛ более 750 матчей, но далее финала конференции (с «Сан-Хосе» в 2010 году) не продвигался. Зато взял серебро ЧМ-2017, где канадцы, к слову, в полуфинале повергли россиян – 4:2, уступая перед третьим периодом – 0:2.

Вот такие любопытные персонажи пожалуют к нам через пару недель. Ждем новых инсайдов из штаба чемпионов мира.

источник: «Советский спорт»
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